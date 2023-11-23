 

В США "искусственному интеллекту" доверят решения об уничтожении людей; в РФ компании без ИИ не получат госсубсидий

Пентагон находится на пути к тому, чтобы доверить дронам с "искусственным интеллектом" принимать самостоятельные решения об уничтожении людей, подобное оружие разрабатывают в Китае и Израиле, сообщает "Нью-Йорк Таймс".

Такая перспектива серьезно беспокоит другие страны. «Какова роль людей в применении силы — это абсолютно фундаментальный вопрос безопасности, юридический вопрос и этический вопрос», — заявил главный переговорщик Австрии по этому вопросу Александр Кментт.

Однако страны-разработчики автономных дронов либо не считают внесение изменений в международного права необходимостью, либо предлагают ввести слишком узкие, а потому малоэффективные юридические ограничения для контроля за вооружениями, и в итоге подобное смертоносное оружие с "искусственным интеллектом" может появиться на поле боя раньше, чем будет принят регламент о его использовании.

 

В РФ,  начиная со следующего года, применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения ими субсидий от государства:

 

"По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей". 

 

 



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