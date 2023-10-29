Как нам закончить войну

Вот протер я свой старый перископ и высунул из своего одинокого окопчика, чтобы вновь обозреть панораму русско-украинских отношений. Я давно этого не делал, поскольку заметных изменений на данном поле не происходило, все планомерно протекало в рамках позиционной войны, а на мелкие события не было смысла реагировать. Но сегодня заметные изменения, наконец-то, пошли, и появился повод для раздумий. Что я имею в виду?

Новые обстоятельства, новые симптомы

1. Наметился перелом в ходе боевых действий. Стало окончательно ясно, что украинское контрнаступление остановилось, надорвалось, практически исчерпало свой потенциал, моральный прежде всего, и близится время ответного наступления российских войск, да оно частично уже и началось под Купянском и Авдеевкой.

В особенности заметен перелом в настроении украинского народа, мобилизовать которого на войну киевскому режиму становится все труднее. А на фронте мобилизованные стали массово сдаваться в плен, чего так долго не было и чего мы с самого начала спецоперации ждали с огромной надеждой. Потрясающий факт: сформирован из украинских военнопленных и уже сражается на фронте с нашей стороны батальон имени Богдана Хмельницкого, приближая день нашей Победы. До недавних пор украинцы – и ярые националисты, и простые воины – сражались с нами с примерным упорством и ожесточением, свидетельствуя высокую мотивированность и свою уверенность в конечной победе. А сегодня это уже не так, их энтузиазм зримо выдохся, а наиболее «свидомые» и непримиримые оказались постепенно просто выбиты русским оружием. И стало ясно, что неумолимо приближается тот час, когда количество перейдет в качество, и морально сломленные ВСУ покатятся от нынешних огневых рубежей вглубь страны, теряя территории и вооружения, приближая финал укронацистского режима.

Разумеется, все это не произойдет в один день, прямо-таки завтра. Украинская армия все еще очень сильна и опасна. Но видно, все же, что время работает на нас. И возник ряд факторов, который делает вышеописанный финал неизбежным.

2. Неожиданным подарком небес оказалась вспыхнувшая на Ближнем Востоке большая арабо-еврейская война. О ее потенциальном масштабе свидетельствует тот факт, что в ответ на призыв Ирана создавать всемирное ополчение мусульман против Израиля откликнулось свыше трех миллионов (!) добровольцев по всему свету. А это, между прочим, наилучший способ утилизации огромных контингентов мусульманских боевиков из Афганистана, Сирии, Ирака, Ливана, Ливии, Йемена, Пакистана и пр., включая бывших наших антагонистов с Северного Кавказа, которым теперь может найтись конкретное занятие не на один год. Конечно, провозгласить такой набор добровольцев – это одно, а одеть и вооружить – это совсем не так просто. Но если мусульмане всего мира скинутся по копеечке, то эта задача будет решена. Население Израиля составляет примерно 9.650.000 (считая вместе с арабами и проч.), и против огромного массива мусульман ему не выстоять в случае неудержимой эскалации войны.

Что это дает России? Я не очень понимаю, почему израильтяне настолько непримиримо настроены против России, почему они с самого начала СВО (а по факту и ранее) всеми силами поддерживают в войне с нами Украину с ее неонацистским режимом, казалось бы, враждебным для евреев. Вряд ли из-за национальной принадлежности Зеленского. Скорее, сказывается досада на то, что проект новой Хазарии, так успешно осуществлявшийся юдократами с 1917 года в России, не состоялся, и евреи, дважды державшие нашу страну в своих руках, ее в итоге потеряли. Пусть не совсем, но это уже лишь дело времени. А между тем, кошка всегда знает, чье мясо она съела. Как говорил Лев Толстой, мы любим людей за то добро, которое для них сделали, и ненавидим за то зло, которое им причинили. Думаю, в этом причина иррациональной ненависти израильтян к России, которые мстят ей, ускользнувшей от их владычества.

Второе объяснение я вижу в том, что Украина рассматривается многими израильтянами (в особенности репатриантами именно с Украины) как возможная база массовой реэмиграции в будущем, если Израилю придется самоликвидироваться под ударами арабского мира. Не удалось устроить новую Хазарию в России – почему бы не попробовать на Украине? Воюя с нами на ее стороне, евреи готовят себе удобную платформу.

Но теперь и эту иррациональную ненависть к русским, и эти надежды на теплый уголок на Украине евреям приходится задвинуть в дальний ящик. И вот уже с Украины в Израиль массово съехали еврейские наемники, а также инструктора и советники, у которых обнаружилось куда более важное дело: защищать Израиль. Думаю, что и поставки оружия с Израиля на Украину теперь прекратятся, поскольку оно понадобится самим израильтянам, а к тому же всплыла неприятная правда: часть полученного даром оружия украинцы успешно перепродали тому же ХАМАСу, и оно теперь бьет по Израилю. Будет ли Израиль продолжать поставки? Вряд ли.

3. Сказанное важно, но еще важнее то, что у Америки и вообще у Запада возникла реальная необходимость ввязаться в арабо-еврейскую войну всерьез, а не между делом, как на Украине. Израиль слишком важный партнер США, а еврейское лобби слишком влиятельно, чтобы Штаты могли уклониться от полномерного участия в войне. Запал попал в капкан, из которого уже не сможет вырваться, и забота об Израиле поневоле выходит у него сейчас на первый план. А это значит, что те силы, которые могли бы пойти на поддержку Украины, будут теперь все более и более направляться на Ближний Восток, а Украина будет получать помощь лишь по остаточному принципу. Но все прекрасно понимают, что ВСУ столько времени сопротивляются нам только потому, что несмотря на то, что наши вооруженные силы уже перемололи ресурс, которого хватило бы на три армии, с Запада продолжает поступать все новое оружие, боеприпасы, амуниция и проч. И если этот поток пусть не прекратится, но хотя бы сократится, как можно надеяться, то дни «незалежной» будут сочтены.

Если же, как мы вправе ожидать, Китай воспользуется ситуацией и займется возвращением Тайваня «в родную гавань», Америке и вовсе будет не до прокси-войны с Россией на полях Украины.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, чья воля предопределила этот крутой поворот мировой истории. Но те политики-кукловоды, которые стоят за якобы неготовностью МОССАДа и ЦАХАЛа отразить удар ХАМАСа 7 октября, волей или неволей поднесли Путину хороший подарок на день рождения и оказали России важную услугу.

4. К международным факторам, работающим в пользу России я бы отнес еще два момента.

Во-первых, это заметное изменение баланса сил на мировой арене, где Запад начинает понемногу терять положение гегемона, а влияние стран Азии, Африки и Латинской Америки возрастает. И этот факт в ближней перспективе играет на руку России не только потому, что создает всемирный противовес Западу, но и, главное, подрывает беспрекословное лидерство Америки, теряющей возможность диктовать остальному миру свою волю. Однополярный мир изжил себя. Имея в виду, что между Россией и Америкой разгорелась ожесточенная и вполне открытая прокси-война, понятно, что все, что ослабляет нашего противника, есть благо для нас. (В дальней перспективе, учитывая необъявленную, но неотменимую войну рас, это может обернуться для России бедой, сделав ее сопричастной глобальному поражению европеоидов, но я сейчас не об этом.)

Во-вторых, в этом противостоянии отчетливо вырисовывается ось Москва-Пекин-Тегеран, а это уже можно рассматривать как предпосылку Третьей мировой войны, застрельщиком которой выступила Россия 22 февраля 2022 года, но неумолимая логика событий делает более чем вероятным продолжение ее на Ближневосточном и Дальневосточном театрах военных действий. Без нашего прямого участия, к счастью. С учетом глобального ослабления Запада, шансов победить в этой войне я у него не вижу. А нашим, российским, главным трофеем должна будет стать Украина: ее судьба, думается, уже определена всеми этими обстоятельствами. И многие уже почувствовали это, что называется, шкурой.

5. Следует отметить в данной связи тот отрадный факт, что с Украины побежали не только израильские, но и вообще иностранные наемники, составлявшие заметную, притом ударную, часть ВСУ. В 2022году на Украине был создан «Иностранный легион», контингент для которого в основном поставляют девять частных военных компаний; на первом месте – ЧВК Соединенных Штатов, далее идут британские, немецкие, польские и турецкие компании, вербующие «солдат удачи» по всему миру. ЧВК получают деньги по контрактам от Киева, а потом расплачиваются с наемниками.

Интересен национальный состав наемнического контингента. Больше всего охотников воевать с русскими нашлось в Польше, но, поскольку многие добровольцы из этой страны вербовались не через ЧВК, а в индивидуальном порядке, цифры их участия сильно разнятся. В «Иностранный легион», вроде бы, записалось всего примерно 2.600 поляков, но при этом цифра потерь, озвученная варшавскими СМИ, уже порядка 10.тысяч погибших. Лучшими бойцами среди наемников считаются граждане бывших «братских» советских республик – грузины (примерно 1.108 чел.) и белорусы из числа противников Лукашенко (723 чел.). США поставили около тысячи боевиков, примерно столько же из Великобритании, а из Австралии, где фиксируется неожиданно высокий уровень русофобии, — 765. Немного «рекрутов» дали страны Латинской Америки.

Но число иностранцев в рядах ВСУ стремительно сокращается.Охотников оттянуться на своеобразном сафари, отстреливая русских с безопасной позиции, поубавилось.По официальным данным Минобороны РФ, всего с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 11.675 наемников из 82 стран (по данным издания Украина.ру – 12.046). Но из этого состава «Интернационального легиона», по данным МО, погибло 4.845 человек (по данным сайта Украина.ру – 5.680 человек, а более 4.560 сбежало домой). Так что осталось всего около 1.800 наемников из легиона, действующих, например, в составе 49-го отдельного стрелкового батальона «Карпатская сечь». Всего за полтора года войны убыль огромная, шестикратная.

Особенно важно отметить, что российскими высокоточными ударами были уничтожены десятки офицеров высокой категории из стран – членов НАТО, работавших в штабах в качестве советников и управленцев. Это очень отрезвило противника и отвадило его от стремления отличиться в битвах с русскими.

Сегодня наемники, резко сократившись в числе, перестают быть влиятельным фактором на поле боя, каким были еще недавно. Но главное в другом: отток «диких гусей» из Украины означает, что в сознании иностранцев утвердилась мысль о том, что вооруженное сопротивление России – гиблое дело, обреченное на поражение. А это – важный симптом.

6. Не только «дикие гуси» устали от войны с Россией и разочаровались в ее исходе. Ощущением безнадежности и напрасно потраченных усилий, похоже, охвачен весь западный мир, вотще поставивший на поражение России. Запад убедился, что поставки вооружений Украине не дали чаемого результата, что война ею будет неизбежно проиграна, а мир придется заключать рано или поздно на российских условиях. А самим придется остаться с почти уничтоженной, надорванной экономикой, попав в долговую кабалу к США, которые, как это каждый раз случалось в глобальных войнах, стали главным бенефициаром русско-украинской войны. Приближающаяся зима несет с собой обострение социальных проблем в Европе, на фоне которых украинская проблематика неизбежно будет уходить с авансцены.

Одним из результатов нарастающей усталости, тревоги и разочарования явились «ножницы» между обещаниями поставок Украине новых вооружений и денег – и неисполнением оных обещаний. Зеленский всем в мире обрыдл, натовцы с ним стали обращаться без прежнего пиетета, как с надоевшим попрошайкой и приживалой. От этого он заметно бесится, хотя бунтовать, естественно, не смеет.

Между тем, судьба Зеленского сегодня выходит на передний план, поскольку от нее во многом зависит, на мой взгляд, когда и как закончится война. Вот, что я думаю об этом.

Зеленский становится лишним в игре

Что собой представляет Зеленский в политическом раскладе и в контексте русско-украинской войны?

Самое главное: Зеленский по натуре актер, лицедей и позер, его стихия – самопиар, его движущий мотив – тщеславие. Судьба подарила даровитому, но ничтожному по своей сути шуту невероятную возможность войти в историю национальным героем Украины. От этой возможности он не откажется, даже если на кону будет его жизнь. Тщеславие может дорого ему обойтись. Но оно и нам обходится недешево.

Зеленский кажется смелым до героизма, но вряд ли это так на самом деле. Еще в самом начале СВО получив гарантию сохранения своей жизни от израильских покровителей, проведших на этот счет с Путиным специальные переговоры, он может позволить себе и прокатиться на передовую, и погулять по Киеву, точно зная, что ВС РФ не станут на него покушаться. Легко быть «храбрым» напоказ в таких условиях. Однако так он поднимает свой рейтинг на Украине и во всем мире, героизирует сам себя, чтобы получать дивиденды.

Этими дивидендами, помимо денег для личного обогащения, являются поставки вооружений, что стоило жизни десяткам тысяч российских солдат и офицеров.

Зеленский отлично понимает, кто его истинный хозяин (США), и неуклонно выполняет его указания и требования, даже входя из-за этого в конфликт с руководством ВСУ. Поэтому до сих пор он служил идеальным исполнителем планов Америки по противостоянию России. Неважно, сколько украинцев он положил в гробы во имя этих планов, важно, что он заработал имидж стойкого борца с «российским империализмом».

Однако в случае, если Америка пошлет ему «стоп-приказ» и велит заключить мир с Россией на ее условиях, он, будучи не в силах выйти из роли, которую так талантливо и настойчиво играл все годы своего президентства, может, по моему мнению, взбунтоваться и не подчиниться приказу. Так сказать, ноблесс оближ – положение обязывает, ведь он теперь заложник собственного образа и символ украинской несгибаемости. В этом случае его позиция может оказаться реальным препятствием для полной и безоговорочной капитуляции Украины, без каковой победа России будет крайне сомнительна. Вот просто откажется Зеленский капитулировать и будет воевать до конца.

Но что на другом конце этой палки? А там пусть намного более долгая, трудная и кровавая, зато более сокрушительная победа России, неприемлемая для Запада в целом и конкретно США. И понимание этого американцами делает из Зеленского фигуру, по меньшей мере лишнюю, а то и нежелательную для них на «великой шахматной доске». А это значит, между прочим, что ликвидация Зеленского не вызовет у США резко негативной реакции, не послужит толчком к эскалации войны.

Для нас же устранение Зеленского, на мой взгляд, очень важно, поскольку поможет приблизить окончание войны, сломать волю противника и подвигнуть новое руководство Украины, напуганное таким ударом, к капитуляции. И дать, таким образом, украинцам возможность прекратить, наконец, самоубийство нации. Необходимость такого удара понимается и некоторыми профессиональными военными. Например,22 сентября 2023 года бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил: «Уже пора бить по так называемым центрам принятия решений в Киеве, по Минобороны, Генштабу ВСУ. Наконец, по Банковой», то есть по офису Зеленского.

Кое-что подсказывает, что подобные настроения, наконец, начинают проникать и в Кремль, и в руководство нашей армии. Мы стали жестче воевать, решительнее громить материальную базу противника. Отказались от «зерновой сделки», по неподтвержденным, но просочившимся в прессу данным разбомбили Бескидский тоннель, по которому на Украину из Европы шло до 70 % военных грузов, бомбим аэродромы и мосты, черноморские и дунайские порты. Такой решительный настрой обнадеживает. Но понимания необходимости устранить Зеленского я пока не вижу ни у главнокомандующего, ни у армейской верхушки, и мнение Комоедова остается маргинальным.

Что может в данном случае остановить руку России, не дать уничтожить реального главу воюющего с нами государства? На мой взгляд, только надежда на то, что решимость Зеленского воевать с нами до конца приведет Украину к такому же финалу, к какому привела Германию аналогичная решимость Гитлера в 1945 году. Капитулируй Германия раньше, неизвестно, была бы столь триумфальной и полной наша Победа, ведь Германия вполне могла бы сдаться англо-саксам, которые тут же заняли бы ее своими войсками вплоть до линии боевого соприкосновения с Красной армией.

Такое соображение кажется мне единственным оправданием для того, чтобы пока что щадить Зеленского и не стирать его грязной тряпкой с лица Земли, чего он, по моему мнению, вполне заслуживает. Но подобная предосторожность неубедительна, ведь сегодня нет угрозы, что Украина сдастся кому-либо, кроме нас. Даже Польше. Так что стоит ли беречь упертого врага? Пока он жив, война будет длиться, а нам ведь нужно не это. А прихлопнем Зеленского, как некогда Дудаева,– глядишь, новое украинское руководство станет намного сговорчивее.

Ну, поживем – увидим, чем кончит этот президент Украины, столь успешно убивающий свою страну.

* * *

Итак, все перечисленные обстоятельства и соображения подвигают к мысли о том, что окончание русско-украинской войны предопределено и оно не за горами. Предпосылки нашей победы множатся и порождают оптимизм.

Все ближе момент, когда судьбу наших стран будут решать не военные, а дипломаты. Но это внушает также огромные тревоги и опасения, ведь история России полна примерами того, как дипломаты обесценивали и пускали в распыл те достижения, которыми мы обязаны были нашим армии и флоту. Семилетняя война с немцами, войны с Наполеоном, русско-турецкие войны, Первая мировая – все они кончились для России далеко не лучшим образом. Крупные геополитические просчеты Сталина по окончании Второй мировой войны (присоединение Западной Украины, передача Польше двух третей Восточной Пруссии, а Литве – Вильнюса, порта Клайпеды и Сувалкского коридора и т.д.) сегодня поражают недальновидностью, они обернулись для нас бедами и даже той же русско-украинской войной. Поэтому очень страшно, что подвиг наших войск может оказаться обесценен компромиссной политикой наших властей. Этого не должно случиться, потому что будет расценено народом как предательство. Наши люди не ради компромиссов свою кровь на фронте проливают.

Чтобы предупредить такой ход дел, мы должны уже сегодня более всего сосредоточиться на послевоенном обустройстве Украины и на переформатировании русско-украинских отношений. Об этом надо думать и говорить сейчас, потому что события могут развиваться столь быстро, что мы и оглянуться не успеем, как дипломаты свяжут победившую Россию по рукам и ногам…