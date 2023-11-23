Украинцы атакуют российские регионы, в Самарской области жёны мобилизованных бойцов потребовали ротации для своих мужей

Один человек ранен
в результате атаки украинского беспилотника в селе Козинка Белгородской области, и повреждён легковой автомобиль. Также в Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА Журавлёвка, Устинка, Лозовая Рудка, Логачёвка.
В Курской области дважды
за день обстреляна деревня Городище, в одном из домовладений повреждены забор и фасад, ещё в одном посечены окна. В деревне перебит газопровод, Городище и село Козино остались без света.
В результате украинского обстрела Горловки, ДНР, ранена
мирная жительница.
В Ростовской области беспилотник ВСУ атаковал
воинскую часть Росгвардии.
В Самарской области жёны мобилизованных, обратившись в приёмную депутата Госдумы Александра Хинштейна, потребовали
вернуть мужей домой: некоторые из них находятся на фронте уже больше года и живут, по словам женщин, в антисанитарных условиях:
"Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый» (...) По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть".
Кроме того, по словам женщин, за время нахождения на фронте их мужья теряют квалификацию по своим гражданским специальностям.
Ранее стало известно, что с Украины в ЕС с 24 февраля 2022 года переехали 650 тысяч мужчин призывного возраста, и это только официально зарегистрированные мужчины.