 

Фонд национального благосостояния РФ за октябрь сократился на 107 млрд рублей

 

По итогам октября объём российского Фонда национального благосостояния сократился на 107,106 миллиарда рублей. По состоянию на 1 ноября объём фонда составил 13,541 триллиона рублей, из них ликвидные активы (средства на банковских счетах в Банке России) — 6,938 триллиона.

 

В Минфине заявили, что налог на сверхприбыль, который придется заплатить некоторым крупным российским компаниям, не должен затрагивать предприятия из нефтегазовой и угольной отрасли, "потому что для них налоговая нагрузка и без того выросла". Имеется в виду, что в 2021-2023 годах для указанных отраслей были скорректированы налог на добычу полезных ископаемых и демпферный механизм (хотя уменьшение демпфера продержалось лишь месяц, и его уже решено вернуть к прежнему значению).

 


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