Американский Национальный институт здоровья опубликовал исследование о вреде респираторов N95

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Государственный американский Национальный институт здоровья (NIH) опубликовал исследование южнокорейских учёных, показывающее, что при дыхании в респираторе N95 (считался "золотым стандартом" против ковида и в ряде стран внедрялся принудительно) человек вдыхает в восемь раз больше "токсичных летучих органических соединений" (TVOCs), чем это допустимо. Они раздражают носоглотку, вызывают затруднения в дыхании и тошноту, повреждают центральную нервную систему, печень и репродуктивную функцию. 
Ранее Институт Кокрейна (некоммерческое сообщество специалистов в области доказательной медицины) публиковал метаисследование, показавшее, что принудительные маски оказали либо минимальное влияние на распространение вируса и смертность от него, либо не оказали его вовсе. 
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APN.ru