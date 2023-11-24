Украинцы атакуют российские регионы, в Петербурге караоке-бар запретил гимн России как могущий спровоцировать конфликт

В ночь на 24 ноября, по данным Минобороны
, над территорией РФ сбили 16 беспилотников, из них 13 над Крымом, ещё три — над территорией Волгоградской области.
Один мирный житель погиб
, ещё один тяжело ранен в результате украинского обстрела жилых кварталов посёлка Заводовка в Херсонской области.
В Новолуганском (ДНР) мирный житель 1966 г.р. подорвался
на мине "лепесток", ему оторвало стопу. Также ВСУ вновь обстреляли
Донецк и Ясиноватский район.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Козинка (ранен мирный житель), Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка, Долгое, Прилесье, Муром.
В Белгородской области 440 семей получили ключи
от новых квартир взамен жилья, утраченного из-за украинских обстрелов.
В Брянской области украинцы трижды (11-го, 16-го и 21-го ноября) пытались атаковать химический завод
в 120 км от границы, дроны были сбиты над территорией предприятия.
В Петербурге сотрудники караоке-бара «Руки Вверх!» не разрешили жене участника СВО исполнить гимн России, а также песни Газманова, Лепса и Чичериной, потому что (по словам управляющей караоке-баром) они "могут спровоцировать конфликтные ситуации" и противоречат политике заведения. При этом песни Валерия Меладзе исполнять можно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения украинских властей о том, что все больше иностранных судов заходит в украинские порты для загрузки зерна, не подвергаясь досмотру.