 

Украина вложила половину американской помощи в госдолг США, американцы считают войну на Украине "очень хорошей сделкой"

Половину американской финансовой помощи Украина вложила в американские гособлигации: из полученных от США 22,9 миллиардов долларов 10,7 миллиардов были вложены в госдолг США. Всего вложения Украины в США оцениваются в 24,5 миллиарда долларов — это рекордный показатель как минимум с 2011 года. Ранее президент Украины Зеленский в интервью "Фокс Ньюс" подчеркнул, что большая часть американских денег возвращается в США через производство и рабочие места.

«Когда вы производите для Украины и вместе с Украиной, вы производите это также и с американцами. Основные детали будут производиться в ваших штатах».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о статусе английского языка на Украине. Документ определяет категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть им, и предлагает нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти и местного самоуправления.

Представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен, выступая в сенатском комитете, назвал конфликт на Украине «очень хорошей сделкой» для США, сославшись на то, что «украинцы несут основные издержки», ведя почти все боевые действия самостоятельно. Кроме того, он назвал конфликт хорошей возможностью для Вашингтона добиться важных геополитических целей. Присутствующие на слушаниях сенаторы поддержали точку зрения представителя Госдепа и согласились с тем, что Черное море остается регионом огромной геополитической значимости.

«Американское руководство видит в вооруженном конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Чёрном море, которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком, и богато месторождениями углеводородов».

 




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