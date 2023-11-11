 

ДРГ в Белгородской области, поезд сошёл с рельс под Рязанью, при обстрелах Херсонской области погибли двое

 

Украинская диверсионно-разведывательная группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области в районе хутора Старый. Предположительно, диверсанты пришли со стороны села Землянки Харьковской области. После двадцатиминутного стрелкового боя ДРГ была отброшена; вероятно, что среди диверсантов есть потери. За сутки в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Нехотеевка, Солнцевка, хутор Старый, Сподарюшино, Репяховка, Шебекино, Середа, Новая Таволжанка, Муром.

Также ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области. Атака велась по таможенно-логистическому терминалу в селе Козино Рыльского района; целью, предположительно, был один из складов временного хранения таможни.

 

В Рязанской области в районе станции Дягилево сошли с рельс семь вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, перед этим произошёл взрыв, причина происшествия квалифицируется как "вмешательство посторонних лиц". Пострадали машинист и его помощник. По другой информации, с рельс сошли пятнадцать вагонов. (Говорят и о девятнадцати вагонах, кадры с места аварии.) В Рязани объявлен план "перехват".

Украинские беспилотники были ночью перехвачены над Смоленской и Московской областями. В Коломне БПЛА, предположительно, пытался атаковать Конструкторское бюро машиностроения. Пострадала кровля и обшивка двух корпусов завода, выбиты стёкла.
 
Два мирных жителя населённого пункта Малые Копани Херсонской области погибли, ещё два ранены в результате украинских обстрелов. Также под огнём украинских военных оказались Обрывка, Крынки, Алёшки, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенный пункт Новая Каховка, населенный пункт Каховка, населенный пункт Крынки, населенный пункт Песчановка, населенный пункт Песчаное, населенный пункт Гладковка, населенный пункт Кардашинка, населенный пункт Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются".

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