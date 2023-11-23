Украинцы атакуют российские регионы, в Самарской области жёны мобилизованных бойцов потребовали ротации для своих мужей

"Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый» (...)

По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть".