Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране отсутствует русское меньшинство, и поэтому в переговорах о членстве в ЕС вопрос о защите русского меньшинства не стоит.

«В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу — разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии» .

На Украине.ру вышел материал, посвящённый "исчезновению" русских на Украине. Ещё в 1989 году -- даже на фоне советской украинизации -- 11,3 миллиона человек на Украине определяли себя как русских (22% от всего тогдашнего населения). К 2023 году их, по мнению украинских социологов, осталось 2,6%.