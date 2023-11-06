В Британии упал частный спрос на электромобили

Несмотря на все стимулы, которые предлагаются для склонения покупателей к покупке электромобиля в рамках борьбы за "нулевой выхлоп", спрос на них продолжает снижаться. В Британии только каждый четвёртый электромобиль приобретается частными покупателями; в основном электрическими автомобилями интересуются крупные автопарки. В октябре электромобили составили всего 15,6% от всех продаж автомобилей, что значительно ниже требуемых 22% (требуемых, опять же, для борьбы за нулевой выброс). В сентябре британское правительство отложило запрет продаж новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 на 2035 год, однако автопроизводители, которые не смогут достичь целевых показателей по увеличению продаж электромобилей, уже со следующего года столкнутся со значительными штрафами: 15 000 фунтов стерлингов за каждый автомобиль, не соответствующий обязательным требованиям, поэтому предполагается, что производители "будут использовать все возможные инструменты для увеличения продаж новых электромобилей".

В комментариях к статье британцы массово объясняют, почему им не нравятся электромобили как личные авто:

-- "Кто в здравом уме раскошелится на 40 с лишним тысяч долларов за автомобиль, который через три года не продашь?"

-- "Помимо приличного ускорения, электромобили не имеют никаких преимуществ. Дороже, ужасный износ шин, литиевая бомба замедленного действия, производство вредит окружающей среде, буквально нулевая польза для водителей или планеты".

-- "В декабре ко мне прибудет мой первый электромобиль. Это служебный автомобиль, и единственная причина, по которой я перешел на электрический, заключается в том, что это сэкономит мне 400 долларов в месяц на налоге, который вычитается из моей зарплаты при моём нынешнем дизельном топливе. Купил бы я его на свои собственные деньги? Ха, определённо нет".

-- "Батареи разряжаются через несколько лет, оставляя владельцу бесполезный хлам".

-- "Электромобили покупают только те покупатели, которые получают огромные налоговые льготы. Кто купит электромобиль, который практически ничего не будет стоить на вторичном рынке?"

-- "Электромобили должны конкурировать без субсидий с бензиновыми/дизельными автомобилями. Это единственный правильный способ стать зелёным. Позвольте рынку предлагать действительно хорошие продукты, не искажая их субсидиями. Никому не нужны субсидии, чтобы купить iPad. Если продукт хорош, он продаётся. Наши политики заставляют людей покупать то, чего они на самом деле не хотят".