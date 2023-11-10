 

В Англии сторонники Палестины заблокировали военное предприятие, Франция пока не готова обвинить РФ в рисовании звёзд Давида

Пропалестинские демонстранты, требующие прекратить бомбардировки сектора Газа, заблокировали вход на оборонное предприятие компании BAE Systems в городе Рочестер на юге Англии. Около четырёхсот протестующих заявили, что целью акции является "прекращение вовлеченности правительства Великобритании в военные преступления в Палестине путем отказа от продажи оружия Израилю и немедленного установления режима прекращения огня". На заводе производятся нашлемные дисплеи для пилотов истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые применяются Израилем при нанесении ударов с воздуха по Газе. 

Предполагается, что более полумиллиона сторонников Палестины выйдут на улицы Лондона в "День перемирия" 11 ноября (день подписания Компьенского перемирия, национальный праздник в странах бывшей Антанты, кроме России). 

Власти Франции не направляли никаких официальных запросов и уведомлений посольству РФ в связи с обвинениями в адрес России о причастности к инцидентам с изображениями звезд Давида на домах в Париже, хотя вбросы об этом распространялись через МИД. 

Ранее газета "Ле Паризьен" сообщала о нанесении звезд Давида на фасады домов в Париже, коммунах Сент-Уэн и Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), где проживают евреи, и была предпринята попытка связать это с "российским цифровым влиянием", даже при оговорке, что "правоохранительные органы страны всё ещё ведут следствие по этим фактам, а возможная причастность к ним иностранных заказчиков пока не установлена". 

 
Израиль запретил верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку посетить страну и палестинские территории. 99 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам погибли в Газе с 7 октября.
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APN.ru