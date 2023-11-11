 

Пленные бойцы ВСУ выдают себя за случайно мобилизованных, в Северодонецке жгли документы о связи ВСУ с ФБР

 

Опытные бойцы ВСУ, которые попадают в плен ВС РФ, могут прикидываться случайно мобилизованными. Российский офицер Золто Арсаланов (командир третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр») рассказал, что взятые в плен украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, проявляют хитрость во время допросов и изображают мобилизованных.

«Эти подразделения, которые вышли к нам, они являются военнослужащими 36-й бригады морской пехоты, это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными [...], все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей».
 

Неизвестные пытались уничтожить в Северодонецке (ЛНР) документы, подтверждающие связи полиции Украины и ФБР США.

Силовики прибыли по сигналу на один из подведомственных ранее Нацполиции Украины объектов в Северодонецке и обнаружили там документы. Их пытались уничтожить, но не успели избавиться от всего. В документах содержались в том числе списки сотрудников полиции Украины, принимавших участие в совместных учениях с представителями ФБР на территории Украины, а также выезжавших на это обучение за границу. Некоторые архивы датированы 2011 и 2016 годом.

 
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