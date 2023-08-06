По случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с речью, в которой сказал, что "некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения" и что "воспоминания не угаснут никогда". Тем не менее в речи генсека ООН ни разу не сказано , что бомбардировку провели США.

В лондонском Музее Науки уже в первом десятилетии двухтысячных годов экспозиция, посвящённая ядерной бомбардировке городов Японии, не содержала упоминания США.