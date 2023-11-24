Юрист рассказал, как можно не платить или уменьшить налог на подаренную недвижимость

При дарении имущества с оговоркой об обратной сделке в договоре можно не платить налог, пояснил партнёр юридической компании GAP Дмитрий Градсков. Оговорка об обратной сделке предусматривает, что даритель может вернуть имущество или право собственности в ряде случаев. Таким образом, дарение рассматривается как временное, поэтому налог не взимается.

Способ уменьшить налог — распределение дарения по частям: когда собственность разделена на несколько частей, передача каждой из них рассматривается как отдельное дарение, благодаря чему налоговая база становится меньше. Можно также рассмотреть возможность открытия договора купли-продажи с символической ценой: налог на приобретение имущества может быть ниже, чем налог на дарение.

Юрист подчеркнул, что за неуплатой или неправильной уплатой налога на дарение последует серьезное наказание.