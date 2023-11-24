Украинцы атакуют российские регионы, в Петербурге караоке-бар запретил гимн России как могущий спровоцировать конфликт

В Петербурге сотрудники караоке-бара «Руки Вверх!» не разрешили жене участника СВО исполнить гимн России, а также песни Газманова, Лепса и Чичериной, потому что (по словам управляющей караоке-баром) они "могут спровоцировать конфликтные ситуации" и противоречат политике заведения. При этом песни Валерия Меладзе исполнять можно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения украинских властей о том, что все больше иностранных судов заходит в украинские порты для загрузки зерна, не подвергаясь досмотру.





