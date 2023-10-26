В Чечне появится ещё один батальон в честь воевавшего с Россией чеченского деятеля

В Чечне появится батальон Росгвардии "имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского". Подразделение будет состоять из трёхсот человек под руководством командира Бекхана Чалаева. «Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Байсангур Беноевский родился в 1791 году и был активным участником Кавказской войны, длившейся с 1817-го по 1864 год. В 1860 году стал имамом. Руководил восстанием 1860-1861 годов, по итогам которого был схвачен и казнён по приказу главнокомандующего Русской армией на Кавказе генерал-фельдмаршала князя Александра Барятинского за "измену русскому правительству, произведение возмущения между ичкерийцами и другими горцами с целью отложиться от подданства России".

Днями ранее было объявлено о завершении формирования в Чечне "батальона Минобороны имени первого имама Кавказа шейха Мансура" (военно-политический и религиозный деятель, активно воевал с Российской Империей в конце 18-го века, выступал за распространение законов шариата).

Геймдизайнер Мохаммад Алави, создавший компьютерную игру Call of Duty: Modern Warfare 2, где нужно убивать русских (вышла ещё в 2009-м), заявил, что "хотел сделать нечто запоминающееся".

