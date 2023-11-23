Число абортов в РФ со времён правления Михаила Горбачёва уменьшилось в 14 раз

Демограф Алексей Ракша обратил внимание, что за последние 35 лет, со времён правления Михаила Горбачёва, количество прерываний беременности не по медицинским показаниям сократилось в четырнадцать раз. Эти данные подтверждает и отчёт Минздрава за 2022 год.

«В 2016-м Минздрав включил в общую статистику все причины прерывания беременности, в том числе естественные. По данным на 2022 год, из 500 тысяч абортов 200 тысяч произошли по естественным причинам. Искусственных абортов — около 300 тысяч, из них только 120 тысяч по желанию женщины».