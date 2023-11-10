В Тульской области мигранты не будут работать на общественном транспорте и в общепите; главу миграционного управления отправили в СИЗО

Власти Тульской области решили отказаться от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте и в заведениях общественного питания. С 2024 года иностранных граждан не будут привлекать также к розничной торговле алкоголем и табачными изделиями, продуктами и напитками, в связи с чем "до 1 января на территории региона проведут необходимые подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число мигрантов в указанных сферах деятельности".

Телеграм-канал "Многонационал" замечает по этому поводу, что "любые региональные ограничения не касаются двух категорий мигрантов: 1. Иностранные специалисты из стран ЕАЭС, с ними действует принцип, так называемого, единого рынка труда. Узбекистан и Таджикистан не входят в ЕАЭС. 2. Иностранцы с видом на жительство могут работать в любом регионе Российской Федерации, при этом патент и разрешение на работу им не нужны".





Начальника миграционного управления полиции ХМАО Оксану Семёнову отправили в СИЗО на два месяца по требованию следственного комитета.

" В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве вскрылись ее связи с таджикской диаспорой. По версии следствия, Семенова получала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за легализацию мигрантов и выдачу им патентов".

Источник агентства URA.RU из правоохранительных структур сообщил, что после завершения проверки, организованной службой собственной безопасности полиции, Семёнову ждет увольнение по отрицательным мотивам, также силовики подозревают, что на предыдущем месте работы в ОМВД Ханты-Мансийска она выдавала своей подчинённой премии и получала откаты за покровительство по службе.

Также в Воронеже полицейские задержали четырёх членов преступной группы, которая незаконно легализовала порядка трёхсот иностранцев из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело о незаконной миграции.

Свердловский областной суд ужесточил наказание бутлегерам Адалату Гурбанову, Артёму Чабану, Микайылу Назарову, Надиру Мамедову, Армену Аветисяну и Зауру Джаббарову, отравившим 44 человека. Раньше они получили сроки от пяти с половиной до шести с половиной лет, теперь их подняли до 9-10 лет.



