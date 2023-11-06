Строится железная дорога между Ростовом и Крымом, Запорожской области нужно Запорожье

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, пройдя от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мауриуполь.
В то же время местность остаётся небезопасной. В частности, украинцы регулярно используют беспилотники для ударов (сброса взрывных устройств) в непосредственной близости с трассой Донецк - Мариуполь, одной из двух ключевых автомагистралей, соединяющих столицу Донецк с южной частью региона, Запорожской и Херсонской областями, Крымом.
Балицкий считает, что для успеха экономики региона необходим город Запорожье, центр чёрной металлургии и машиностроения.
В этом году в бюджет Запорожской области собрано порядка 10 млрд рублей, 65 млрд рублей поступило в областной бюджет из федерального центра. В целом города и посёлки региона находятся в удовлетворительном состоянии, кроме города Пологи, где выбита идущая из Орехова газовая ветка, и город можно отапливать только электричеством.