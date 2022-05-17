Главный редактор проекта «Под лёд» Святослав Павлов рассказал, что бойцы полка «Азов» взяли в плен и пытают военнослужащих танковой бригады Донецкой народной республики (ДНР) Артема Рябовичева и Даниила Романова.

Двое военнослужащих пропали без вести 1 мая после боя в Запорожской области: по танку попали украинские военные. Механик-водитель смог увести танк, но рядовой Рябовичев и оператор-наводчик Романов попали в плен. «Через какое-то время сослуживцы узнали обоих ребят на видео, которые выкладывали украинские боевики — на одном из них присутствует довольно известный боевик [полка "Азов" Дмитрий] Кухарчук. Они издеваются над находящимися в плену бойцами, заставляют что-то кричать».

«Проблема в том, что Украина ведёт переговоры об обмене пленными только с Россией. Она не ведёт переговоры ни с ДНР, ни с ЛНР. Это довольно странная практика, получается, что за попавших в плен бойцов ДНР и ЛНР некому вступиться», — сказал Павлов.

