На Украине заявили об отсутствии "русского меньшинства". Куда исчезли русские на Украине

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране отсутствует русское меньшинство, и поэтому в переговорах о членстве в ЕС вопрос о защите русского меньшинства не стоит.
«В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу — разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии».
На Украине.ру вышел материал, посвящённый "исчезновению" русских на Украине. Ещё в 1989 году -- даже на фоне советской украинизации -- 11,3 миллиона человек на Украине определяли себя как русских (22% от всего тогдашнего населения). К 2023 году их, по мнению украинских социологов, осталось 2,6%.
"К сегодняшнему дню термин "русскоязычные украинцы" практически вытеснил из обихода термин "русские" на Украине.
Когда руководители ОПЗЖ ["Оппозиционная платформа -- За жизнь"] подавали в Конституционный суд жалобу о нарушении прав русскоязычных граждан Украины в 2021 году, они использовали именно это понятие. Именно оно тогда и послужило основанием для отказа в рассмотрении жалобы, так как такой национальной группы – "русскоязычные украинцы" — нет.
...Конституционный суд тогда заявил, что это конструкт российской пропаганды, а говорящие на русском языке граждане Украины — это насильственно русифицированные украинцы, которым нужно вернуть их язык".
Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил
трансляцию в стране ещё 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы (теперь их стало 22).
Российская актриса Ольга Железняк рассказала
о том, как ей отказали в главной роли в проекте из-за поддержки специальной военной операции:
«Мне говорят: "Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах". Я была очень удивлена: "Как?! Этого не может быть. Почему?". Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: "Из-за твоей позиции"».