ДРГ в Белгородской области, поезд сошёл с рельс под Рязанью, при обстрелах Херсонской области погибли двое

Украинская диверсионно-разведывательная группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области в районе хутора Старый. Предположительно, диверсанты пришли со стороны села Землянки Харьковской области. После двадцатиминутного стрелкового боя ДРГ была отброшена; вероятно, что среди диверсантов есть потери. За сутки в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Нехотеевка, Солнцевка, хутор Старый, Сподарюшино, Репяховка, Шебекино, Середа, Новая Таволжанка, Муром.

Также ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области. Атака велась по таможенно-логистическому терминалу в селе Козино Рыльского района; целью, предположительно, был один из складов временного хранения таможни.

В Рязанской области в районе станции Дягилево сошли с рельс семь вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями, перед этим произошёл взрыв, причина происшествия квалифицируется как "вмешательство посторонних лиц". Пострадали машинист и его помощник. По другой информации, с рельс сошли пятнадцать вагонов. (Говорят и о девятнадцати вагонах, кадры с места аварии.) В Рязани объявлен план "перехват".