Во Франции этническая банда заявила о намерении резать белых и убила подростка, в Нидерландах победили правые

Во Франции в деревне Креполь неподалёку от Лиона этническая банда ворвалась на танцевальный вечер и, с криком "Мы здесь, чтобы резать белых" , зарезала шестнадцатилетнего подростка по имени Тома и ранила ещё семнадцать человек, в том числе двое находятся в тяжёлом состоянии.

По словам живущего во Франции автора АПН Елены Кондратьевой-Сальгеро, префект региона Овернь-Рон-Альпы запретил мирную манифестацию в память погибшего подростка, по причинам "возможных передёргиваний ситуации, ксенофобских лозунгов и провокаций, а также ввиду риска серьёзной конфронтации манифестантов со сторонниками арестованных полицией "правонарушителей".





На выборах в Нидерландах победила "крайне правая" Партия свободы. Она может рассчитывать на 37 из 150 мест в национальном парламенте. С большим отставанием второе место занимает альянс левых, состоящий из Партии труда и политической силы "Зеленые левые", - он получает 25 мест. На третьем месте с 24 депутатскими мандатами идет Народная партия за свободу и демократию (НПСД). Явка составила 77,8%.

Для голландских политиков эта победа стала "гигантским шоком" , ведь Партия свободы выступала против исламизации и за контроль над миграцией.

фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила , что «эта победа показывает, что все большее число государств внутри ЕС недовольны тем, как он справляется со своими обязанностями, и требуют взять под контроль миграционную политику».

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