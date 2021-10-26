 

Фейсбучные смайлики, включая сердитый, получают в пять раз больше баллов, чем лайки

У социальной сети Фейсбук существует алгоритм продвижения публикаций, согласно которому значки-эмодзи выражают более значимую реакцию публики, чем просто одобрение (лайк), и оцениваются пятью баллами (простое одобрение оценивается одним баллом). Таким образом, публикации с большим количеством эмодзи получают лучшее продвижение, чем те публикации, с которыми многие согласны.
Как оказалось, это правило действует даже в отношении так называемого "сердитого смайлика", который выражает неодобрение. Он тоже оценивается пятью баллами и помогает продвижению публикации в соцсети Фейсбук. В связи с этим в англоязычных СМИ разразился небольшой скандал: Фейсбук теперь обвиняют в распространении "токсичного контента". 
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APN.ru