Мэр Львова призывает поляков одуматься, польский депутат рассказал про "бандеровский инстинкт" украинцев

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что «польские друзья» Украины должны прекратить «позорную блокаду» на границе: украинские дальнобойщики по десять дней ждут выезда из Польши, время ожидания в очереди составляет 226 часов (обычно -- 59).

Польские дальнобойщики, блокируя автомобильные пункты пропуска, с начала ноября протестуют против привилегированных условий для перевозчиков с Украины и требуют ввести для них ограничения; не помогает ситуации то, что украинцы спорят с польской полицией и выкрикивают оскорбительные для поляков лозунги.

Польский депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович по этому поводу заявил:

«Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычеркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт».



