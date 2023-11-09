 

Более 20 человек погибли от украинских обстрелов Донецка 7 ноября, в Скадовске погибли 5

По предварительным данным, более двадцати человек погибли в Донецке 7 ноября, повреждены четыре гражданских объекта, в том числе Управление труда и соцзащиты населения. Ранее сообщалось о шести убитых и 55 раненых. В том числе во время повторного обстрела травмированы 19 сотрудников МЧС, которые прибыли на помощь пострадавшим в первом обстреле.
7 ноября ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка со своих позиций из района населенного пункта Селидово с помощью РСЗО HIMARS осколочными боеприпасами. 
Утром 9 ноября одиннадцать мирных жителей ранены в результате украинского обстрела Скадовска Херсонской области; по данным МЧС, пятеро погибли. Вечером 9 ноября нанесён массированный удар из РСЗО по донецкой Горловке.
Кассетными боеприпасами атакован маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. Было сброшено три боеприпаса, два из которых разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции.
Из танка обстрелян Случевск Брянской области. 
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Валуйки (повреждены четыре частных дома, два из них значительно, и два автомобиля), Новоказацкое (повреждена ЛЭП), Логачёвка, Дубровка, хутор Старый, Новостроевка-Первая (повреждена водонапорная башня), Поляна (повреждены ангар и резервуар для воды), Муром, Белянка, Новая Таволжанка, Середа.


 

 


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