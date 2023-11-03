Фонд национального благосостояния РФ за октябрь сократился на 107 млрд рублей

По итогам октября объём российского Фонда национального благосостояния сократился на 107,106 миллиарда рублей. По состоянию на 1 ноября объём фонда составил 13,541 триллиона рублей, из них ликвидные активы (средства на банковских счетах в Банке России) — 6,938 триллиона.

В Минфине заявили, что налог на сверхприбыль, который придется заплатить некоторым крупным российским компаниям, не должен затрагивать предприятия из нефтегазовой и угольной отрасли, "потому что для них налоговая нагрузка и без того выросла". Имеется в виду, что в 2021-2023 годах для указанных отраслей были скорректированы налог на добычу полезных ископаемых и демпферный механизм (хотя уменьшение демпфера продержалось лишь месяц, и его уже решено вернуть к прежнему значению).