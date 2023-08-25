Командир ДШРГ "Русич" задержан в Финляндии и может быть выдан Украине

Один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Ян Петровский (настоящее имя Торден Войслав Игоревич, позывной -- Славян) задержан
в Финляндии, Украина запросила его экстрадицию, в случае которой ему угрожает смертельная опасность. Российское посольство проинформировано о задержании. Украинские власти подозревают Петровского в «террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Тогда группа «Русич» принимала участие в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР. Дипмиссия РФ запросила встречу с россиянином, однако ответа финской стороны не последовало.