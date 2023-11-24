 

Украинцы атакуют российские регионы, в Петербурге караоке-бар запретил гимн России как могущий спровоцировать конфликт

В ночь на 24 ноября, по данным Минобороны, над территорией РФ сбили 16 беспилотников, из них 13 над Крымом, ещё три — над территорией Волгоградской области. 
Один мирный житель погиб, ещё один тяжело ранен в результате украинского обстрела жилых кварталов посёлка Заводовка в Херсонской области.
В Новолуганском (ДНР) мирный житель 1966 г.р. подорвался на мине "лепесток", ему оторвало стопу. Также ВСУ вновь обстреляли Донецк и Ясиноватский район.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Козинка (ранен мирный житель), Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка, Долгое, Прилесье, Муром.
В Белгородской области 440 семей получили ключи от новых квартир взамен жилья, утраченного из-за украинских обстрелов.
В Брянской области украинцы трижды (11-го, 16-го и 21-го ноября) пытались атаковать химический завод в 120 км от границы, дроны были сбиты над территорией предприятия. 
 

В Петербурге сотрудники караоке-бара «Руки Вверх!» не разрешили жене участника СВО исполнить гимн России, а также песни Газманова, Лепса и Чичериной, потому что (по словам управляющей караоке-баром) они "могут спровоцировать конфликтные ситуации" и противоречат политике заведения. При этом песни Валерия Меладзе исполнять можно. 

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения украинских властей о том, что все больше иностранных судов заходит в украинские порты для загрузки зерна, не подвергаясь досмотру.


 



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