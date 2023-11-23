Во Франции этническая банда заявила о намерении резать белых и убила подростка, в Нидерландах победили правые
- 23.11.2023, 19:09,
- Новости
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Во Франции в деревне Креполь неподалёку от Лиона этническая банда ворвалась на танцевальный вечер и, с криком "Мы здесь, чтобы резать белых"
, зарезала шестнадцатилетнего подростка по имени Тома и ранила ещё семнадцать человек, в том числе двое находятся в тяжёлом состоянии.
По словам живущего во Франции автора АПН Елены Кондратьевой-Сальгеро, префект региона Овернь-Рон-Альпы запретил мирную манифестацию в память погибшего подростка, по причинам "возможных передёргиваний ситуации, ксенофобских лозунгов и провокаций, а также ввиду риска серьёзной конфронтации манифестантов со сторонниками арестованных полицией "правонарушителей".
На выборах в Нидерландах победила
"крайне правая" Партия свободы. Она может рассчитывать на 37 из 150 мест в национальном парламенте. С большим отставанием второе место занимает альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы "Зеленые левые", - он получает 25 мест. На третьем месте с 24 депутатскими мандатами идет Народная партия за свободу и демократию (НПСД). Явка составила 77,8%.
Для голландских политиков эта победа стала "гигантским шоком"
, ведь Партия свободы выступала против исламизации и за контроль над миграцией.
Глава фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что «эта победа показывает, что все большее число государств внутри ЕС недовольны тем, как он справляется со своими обязанностями, и требуют взять под контроль миграционную политику».