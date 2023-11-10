В Англии сторонники Палестины заблокировали военное предприятие, Франция пока не готова обвинить РФ в рисовании звёзд Давида

Пропалестинские демонстранты, требующие прекратить бомбардировки сектора Газа, заблокировали вход на оборонное предприятие компании BAE Systems в городе Рочестер на юге Англии. Около четырёхсот протестующих заявили , что целью акции является "прекращение вовлеченности правительства Великобритании в военные преступления в Палестине путем отказа от продажи оружия Израилю и немедленного установления режима прекращения огня". На заводе производятся нашлемные дисплеи для пилотов истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые применяются Израилем при нанесении ударов с воздуха по Газе.

Власти Франции не направляли никаких официальных запросов и уведомлений посольству РФ в связи с обвинениями в адрес России о причастности к инцидентам с изображениями звезд Давида на домах в Париже, хотя вбросы об этом распространялись через МИД.

Ранее газета "Ле Паризьен" сообщала о нанесении звезд Давида на фасады домов в Париже, коммунах Сент-Уэн и Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), где проживают евреи, и была предпринята попытка связать это с "российским цифровым влиянием", даже при оговорке, что "правоохранительные органы страны всё ещё ведут следствие по этим фактам, а возможная причастность к ним иностранных заказчиков пока не установлена".