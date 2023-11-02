Украинцы ударили по Энергодару во время ротации МАГАТЭ, Белгородская область перенимает опыт ДНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по жилым домам в центре Энергодара Запорожской области, дроны упали в жилом секторе и у торгового центра, два удара пришлись на здание гостиницы ЗАЭС. Атака произошла во время ротации сотрудников МАГАТЭ (Энергодар -- город-спутник Запорожской атомной электростанции).

В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Шебекино (пострадавший мужчина остаётся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии), Батрацкая Дача, Новая Таволжанка, Середа, Балки, Муром, МАПП "Шебекино", Новая Деревня, Солнцевка, Казачье-Рудченское, Долгое, Пороз, Заречье-Первое.

Поскольку обстановка в Белгородской области остаётся напряжённой, в 2024 году будет выделено дополнительно около 100 млн рублей на закупку систем оповещения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ситуация остается вдоль границы достаточно сложная, напряженная. Обстрелы продолжаются. В прошлом году мы около 40 млн рублей дополнительно направили на приобретение систем оповещения по всей Белгородской области, в этом году - 60 млн рублей. В этом году мы еще потратим 60 млн рублей, на следующий год мы потратим еще 100 млн рублей".