В данной зарисовке тщательно сохранено каждое слово. Не для Гааги, но для истории. Чтобы вы внимамли и понимали, что именно и как именно происходит. Прямо сейчас, в элитных вузах. Официально демократической страны.

Место действия: одно из самых престижных парижских высших учебных заведений. Время действия: ноябрь 2023. На следующие сутки, после безобразной вандализации и ограбления христианского храма Сакре-Кёр в Руане, информация о котором скромно мелькнула в прессе, немедленно потонув под гнётом более напористых событий.

Учитель истории, мужчина 55 лет, нетрадиционной, но истерически внедряемой повсюду ориентации, на вопрос одного из студентов, о катастрофическом росте подобного рода нападений на христианские храмы. Отметьте: вопрос задан не в коридоре, а в аудитории, во время лекции. То есть, ответ предназначен для ушей всего студенческого потока. Дословно:

- Что это вам так неймётся церкви защищать? Это не то "культурное наследие", о котором стоит беспокоиться. Вы что, поддерживаете правых? Какое вам дело до погрома какого-то храма в Руане? Я вообще считаю, что и парижский Сакре-Кёр давно пора сравнять с землёй. В буквальном смысле этого слова.

Голос из аудитории (парнь):

- И новый мир построить?..

Учитель поворачивается на голос:

- А вам этот Сакре-Кёр зачем? Вы находите это красивым? Или так сильно почитаете французских королей?

Ещё один голос из зала (девочка):

- Конечно, это красиво!

Учитель (живо поворачивается в её сторону):

- Вы тоже поддерживаете правых?

Третий голос из зала (парень):

- Вы это серьёзно? Правда, серьёзно?

Учитель:

- Мне говорили, что некоторые наши студенты имеют обыкновение слушать "C'News" на своих телефонах (*рейтинговый телеканал право-консервативного толка). Там тоже очень любят бить тревогу о так называемом "уничтожении французского наследия" и прочих мерзостях с фашистским уклоном.

Некоторе волнение в зале, переброска взглядами - недоумёнными, ироничными, шокированными.