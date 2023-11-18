 

Не для Гааги, но для истории

 
В данной зарисовке тщательно сохранено каждое слово. Не для Гааги, но для истории. Чтобы вы внимамли и понимали, что именно и как именно происходит. Прямо сейчас, в элитных вузах. Официально демократической страны.
Место действия: одно из самых престижных парижских высших учебных заведений. Время действия: ноябрь 2023. На следующие сутки, после безобразной вандализации и ограбления христианского храма Сакре-Кёр в Руане, информация о котором скромно мелькнула в прессе, немедленно потонув под гнётом более напористых событий.
Учитель истории, мужчина 55 лет, нетрадиционной, но истерически внедряемой повсюду ориентации, на вопрос одного из студентов, о катастрофическом росте подобного рода нападений на христианские храмы. Отметьте: вопрос задан не в коридоре, а в аудитории, во время лекции. То есть, ответ предназначен для ушей всего студенческого потока. Дословно:
- Что это вам так неймётся церкви защищать? Это не то "культурное наследие", о котором стоит беспокоиться. Вы что, поддерживаете правых? Какое вам дело до погрома какого-то храма в Руане? Я вообще считаю, что и парижский Сакре-Кёр давно пора сравнять с землёй. В буквальном смысле этого слова.
Голос из аудитории (парнь):
- И новый мир построить?..
Учитель поворачивается на голос:
- А вам этот Сакре-Кёр зачем? Вы находите это красивым? Или так сильно почитаете французских королей?
Ещё один голос из зала (девочка):
- Конечно, это красиво!
Учитель (живо поворачивается в её сторону):
- Вы тоже поддерживаете правых?
Третий голос из зала (парень):
- Вы это серьёзно? Правда, серьёзно?
Учитель:
- Мне говорили, что некоторые наши студенты имеют обыкновение слушать "C'News" на своих телефонах (*рейтинговый телеканал право-консервативного толка). Там тоже очень любят бить тревогу о так называемом "уничтожении французского наследия" и прочих мерзостях с фашистским уклоном.
Некоторе волнение в зале, переброска взглядами - недоумёнными, ироничными, шокированными.
- Учите историю, а не отвлекайтесь на проходные, ничего не значащие события, - говорит учитель и возвращается к теме лекции - "Политическая жизнь во Франции 1848-1914гг. Год 1870 - Коммуна"...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число таджикских студентов в российских вузах за год выросло на 22% и станет ещё больше
» РФ оспорила решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
» Гаагский суд вынесет решение по делу ЮКОСа до конца месяца
» В России увековечат память Александра Солженицына
» Студентам обещают повысить стипендии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Крупнейшая британская газета рассказала историю русского отца, убившего педофила, и вызвала горячее одобрение читателей

  • 21:19
  • 196

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Донецке и под Белгородом; ВСУ сдаются в плен благодаря листовкам

  • 20:32
  • 190

В Одессе облили краской старейший памятник Пушкину, в РФ коммунисты пытаются снести памятник Врангелю

  • 19:48
  • 179

"Репортёры без границ" заявили о массовой гибели журналистов в Газе; Израиль ударил по школе

  • 19:40
  • 189

Не для Гааги, но для истории

22% всего населения США, рождённого за пределами страны, составляют нелегальные мигранты

  • 19:09
  • 415
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru