 

Командир ДШРГ "Русич" задержан в Финляндии и может быть выдан Украине

Один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Ян Петровский (настоящее имя Торден Войслав Игоревич, позывной -- Славян) задержан в Финляндии, Украина запросила его экстрадицию, в случае которой ему угрожает смертельная опасность. Российское посольство проинформировано о задержании. Украинские власти подозревают Петровского в «террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Тогда группа «Русич» принимала участие в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР. Дипмиссия РФ запросила встречу с россиянином, однако ответа финской стороны не последовало.
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