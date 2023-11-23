 

Украинцы атакуют российские регионы, в Самарской области жёны мобилизованных бойцов потребовали ротации для своих мужей

Один человек ранен в результате атаки украинского беспилотника в селе Козинка Белгородской области, и повреждён легковой автомобиль. Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА Журавлёвка, Устинка, Лозовая Рудка, Логачёвка.
В Курской области дважды за день обстреляна деревня Городище, в одном из домовладений повреждены забор и фасад, ещё в одном посечены окна. В деревне перебит газопровод, Городище и село Козино остались без света. 
В результате украинского обстрела Горловки, ДНР, ранена мирная жительница.
В Ростовской области беспилотник ВСУ атаковал воинскую часть Росгвардии.
 
В Самарской области жёны мобилизованных, обратившись в приёмную депутата Госдумы Александра Хинштейна, потребовали вернуть мужей домой: некоторые из них находятся на фронте уже больше года и живут, по словам женщин, в антисанитарных условиях:
"Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый» (...) По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть".

Кроме того, по словам женщин, за время нахождения на фронте их мужья теряют квалификацию по своим гражданским специальностям.

 

Ранее стало известно, что с Украины в ЕС с 24 февраля 2022 года переехали 650 тысяч мужчин призывного возраста, и это только официально зарегистрированные мужчины.




 

 
 

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