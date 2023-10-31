 

Украинцы ударили по храму под Брянском и угрожают пожизненным заключением певице Чичериной, появились подробности покушения на Царёва

Вооружённые силы Украины обстреливают Брянскую область из танка, обстреляны Случевск, Ломаковка, Курковичи. Из миномёта обстрелян православный храм Николая Чудотворца в Белой Берёзке, людям пришлось прятаться в повале. В Сушанах после обстрела ВСУ загорелись два нежилых дома. В Алейникове повреждены три административных здания, два жилых дома и хозпостройки. Нарушено энергоснабжение. Вероятной целью атаки на Брянскую область был фанерный комбинат.
В Белгородской области обстреляны окраины Шебекина, повреждено здание автотранспортного предприятия. Также за сутки в области обстреляны или атакованы БПЛА: хутор Панков, Муром, Середа, Балки, МАПП "Шебекино", Новая Таволжанка (серьёзно повреждён жилой дом), Лозовая Рудка, Новопетровка, Долгое, Логачёвка, Сподарюшино, Староселье.
В Курской области обстреляно сельхозпредприятие в селе Дарьино, повреждены ёмкости для хранения удобрений. Украинским обстрелом повреждена водонапорная башня в селе Троицком, около трёхсот человек остались без воды.
В Херсонской области в результате украинского обстрела трассы между населёнными пунктами Новые Лагеря и Корсунка погиб один мирный житель, ранены жители населенных пунктов Алёшки, Новые Лагеря и Новая Каховка.

СБУ угрожает пожизненным заключением российской певице Чичериной: в конце 2022 года она призывала украинских военных сдаваться в плен. 
Задержан соучастник покушения на Олега Царёва. Ещё в январе 2023 года он был завербован СБУ и специально устроился в санаторий имени С.М. Кирова в Ялте, где жил политик, чтобы наблюдать за ним и передавать информацию в СБУ. Также он оборудовал тайник с оружием, которое использовалось для покушения на Царёва. Незадолго до покушения Олег Царёв выражал желание получить оружие, но вопрос затянулся "из-за бюрократических процедур".

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