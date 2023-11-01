 

Рособрнадзор нашёл нарушения во всех вузах, принимающих экзамены у мигрантов; в Узбекистане будут наказывать за закрытое лицо

Рособрнадзор выявил нарушения во всех тринадцати вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу, Генпрокуратура проводит проверку. "По результатам профилактических мероприятий большинству образовательных организаций, в отношении которых они были проведены, направлены предостережения", -- сказала замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова.


 

В Узбекистане ввели штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

Также вводится административную ответственность за пропаганду многоженства: «Пропаганда совместного проживания с двумя и более женами, распространение взглядов, идей или призывов на этот счет, а также поощрение такого поведения наказывается штрафом в размере от 15- до 30-кратного размера БРВ (базовая расчетная величина — прим. «Ленты.ру») или административным арестом на срок до 15 суток», — заявили в Минюсте Узбекистана. Предусматривается наказание за пропаганду дискриминации по половому признаку, в том числе открытое отрицание равенства женщин и мужчин, а также ответственность введена за проведение религиозной брачной церемонии с лицом, не достигшим брачного возраста. Лишение свободы на срок до пяти лет будет грозить в Узбекистане гражданам, которые оскорбили чувства верующих; за хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду полагается штраф.

 

 

 

 



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