 

За попавших в плен бойцов ДНР и ЛНР некому вступиться

 

Главный редактор проекта «Под лёд» Святослав Павлов рассказал, что бойцы полка «Азов» взяли в плен и пытают военнослужащих танковой бригады Донецкой народной республики (ДНР) Артема Рябовичева и Даниила Романова.

Двое военнослужащих пропали без вести 1 мая после боя в Запорожской области: по танку попали украинские военные. Механик-водитель смог увести танк, но рядовой Рябовичев и оператор-наводчик Романов попали в плен. «Через какое-то время сослуживцы узнали обоих ребят на видео, которые выкладывали украинские боевики — на одном из них присутствует довольно известный боевик [полка "Азов" Дмитрий] Кухарчук. Они издеваются над находящимися в плену бойцами, заставляют что-то кричать».

 

«Проблема в том, что Украина ведёт переговоры об обмене пленными только с Россией. Она не ведёт переговоры ни с ДНР, ни с ЛНР. Это довольно странная практика, получается, что за попавших в плен бойцов ДНР и ЛНР некому вступиться», — сказал Павлов. 


 


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