По данным Исследовательского центра Пью, 22% всего населения США, рождённого за пределами страны, составляют нелегальные мигранты (в Штатах используется толерантный термин "неавторизованные"). Их в США примерно десять с половиной миллионов, больше всего в этом числе граждан Мексики (4,1 млн в 2021 году). Однако количество нелегальных мексиканцев в США постепенно уменьшается, а вот число "неавторизованных" приезжих из других регионов (Центральной и Южной Америки, Азии, Африки) растёт.

Доля американского населения, рождённого за границей, сейчас составляет 14,1%, это 47 млн человек.

В Британии подразделение Национальной служба здравоохранения, занимающееся донорством и трансплантациями, несмотря на серьёзную нехватку финансовых средств (что выражается и в сокращении числа операций, несмотря на беспрецедентный лист ожидания), намерена потратить 100 тыс. фунтов на "борьбу с расизмом", чтобы " повысить авторитет организации среди британцев из числа этнических меньшинств".



