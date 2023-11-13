 

Российские хлебопёки просят поддержки, нулевая прибыль в отрасли считается достижением

 

Высокая ключевая ставка и сильный износ производственных фондов делают недостаточной государственную помощь, которую получают отечественные хлебопеки, рассказал президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его словам, почти всё, что на сегодня имеется в отрасли, было спроектировано в 1954 году. Предприятия работают на грани рентабельности, сопутствующие издержки растут, а господдержка действует только в отдельных регионах. Постановления правительства о компенсации части затрат производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий были приняты в конце 2020 года, когда ключевая ставка составляла 4,5%. Сейчас она 15%. Низкие цены на зерно внутри страны не делают муку автоматически дешёвой муку, поскольку стоимость муки складывается далеко не только из стоимости зерна, а транспорт, энергия, масложировая продукция и т.д. подорожали.

Лялин указал также, что доля «социальной» продукции, цены на которую нельзя повышать, растёт, а премиальные сорта, которые и обеспечивают какой-то доход предприятиями, пользуются куда меньшим спросом, так как покупательная способность населения не увеличиваются. Глава РСП подчеркнул, что без увеличения поддержки хлебзаводы начнут банкротиться. По его оценке, для модернизации отрасли в России потребуется около триллиона рублей инвестиций.
Гендиректор мурманского АО «Хлебопек» Иван Богушевич назвал большим достижением завершение текущего года с нулевой прибылью.
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