 

Глава МВД призвал ужесточить контроль над мигрантами, в Ростове-на-Дону жестоко избит администратор компьютерного клуба

 

Глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль над мигрантами: более строго контролировать процесс выдачи иностранцам российского гражданства, разрешений на временное проживание и видов на жительство. Также следует тщательнее проверять, был ли ранее у иностранца запрет на въезд в Россию. В этом должны участвовать все подразделения полиции, подчеркнул глава МВД. Иностранцев, которые представляют угрозу общественной безопасности, необходимо удалять с территории страны, а правовые статусы – аннулировать. 


Главарь московской ячейки запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) по фамилии Сатторов получил 22 года лишения свободы, из них восемь лет осуждённый проведёт в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Также суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей. Сатторов признан виновным в террористической деятельности, бандитизме, незаконном обороте оружия и покушении. "По данным ФСБ, в ячейку входили семь активных участников, которые присягнули ИГ и исповедовали радикальный ислам. Они образовали «дмитровский джамаат» и под руководством главаря совершили вооруженные нападения на инкассаторов, похитив 100 миллионов рублей. Часть похищенных средств члены ячейки отправили в Сирию на поддержку боевиков ИГ", -- пишет "Лента".

 

В Ростове-на-Дону мигранты жестоко избили администратора компьютерного клуба. Это произошло в клубе на улице Космонавтов: пришедшая компания молодых людей не собиралась играть -- они кричали, разбрасывали джойстики, хамили другим гостям (инцидент попал на видео). Администратор попросил компанию покинуть помещение и был избит. У пострадавшего раздроблены кости черепа, начался отек мозга, за его жизнь борются врачи, а нападавших пока не удалось найти. 


В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в домогательствах к местной жительнице недалеко от Соборной мечети. 
В Тольятти уроженец Таджикистана задержан за оскорбления пассажиров маршрутки и угрозы в их адрес.
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