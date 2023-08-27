Американский Национальный институт здоровья опубликовал исследование о вреде респираторов N95

Государственный американский Национальный институт здоровья (NIH) опубликовал исследование
южнокорейских учёных, показывающее, что при дыхании в респираторе N95 (считался "золотым стандартом" против ковида и в ряде стран внедрялся принудительно) человек вдыхает в восемь раз больше "токсичных летучих органических соединений" (TVOCs), чем это допустимо. Они раздражают носоглотку, вызывают затруднения в дыхании и тошноту, повреждают центральную нервную систему, печень и репродуктивную функцию.
Ранее Институт Кокрейна (некоммерческое сообщество специалистов в области доказательной медицины) публиковал
метаисследование, показавшее, что принудительные маски оказали либо минимальное влияние на распространение вируса и смертность от него, либо не оказали его вовсе.