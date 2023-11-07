Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

В настоящее время после октябрьских событий в Израиле и секторе Газа в мировых и российских СМИ много пишут о значительном повышении антисемитских настроений. После нападения боевиков ХАМАС на Израиль и ответных бомбардировок Газы число инцидентов на почве ненависти к евреям выросло в несколько раз по всему миру: во Франции, в Австрии, в Германии, в США, в Великобритании. В китайских соцсетях посты, в которых в адрес евреев сыпется поток оскорблений, собирают тысячи «лайков», и власти, в других случаях жестко цензурирующие контент в интернете, не делают никаких попыток поставить этому заслон.

Большинство антисемитских инцидентов в разных странах мира — это словесные оскорбления, угрозы в интернете, граффити, порча еврейской собственности, поджоги синагог. Есть и физические нападения.

Кроме того, в СМИ пишут, что антисемитские настроения вспыхнули и в «прогрессивных» университетах. То есть, объектами нападений активистов становятся студенты-евреи. При этом в СМИ считается, что гнев по поводу гибели тысяч палестинцев в результате израильских бомбардировок Газы используется как оправдание для вербальной или физической агрессии по отношению к евреям.

Возникает несколько вопросов:

1. Неужели, возникло самое страшное время для евреев со времен Второй мировой войны?

2. Неужели, всё это связано только с антисемистскими настроениями?

3. Неужели, корректно считать, что еврей равен Израилю, равен убийству палестинских детей?

4. Неужели, антисемитизм глубоко укоренился в европейском обществе в форме расизма, угрожающим еврейской общине континента и фундаментальным ценностям Европейского союза?

При этом, по данным некоторых экспертов только треть населения ЕС считает антисемитизм серьезной угрозой.

Мой анализ показывает, что евреи и антисемистские настроения здесь ни причём! Всё это заблуждения! И вот почему:

Необходимо признать, что множество евреев мира проживают по соседству с мусульманами, а мировой ислам в условиях эпохи постмодернизма превратился в транс-ислам. Это осмысление уже сделано постмодернистской философией, согласно которой, пришла эпоха извращения сути всех мировых институтов , в том числе и ислама. Отныне это транс-ислам, ничего общего не имеющий с прошлым.

Почитайте мои статьи о транс-религии, в частности, о транс-исламе на крупнейших сайтах Ислам-ньюс, Ислам-today. Мир глух и не принимает этого осмысления в силу философского невежества и безграмотности.

Поэтому все, что происходит с мусульманством в рамках постмодернистского дискурса прозрачно и понятно.

Основой механизма извращения сути в мире является глобальный доллар. В частности, если бы не было нефтедолларового феномена на Ближнем Востоке, в котором страны, имеющие бедные пустыни стали супер-богатыми, не было бы нового формата мусульманства , то есть транс-ислама. Все в мире заправлено зелёной начинкой Гегемона. И мир этот - ад того же самого доллара.

Следовательно, главной причиной всего происходящего является Гегемон, то есть США. Именно благодаря действиям США в последние годы в мире значительно ухудшилось экономическое положение мусульман, которые раньше были подсажены на заманухи Гегемона.

Теперь гегемон не выполняет своих экономических обещаний в силу начавшихся трансформаций мироустройства. То есть, антиамериканские настроения мусульман в мире резко возросли и последние события, связанные с массовой гибелью мусульман, стали лишь триггером этих волнений и напряжений транс-исламского мирового социума. Первичная причина кроется в ухудшении экономического состояния этого мусульманского мирового социума.

Почему этот мусульманский антиамериканизм сосредоточился главным образом на Израиле? Потому, что Израиль - это концентрированное олицетворение экспансионистской политики США во всём мире. Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма. И антисемитизм здесь ни причём. США сильно подставили Израиль и евреев.

"Вы хотите войны Креста и Полумесяца?" — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на многотысячном митинге в Стамбуле, обвинив страны Запада в "резне". Понятно, что Турция — страна НАТО и не стала бы воевать против своих коллег по блоку, но и молчать в случае начала масштабной региональной войны она тоже не будет. В любом случае на единстве НАТО можно будет ставить крест.

А возможно, и на самом военном блоке НАТО, который не факт что готов потянуть масштабную войну, в которую, если верить предостережению Эрдогана, может втянуться весь исламский мир. Со схожим прогнозомвыступает тот же Макгрегор. "Если Армия обороны Израиля начнёт крупное наземное вторжение в Газу, все — от Индонезии до Марокко — объединятся в военный альянс против Израиля". А значит, и против США и их вассалов. А это уже третья мировая.

Вот мои замечания на этот счёт:

По-видимому, главным предиктором и и индикатором разрушения мировой гегемонии США будет Израиль. Именно эта страна станет главным триггером либо падения, либо опасного временного удержания гегемонии США. Раньше считалось, что события на Украине будут таким триггером.

Оказалось не так. Израиль как главный искусственно сформировавшийся плацдарм США на восточном полушарии является олицетворением и сердцевиной гегемонии США на Востоке.

Уже потом идёт Украина, Тайвань и уже потом Европа. Последней в эпопее влияния гегемонии США поставит точку Европа. Но для этого события в Израиле, в Украине и а Тайване должны показать полнейшую недееспособность глобального влияния США на мир.

Маск и Россия: манипулятивный блеф или прозрение?

Миллиардер и основатель Space X и Tesla Илон Маск поддержал мнение предпринимателяДэвида Сакса, который раскритиковал США за помощь Украине. Обэтом оннаписал насвоей странице всоцсети X (ранее— «Твиттер»). В своем сообщении Сакс напомнил, что американские власти оказывали Киеву помощь во время контрнаступления, но «линии соприкосновения почти не сдвинулись с места». «Теперь округ Колумбия утверждает, что еще 60 миллиардов долларов позволят сделать это. Ты дурак, если веришь в это»,— написал бизнесмен (цитата по РБК).

С этим согласился Маск. Он прокомментировал пост Сакса: «Там полно дураков». В начале октября Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х мем с президентом Украины Владимиром Зеленским, просящим помощь. Миллиардер взял популярную в интернете фотографию мальчика, который сидит за столом с напряженным лицом. Однако к снимку прикреплено лицо президента Украины. После этого первые лица Украины раскритиковали Маска за этот пост. Среди них — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ирония и юмор к происходящему - это движение к пониманию сущности происходящего, вызванного извращениями былых сущностей на чем раньше держался мир. Эти извращения всех традиционных Мировых Общественных Институтов, в том числе и внешнеполитических институтов, инициированы США как авторами эпохи постмодернизма.

Видимо, к Маску приходит понимание утопии США с их мировыми проектами. А оценка Украины это лишь частности. При этом необходимо признать, что Маск долгое время занимался не только реально научно-технологическими проблемами, но и симулякрами-понтами, рисующим технологическое величие США. Хочется верить, чтобы эти высказывания Маска не манипулятивный блеф со скрытыми мотивами. Он ещё тот жук!

США чувствует тревогу от экономических триггеров

Необходимо признать, что война Израиля с ХАМАС уже отражается на экономике соседних стран. Вероятнее всего руководство США сильно обеспокоено, что эта война станет ключевым экономическим триггером, который не в пользу сработает против США и Запада. Такие ожидания. Во время начала СВО и усилениях экономических санкций у США и Украины были оптимистические и злорадные ожидания разрушения экономики России. Об этом свидетельствовали все интервью Байдена и Зеленского. Оказалось, что все не так просто. Работают механизмы, которые не учли политические и экономические эксперты Белого Дома.

В подтверждении к вышесказанному, накануне эксперты с Уолл-стрит предупредили, что война на Ближнем Востоке может нанести сильнейший удар по мировой экономике, особенно если в боевые действия будут втянуты другие страны региона.

Кроме того, война Израиля с ХАМАС уже бьет по экономике соседних стран, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.

«Посмотрите на соседние страны – Египет, Ливан, Иорданию, там это воздействие уже видно», – сказала она.

Планы зарабатывать прибыли на туристах рушатся. Бизнес-прагматика становится вторичной и не влияющей на происходящее. Оно и понятно, ведь экономика спокойно развивается тогда, когда созданы условия, в которых имеет место низкая вероятность форс-мажоров, вызванных недовольством партнёров и конкурентов. А здесь похоже, началась большая политическая стирка и одной прагматикой и манипуляцией через карманы субъектов не повлияешь. На определённом этапе международных конфликтов воля сметает всяческую экономическую прагматику. Прагматика приходит только после создания новых политических условий, которые требуют неэкономической войны, а настоящей войны.

США не желают вовлекаться на глобальном уровне в войну, так как они строили планы выживать только благодаря глобальной экономической войне и влиянию. Но, увы, эти планы США не сбываются. Сейчас США близко подошли к точке бифуркации, после которой США полностью утратят своё влияние и контроль над миром. Поэтому под новым мироустройством США будут ещё долго и упрямо понимать мироустройство, как коррекция для сохранения своей гегемонии.

Но события, происходящие в мире подсказывают, что это утопия для самих США, которые чувствуют тревогу от экономических триггеров прошляпить.

Великий народ не может ничего прошляпить. Израиль по-прежнему обладает достаточными военными ресурсами для проведения наземной операции в секторе Газа, но страна «прошляпила всё на свете». Об этом на пресс-конференции рассказал научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. «Израиль прошляпил всё на свете. Говорили, что израильская армия лучшая на свете, но всё оказалось несостоятельным. Хотя с мобилизационным ресурсом все в порядке, 300 тысяч резервистов— мощная сила. Кроме того, у Израиля есть поддержка Запада и почти прямое участие США. Говорить о том, что они всё исчерпали, рановато», — заверил академик РАН.

Вот мои размышления на этот счет:

Слух режет, что этот великий народ может что-то прошляпить. Только время покажет. Всё, что существенного произошло в нашем мире связано с представителями этого великого народа, которые проживают в США. Не говоря уже о существенных достижениях в естественных науках и информационных технологиях. Я говорю об удельном проценте влияния этого талантливого народа.

Даже проект Гегемонии США и проект Мировой Продажи Пустоты, были генерированы в рамках мощнейшего интеллекта этого великого народа. Истоки эпохи постмодернизма с его достижениями и извращениями также связаны с влиянием и вкладом этого великого и талантливого народа. Весь мир учится у них. Видимо среди них произошёл некий раскол: на американских, израильских и гастарбайтерских. Хотя их единству должны учиться многие народы мира. Израиль не Украина.

США готовятся к инвестициям в Украину и Израиль.

Необходимо признать, что в мире есть страны, которые готовы к американскому финансированию и помощи за счёт мошенничества вокруг военных денег США. То есть, в этом случае часть средств идёт на развитие экономики страны и мошенническое освоение, а часть на войну с соседями. Такие страны готовы играть в долгоиграющую шарманку локальной войны, жертвуя своим населением. Мотивы такого выбора связаны не только с поднятием уровня экономики страны и мнимыми внешнеполитическими проблемами, но и личной финансовой прагматикой лидеров этих стран. История показывает, что впоследствии лидеры таких стран традиционно имеют мощные состояния.

Особенно это становится известным после смерти такого лидера страны.

Вероятнее всего США понимают, что часть выделенных финансовых средств таким странам разворовывается. Очень сомневаюсь, что по такому пути пойдёт Израиль, так как его территория небольшая, и Израиль не нищая страна.

Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин