В Брянской области неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления ФСБ на окраине деревни Улица, погиб подполковник ФСБ Сергей Шатый. Атака на принадлежащий силовикам автомобиль УАЗ «Патриот» произошла около 4 часов, стрельба велась из автомата. Ещё один сотрудник ФСБ, находившийся в салоне, получил тяжёлые ранения, за его жизнь борются врачи. Речь о заместителе начальника отдела материально-технического обеспечения, также в звании подполковника. Неизвестные скрылись.

Позднее в Брянской области было обстреляно село Ломаковка.

Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии, их удалось сбить из стрелкового оружия. Один из беспилотников взорвался в воздухе, другой дрон рухнул на территории терминала и при падении сдетонировал, повреждена металлическая конструкция здания одной из местных электроподстанций.

Украинцы намеренно уничтожают заповедник на полуострове Кинбурнская коса с целью раскрыть позиции российских военных. Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал: «Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией... выжигают очень много и очень сильно». Кроме того, украинцы бьют кассетными зарядами. Разведчик заметил, что из-за применения ВСУ фосфора заповеднику наносится непоправимый ущерб.

Ранее начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России сообщал, что бойцы ВСУ применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении.

Председатель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что с начала июня в Новой Каховке продолжается "дроновый террор": "С 6 июня, когда был совершен теракт на Каховской ГЭС и нам мешали проводить эвакуацию, начался дроновый террор, и он продолжается до сих пор... Люди и гражданские объекты попадают под ежедневные обстрелы - это большая проблема". При этом, несмотря на постоянные обстрелы, в том числе кассетными боеприпасами, в Новой Каховке продолжают работать все службы.

Стоит отметить, что 6 июня сами украинцы называют днём начала украинского контрнаступления, они планировали привязать его ко дню высадки в Нормандии, чтобы продемонстрировать символизм своим западным покровителям.

10 ноября вновь обстрелян Скадовск, сильно повреждён частный дом.

В Верхнеторецком, ДНР, украинским обстрелом ранен мужчина 1938 года рождения.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Журавлёвка, хутор Варишкин, хутор Старый, Новая Таволжанка, хутор Панков.

В курском селе Козино обстрелом повреждены промышленное предприятие, два многоквартирных дома и одно частное домовладение.















