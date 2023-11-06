 

Строится железная дорога между Ростовом и Крымом, Запорожской области нужно Запорожье

 

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, пройдя от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мауриуполь

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей».

В то же время местность остаётся небезопасной. В частности, украинцы регулярно используют беспилотники для ударов (сброса взрывных устройств) в непосредственной близости с трассой Донецк - Мариуполь, одной из двух ключевых автомагистралей, соединяющих столицу Донецк с южной частью региона, Запорожской и Херсонской областями, Крымом. 

Балицкий считает, что для успеха экономики региона необходим город Запорожье, центр чёрной металлургии и машиностроения. 

«Пока нет города Запорожье у нас, а мы надеемся, что в ближайшее время все-таки наши ВС предоставят нам такую большую радость — освобождение нашей столицы».

В этом году в бюджет Запорожской области собрано порядка 10 млрд рублей, 65 млрд рублей поступило в областной бюджет из федерального центра. В целом города и посёлки региона находятся в удовлетворительном состоянии, кроме города Пологи, где выбита идущая из Орехова газовая ветка, и город можно отапливать только электричеством. 



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