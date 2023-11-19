 

Офицеры ВСУ рассказали западным СМИ об ожиданиях и реальности в столкновениях с русскими военными

 

Офицер ВСУ Николай Мельник рассказал "Форбсу", что при планировании контрнаступления ВСУ имелась надежда, что российские войска при появлении западной бронетехники испугаются и разбегутся: «Русский видит "Брэдли", "Леопард" — и убегает». На практике эта надежда не оправдалась. Кроме того, по его словам, украинские командиры допустили ошибку, изменив организацию и оснащение подразделений, разрушив сплоченность, а авиация ВСУ не прибыла на поддержку наземных войск.

В беседе с CNN один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк сказал, что наёмники приезжают на Украину, поскольку это «хорошая отметка в их резюме». При этом они понятия не имеют, сколько используется артиллерии, под огнём которой приходится находиться весь день. Когда наёмники это понимают -- часто разрывают договор и уезжают из страны. «Почти половина людей увидела все это и сказала: "Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались"».

По данным "Нью-Йорк Таймс", инженеры немецкой компании, поставлявшие беспилотники для ВСУ, рассказали, что российские РЭБ глушат беспроводные сигналы, соединяющие дроны со спутниками, осуществлявшими навигацию, из-за чего беспилотники теряли курс и падали на землю. Этот опыт активно изучают в Пентагоне для  расширения собственного арсенала средств радиоэлектронной борьбы на случай потенциального конфликта с Китаем и Россией.


 


 

 



 


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