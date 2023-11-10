В британских больницах в среднем каждый день происходят "недопустимые инциденты"

Подсчитано , что с 2013 года в британских больницах произошло 4328 "недопустимых инцидентов", то есть в среднем -- восемь в неделю.

Под такими инцидентами понимаются:

-- неправильно проведённые операции (например, "операции на неправильном участке"), их сделано 1806. Женщинам вырезали части их репродуктивной системы вместо аппендикса, мужчинам делали лазерные процедуры не на тот глаз и также повреждали репродуктивные органы;

-- предметы, забытые внутри пациенты, их за десять лет забыто 1088 штук (скальпели, иглы, щипцы, перчатки, тампоны, даже презервативы);

-- 525 пациентов получили ненужный или неверно подобранный имплантат;

-- 14 пациентов получили сильные ожоги;

-- трое заключённых сбежали во время прохождения медицинских процедур;

-- в двух случаях врачи перепутали тёзок и назначили им ненужное лечение;

-- "два пациента оказались зажатыми шеей или грудной клеткой между больничной спинкой кровати и матрасом, один случай оказался смертельным".

Количество таких инцидентов растёт: в 2022/23 гг. число операций на неправильном участке по сравнению с предыдущими годами утроилось. Пациентам удалялись яичники без их согласия или производилась ампутация не того яичка; им устанавливали кардиостимуляторы, которые им не были нужны, и черепные пластины, разработанные для черепа другого пациента; брали биопсию из их легких вместо запланированного кишечника, а также устанавливали противозачаточные имплантаты, о которых они никогда не просили. За десять лет зарегистрировано (речь идёт только и зарегистрированных случаях) более трёхсот раз, когда врачи забывали извлечь из пациенток медицинские инструменты после взятия вагинального мазка.











