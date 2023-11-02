 

Украинцы ударили по Энергодару во время ротации МАГАТЭ, Белгородская область перенимает опыт ДНР

 

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по жилым домам в центре Энергодара Запорожской области, дроны упали в жилом секторе и у торгового центра, два удара пришлись на здание гостиницы ЗАЭС. Атака произошла во время ротации сотрудников МАГАТЭ (Энергодар -- город-спутник Запорожской атомной электростанции). 

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Шебекино (пострадавший мужчина остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии), Батрацкая Дача, Новая Таволжанка, Середа, Балки, Муром, МАПП "Шебекино", Новая Деревня, Солнцевка, Казачье-Рудченское, Долгое, Пороз, Заречье-Первое. 

Поскольку обстановка в Белгородской области остаётся напряжённой, в 2024 году будет выделено дополнительно около 100 млн рублей на закупку систем оповещения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ситуация остается вдоль границы достаточно сложная, напряженная. Обстрелы продолжаются. В прошлом году мы около 40 млн рублей дополнительно направили на приобретение систем оповещения по всей Белгородской области, в этом году - 60 млн рублей. В этом году мы еще потратим 60 млн рублей, на следующий год мы потратим еще 100 млн рублей".

Также, по словам Гладкова, в Белгородской области перенимают опыт Донецкой и Луганской народных республик в вопросах защиты, охраны и восстановления объектов электроснабжения, котельных, резервной генерации, "это для нас уже повседневная жизнь". 
В области разработан регламент для проведения полевых работ вдоль государственной границы, согласно которому аграрии "используют каски, бронежилеты, ведут наблюдение за беспилотниками, а при подрыве смогут оказать первую помощь раненым".
Численность белгородских отрядов самообороны превысила семь тысяч человек, 380 отрядов, у них есть и оружие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, усилились обстрелы Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, трое раненых в Курской области
» Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области и ЛНР есть погибшие
» ВСУ атакуют Курскую область картонными дронами, в Белгородской повреждено 176 соцобъектов, в ДНР погибли мирные жители
» Украинцы продолжают обстреливать Белгородскую область, в ДНР назвали число убитых с 2014 года
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Что известно о хозяевах телеграм-канала "Утро Дагестан"

  • 22:08
  • 189

Украинцы ударили по Энергодару во время ротации МАГАТЭ, Белгородская область перенимает опыт ДНР

  • 21:28
  • 181

Путин засекретил недвижимость, находящуюся в собственности государства; ратифицировано соглашение с Белоруссией о признании автоштрафов

  • 20:06
  • 231

Израиль знал о готовящемся нападении ХАМАС; Захарова назвала "антироссийским шагом" призыв к евреям не ездить на Кавказ

  • 15:17
  • 261

61% немцев не хотят принимать мусульман, в этом году РФ потратила на выдворение мигрантов 366 млн рублей

  • 14:26
  • 296

58% россиян считают, что в России "скорее есть" национальное единство

  • 14:02
  • 236
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru