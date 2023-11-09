Более 20 человек погибли от украинских обстрелов Донецка 7 ноября, в Скадовске погибли 5

7 ноября ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка со своих позиций из района населенного пункта Селидово с помощью РСЗО HIMARS осколочными боеприпасами.

атакован маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. Было сброшено три боеприпаса, два из которых разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Кассетными боеприпасами

Из танка обстрелян Случевск Брянской области.

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Валуйки (повреждены четыре частных дома, два из них значительно, и два автомобиля), Новоказацкое (повреждена ЛЭП), Логачёвка, Дубровка, хутор Старый, Новостроевка-Первая (повреждена водонапорная башня), Поляна (повреждены ангар и резервуар для воды), Муром, Белянка, Новая Таволжанка, Середа.



















