Фейсбучные смайлики, включая сердитый, получают в пять раз больше баллов, чем лайки

У социальной сети Фейсбук существует алгоритм продвижения публикаций, согласно которому значки-эмодзи выражают более значимую реакцию публики, чем просто одобрение (лайк), и оцениваются пятью баллами (простое одобрение оценивается одним баллом). Таким образом, публикации с большим количеством эмодзи получают лучшее продвижение, чем те публикации, с которыми многие согласны.

Как оказалось, это правило действует даже в отношении так называемого "сердитого смайлика", который выражает неодобрение. Он тоже оценивается пятью баллами и помогает продвижению публикации в соцсети Фейсбук. В связи с этим в англоязычных СМИ разразился небольшой скандал : Фейсбук теперь обвиняют в распространении "токсичного контента".