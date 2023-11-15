Британское правительство не отказывается от планов высылать мигрантов в Руанду, хотя Верховный суд это запретил

Правительство Британии не отказывается от планов высылать нелегальных мигрантов в Руанду и начнёт это делать уже весной следующего года, заявил премьер-министр Риши Сунак, несмотря на то, что Верховный суд Британии 15 ноября признал этот план незаконным и жестоким для мигрантов. Теперь Сунак намерен дорабатывать законодательство, а также подчёркивает, что консервативное правительство не позволит Европейскому суду по правам человека помешать программе депортации после того, как британский парламент утвердит все необходимые законопроекты.

Число нелегальных мигрантов в Британии росло все последние годы. Только на лодках через канал приплыли 45755 человек в прошлом году (в 2021-м их было 28526, в 2020-м -- 8466, в 2019-м -- 1843). В мае 50 мигрантов потерпели крушение и отказались быть спасёнными французами, дожидаясь, чтобы их спасли англичане и доставили в Дувр.

Лишь этой осенью нелегальных мигрантов в Британии наконец перестали селить в дорогих гостиницах. Так, в августе содержание в гостиницах более чем пятидесяти тысяч нелегальных мигрантов, приплывших через канал, обходилось британским налогоплательщикам в восемь миллионов фунтов в день.