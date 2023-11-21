В зоне СВО от украинского обстрела погибла балетмейстер Полина Меньших
- 21.11.2023, 18:31,
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В Старобешево, ДНР, от украинского обстрела погибла
российский балетмейстер, режиссёр, драматург, создатель театра-студии «Леге Артис» Полина Ивановна Меньших. Она приехала с концертом к российскими военным на день ракетных войск и артиллерии ВС РФ.
— Одним хаймарсом разбили машины волонтёров, вторым — гримёрку с артистами и сцену. Потом ещё добавили по тем, кто бросился вытаскивать людей из под завалов и оказывать им первую помощь.
Полине Меньших было сорок лет.