Никто не хотел побеждать? Часть II

Продолжение. Начало здесь.

Итак, с уверенностью можно утверждать, что в переживаемое военное время весьма опасна робость верховной власти в наведении внутреннего порядка, включая сферы культуры, образования и СМИ, обязанных быть подчинёнными действительной парадигме Русской Цивилизации, о которой стали, наконец, говорить. Но если сказано «А», надо говорить «Б» и так далее, однако пока «с продолжением звуков азбуки» ступор. В недавнем ТВ «Бесогоне» русский художник кино Н.С. Михалков привёл показательные факты о положении, сложившемся в Историческом институте (бывшем истфаке) СПбГУ. Стало известно о существовании вертикально и горизонтально интегрированной русофобской группы преподавателей и обучающихся, издевавшихся, как власть имущие (!), над студентами-патриотами, отдавшими дань памяти однокурснику, погибшему на фронте СВО. Впрочем, прославленный режиссёр по обилию тем коснулся лишь «верхушки айсберга» нестроений, характерных для среды гуманитариев СПбГУ, второго по значению университета России. Знаю это лично по фактам, свидетельствующим об «академической измене» России, вершимой при нынешнем руководстве историков в главном петроградском вузе, отчасти под покровительством Института всеобщей истории РАН (ИВИ). Уверен, что выявившийся прозападный крен с русофобской подоплёкой отчасти является следствием того, что уже более десяти лет историков СПбГУ возглавляет этнически не русский человек с Кавказа, никогда не занимавшийся Русской историей, в отличие от своих славных предшественников, в частности, В.В. Мавродина и И.Я. Фроянова.





Открою малую долю обличающих обстоятельств, прошу прощения за личный пример. Один студент или аспирант, слушавший моё секционное выступление, посвященное Русскому культурному возрождению 1960–80-х гг. на масштабном Историческом Форуме в СПбГУ в конце 2019 г., обозвал меня «фашистом» прямо во время доклада, перебивая. При этом, парень-западнист не получил даже замечания профессора, главы секции. Очевидно, он был кем-то «системно» приучен отрицательно оценивать всё культурно-русское, подтверждая, что пресловутая «культура отмены» русизма – это не только феномен традиционной западной русофобии, но и внутреннее наше патологическое явление, навязанное академической среде русофобской грантократической сетью преподавателей-соросоидов и т.п. лиц. Под влиянием случившегося мне пришлось пространно обозреть происшедшее на Санкт-Петербургском историческом форуме. В частности, было высказано предположение о наличии связи между происходящей русофобской мобилизацией гуманитариев СПбГУ и кадровой политикой руководства вуза, целенаправленно (по признакам) продвигающего «инородных» лиц, склонных или терпимых к русофобии, на руководящие посты[1].





Посему выходит, что ещё не прекращен исторический цикл «унижения Русских в их собственном сердце», обличённый ещё Н.М. Карамзиным в его «Записке» царю 1811 года. Масса аналогичных фактов известна и по другим университетам, в частности, по калининградскому БФУ им. И. Канта, и академическим институтам «Большой Академии». Одно «дело» Института философии РАН чего стоит, показывая что «российскую философию на официальном уровне взяли под контроль друзья Ходорковского»![2] Во всех этих случаях видим кадровый «подъём наверх» откровенных русофобов, часто нерусских, рьяных ненавистников русской культуры и философии. Сознаёт ли наше политическое руководство всеобщность этого повреждения по градам и весям России?





Так, в БФУ им. И. Канта президентом назначили бывшего «вечного» ректора, историка КПСС, затем политолога, породнившегося с соросовщиной, соучредителя западной подрывной институции МИОН[3], внедрённой в русскую высшую школу в начале 2000-х гг. Этот деятель в названном «отдельно оплачивавшемся» качестве уничтожил сотоварищи национально-ориентированные философскую и исторические кафедры. Неугодные учёные были изгнаны или загнаны под начало «соросовских лауреатов» и русофобов, вроде продавшихся немцам декана В.И. Гальцова, считающего Русских людей «маргиналами», а их идеал Святой Руси – «впадением в гордыню», ибо «Русским гордиться нечем». Он это мне заявил лично, отстаивая в 2005 г. намерение ректората и всего господствующего прогерманского руководящего слоя Университета назвать вуз именем германского философа–глобалиста и индивидуалиста, против чего русская духом профессура энергично протестовала и… проиграла ввиду поддержки правящей Москвой мнения местных соросоидов-«кантизаторов».

В этом властном кругу фактической агентуры западного влияния уже много лиц, например, также запродавшийся немцам «ведущий» профессор и «соросовский лауреат» Ю.В. Костяшов, постоянный получатель западных и наших грантов и мегагрантов. Показательно, что градус его русофобии поразил известного сербского историка и посла С. Терзича в 2010-е гг. во время посещения им «славянского семинара» в БФУ. Тогда Ю.В. Костяшов – заглавный докладчик – обвинил Россию (!) в разжигании духа свободы у сербов, якобы во вред себе настраивавшихся против Австро-Венгрии. Кстати говоря, недавно он же фактически обвинил и современную Россию, подписав письмо русофобской «глобальной» интеллигентщины против СВО.





Среди властных прогерманских «компатриотов» в БФУ им. И. Канта видим историков, философов, социологов, филологов И.О. Дементьева, В.А. Чалого, Д.В. Полянского, А.Н. Саликова, В.Х. Гильманова… Имя им легион. Колоссально разлагающее влияние этого круга западнистов, господствующего «в местном социуме», умело сконструированном Западом, начиная с 1980-х гг. Достаточно сказать, что Областная научная библиотека как и главная городская «имени А.П. Чехова», принципиально не выписывают главные русские литературные журналы, например, «Наш Современник». Лекторий при Обл.библиотеке пропагандирует явных сепаратистов-«грантососов», в частности, филолога из БФУ В.Х. Гильманова и влиятельного в кругах местного Минкульта писателя О.М. Глушкина, затем – священника Георгия Урбановича, одного из местных «попов Гапонов», влюблённого «в город Канта», что не помешало ему стать активистом местного отделения «Всемирного Русского Собора», и т. п. давних сторонников тотальной германизации «культурного пространства»[4].





Видим на этих и подобных им калининградских примерах действие закона сохранения дерзновения: сознательное или безсознательное вытравление духа русизма неизбежно влечёт за собой уродливое наполнение созданного вакуума духом германизма, умело навязываемого прозападными силами уже 40 лет подряд. Ибо святое место души народа пустым не бывает[5]. Словом, налицо вполне продуманная, западная по истокам, операция замещения мысли и воли граждан самого западного края России с вполне понятными конечными целями его отторжения от России.

Опускаю массу однородных имён фактов, свидетельствующих о странном, если не сказать преступном, самосдерживании Руси-России значительной частью её элиты, всё никак не могущей определиться, с кем она «вместе». Геополитика толкает её сопротивляться Западному Левиафану, этому вполне сатаническому «сверхобществу»[6], вытравляющему остатки Христианского духа из Романо-Германской цивилизации. И, наоборот, въевшийся дух соглашательства с Западом и компрадорства, наследуемый «элитами» с 1970-х гг., всецело сдерживает политику наших власть имущих, препятствуя призыву дерзновенных русских людей в политику – образовательную, культурную, демографическую и т.д. И как-то приглушается в сознании ряда наших «элитариев» тот капитальный мегафакт, что Запад вновь стремится уничтожить Россию политикой нового геноцида, направленного против державонесущего Великого Русского Народа. Отсюда идут и вершимые Западом в нашем Русском Поморье посредством агентуры в СМИ, культуре и образовании региональные «переформатировки» с обращением «местного социума» (заметьте, не «народа») в неокёнигсбержцев Калининграда или в якобы «финно-поморов» Архангельска и т.д., с вытравлением из душ граждан врождённого русизма.





Это назревшее противоречие и разнобой должны быть оперативно преодолены, а борьба с Западом -- вестись с равной силой противодействия как вне страны, так и внутри её. Причём надо знать, что захваченные укро-бандеро-западнистами части Новороссии с Одессой, Николаевом и Екатеринославом (Днепропетровском), и Малороссии – во главе с Киевом, это внутрирусское пространство, и здесь недопустима никакая искусственная «самосдержанность». Именно какой-то недопустимый страх сдерживает «руку Москвы». И Москва пока не призывает Великоросса и Малоросса вместе заедино сказать хищному Западу «ВОН!», указывая на дверь к выходу из Исторической Руси, в которую его «впустили» по марксистскому «глобалистскому» недоумию. Поэтому – полное отсутствие (пока) честной агитации, ставящей целью объединение Великороссов и Малороссов во имя общей победы над враждебным Западом. Отсюда и крайняя недостача положительных объединяющих Великороссию и Малороссию идей, основывающихся на общей Русской Правде. Пока господствует лишь отрицательная объединяющая идея, говорящая о необходимости борьбы с «украинскими националистами» – бандеровцами – без показа названной общерусской конечной объединяющей цели. Отсюда и отсутствие резкого обличения Запада как сознательно породнившегося с русофобией политического ленинизма. Ведь именно ленинизм расчленил Единую Русь-Россию на искусственные «республики».

Мы ещё должны в духе Русской Правды, наконец, «убить» сепаратистскую идею и практику «субъектности регионов» в духе «чужеземного идеологизма» и глобализма Вольтера, Канта, Маркса, лишающую природного единства Великий Русский Народ, предполагающую натравливание Малороссии на Великороссию и т.д. Это сепаратистски-разделяющая ложная марксистская «идея», за которую Запад и ухватился. Мы же на эту ложь не отвечаем, смыкаясь с гнетущим западнизмом, сделавшим ставку на расчленение России на искусственные национальные «республики». Это вершил сначала Ленин в 1922 г., затем Ельцин в 1991 г., не исправляя это злочинство или ошибку, превратившуюся во вредительство с образованием ложных «субъектов федерации». И всё это вместо истинной субъектности единого Русского Дома, с единым трёхчастным Русским народом. Хорошо, что имя Русского Мира в 2000-е гг. было, наконец, вымолвлено Главой государства и вернулось в наш политический словарь, но плохо, что Русского народа как главной и «руководящей» его силы и Великороссов, как её основы, там нет так же, как и при Ленине.

Надо этот вредящий нашей Правде навязанный ложный страх перед державным русизмом преодолеть, и, наконец, оставить в прошлом санкт-петербургскую подражательность Западу, закончивПетровский исторический цикл с его неизбежным Ленинским итогом. Мы же пока даже не отменили принудительное англоязычное мучительство (колониального типа) на внутренних авиалиниях и в общественных местах! Вдумаемся, каждый экипаж самолёта заставляют ПОСТОЯННО читать уйму наставлений и предупреждений по-английски, а пассажиров, среди которых нет ни одного чужестранца, – внимать этим унижающим нас словесам. Так же и почти во всех торговых центрах Великороссии насильно принуждают слушать аглицкий «музон», часто с сатаническим уклоном. То есть, англо-саксонский и вообще «общезападный» сапог нас не устаёт пинать, убивая Хаймарсами и т.п. орудиями, а мы всё стараемся тереться об него, как бы вымаливая прощение неведомо за что. И при этом мы неустанно пустословим о «Русской цивилизации» и нашем тысячелетнем с лишком «непрерывном» суверенитете. Хотя на деле, мы, часто стреноженно-обезволенные, всё ещё подчас бредём в назначенном кем-то нерусском направлении как подневольные лошади с «обязательными» шорами, да ещё принуждаемые слушать, как погодные сводки, всеобязательные теле-радио «курсы валют» с унижаемым рублём со стороны «Набиулин-Банка».





Нам надлежит вернуть в политику целомудрие и последовательность, из неё проистекающую со времён новгородских князей Гостомысла и Рюрика, псковитянки и великой киевской княгини Ольги. Энтелехия Руси-России (её историческое назначение и действие) предполагает действие в духе первичных цивилизующих начал – Русской Земли с Великим Русским Народом, её наполняющим вместе с Российскими народами меньшего размера, и Русской Правды, обнимающей всё наше. Мы должны остановить ползучее завоевание внутреннего пространства России неким объективно антинациональным тайным сообществом, презирающем Великий Русский Народ, единственный субъект Руси-России.

Отсюда естественность следующих вопросов. Почему главной государственной новостной радиостанцией России («Вести ФМ») командует этнический грузин? Почему Владимирским госуниверситетом командует не учёный, а остепенённый завхоз, также грузин (то ли родич вышеупомянутого главы радио, то ли однофамилец)? Почему министром здравоохранения области Нижнего Новгорода до недавнего времени «руководил» этнический азербайджанец, не медик, а спец по лекарственному маркетингу? Почему в столь же русской Самарской губернии действующим министром здравоохранения является младой армянин? (им, кстати, заинтересовались правоохранительные органы). Что, русские родом врачи перевелись? Почему главным вице-премьером Калининградской области был длительное время этнический еврей и русофоб с германским гражданством? – и, очевидно, он был бы и до сих пор на сём посту, не случись неких денежно-хозяйственных нестроений, приведших к его отставке. Почему главами Калининградского отделения нашего столь «патриотичного» Народного Фронта были назначены этнический немец, возглавлявший подрывной «Немецкий Дом», финансировавшийся правительством ФРГ (ныне закрыт), и представитель сверхмалого народа Малой Азии, а Русские люди – и здесь не были призваны к руководству? Почему руководитель еврейской мотоциклетной организации Калининградской области включён в состав местной Общественной Палаты, а руководители Русских общин в русской Калининградской области – не включены? Не сепаратизм ли это в «оправданном Москвой» действии? Почему Калининградское отделение «Всемирного Русского Собора» возглавляет местный архиепископ -- этнический армянин (или армянский еврей), а секретарём является не великоросс, а сравнительно молодой малоросс с Галичины, в патриотике по Пушкину и Гоголю не замеченный, зато любящий католические обычаи и «православных» батюшек-русофобов? (свидетельства имеются)...





Подобного рода однородные вопрошания можно долго и долго продолжать, вспомнив и целый ряд нерусских губернаторов-русофобов, бывших у руля их русских краёв и областей, и прочих столь же принципиально нерусских духом «элитариев» по министерствам, ведомствам и ТВ каналам. Видим посему, что до сих пор оправдывается поставленный Н.М. Карамзиным в 1811 году отрицательный диагноз нашей «санкт-петербургской» государственности, целенаправленно «унижающей» главный державообразующий народ, и, по сути, обусловившей появление раннебольшевицкой государственности, также по-ленински и по-бухарински заточенной против Русского народа, как якобы «народа держиморд».





Впрочем, пример с большевиков брать надо, но не в содержательно-политическом отношении, а в методическом. Большевики в основе были русскими дерзновенными людьми, именно сегодня заслуживающими «поведенческого» подражания, когда нам позарез требуется решительность и честность. Ведь большевики первоначально были по-своему честными «верующими» людьми, хотя и не понимавшими ошибочности безбожно-материалистического предмета своей веры в «пролетариев всех стран» вместо Великого Русского Народа, и в глобально-интернационально-космополитическую «земшарную республику советов» вместо Святой Руси. Нам, русским людям, вновь надо решительно понять, что Русь-Россия была синтезом двух великих цивилизующих отеческих начал – природного Царства, «вымоленного» русским смирением, по меткому высказыванию архимандрита Феодора (Бухарева), и гражданского Земского народовластия, почитаемого как Иоанном Грозным, так и Николаем II.

Нам есть что возрождать, и «методики» большевизма ценны по решительности, по «градусу веры», по упорству в достижении больших целей. Ошибочность большевицкой веры привела к двум гигантским голодовкам, начала 1920-х и 1930-х гг. соответственно, и с многими миллионами жертв, а в конечном счёте -- и к краху 1991 года, также обернувшемуся многомиллионными потерями, включая массовые вытравления зачатых детей из материнского чрева. Однако решительность большевиков в достижении цели – образцовая. Она проистекла от унаследованного этоса русизма большевиков, хотя те и «урезали» его «формулу», лишив православной закваски и духа русских самобытности, самородности, своеродности. Вернём же истинный облик целокупного духа Русской народности и поведём твёрдую политику, помня честность первоначальных большевиков, таких как Николай Островский. Именно как дерзновенные русские люди они верили, что для Русских «нет непреодолимых препятствий».

Поэтому, в частности, надо учредить «Институт Русской профессуры» с филиалами в краях и областях, взяв пример с «Института красной профессуры», и заняться подготовкой и переподготовкой профессуры-доцентуры университетов, прежде всего историков и словесников, но и всех прочих необходимых направлений, включая философское. Номенклатура гуманитарных специальностей должна быть продумана с исключением прозападных лжедисциплин, введённых насильственно в 1990-е гг., вроде политологии, «доказывающей» как хороша безбожная «демократия» без царя в голове, но с «вашингтонским обкомом». Несомненно, при этом Государство должно с корнем вырвать из Высшей школы и Академии Наук патологическое наследие эпохи безвременья. То есть должны быть лишены права преподавания лица западнистского уклона, включая «соросоидов», запятнавших себя академической изменой России и Русскому народу.

При этом власти не должны «покупаться» на сегодняшний якобы «патриотический», а по сути – маскировочный – трёп целого ряда этих убеждённых изменников. «Единожды солгавший» не достоин доверия, не говоря уже о «системных вралях» и «иудушках» вроде «академика-историка» А.О. Чубарьяна, давнего спеца по «ленинской внешней политике» и руководителя Института всеобщей истории РАН. И это при том, что имеется «профильный» Институт российской истории РАН (ИРИ), которому надлежало «по определению» заняться курированием важнейшего просветительского дела. Однако наша «демократическая» верховная власть почему-то возвысила именно «зарубежника», да ещё давнего члена негласной прозападной «грантососной» академической сети соросоидов и иже с ними, противника «Русской идеи», покровителя калининградских академических сепаратистов, утвердив на должность заведующего национальным делом подготовки единого школьного учебника по Истории России! Как скажет честный опер, здесь имеется разведпризнак не только наличия мощной враждебной группировки, прорвавшейся к руководству гуманитарными направлениями РАН и Высшей школы, но и наличия «вертикально и горизонтально» интегрированной «сети измены» в правящих кругах России, способной выхолащивать верные приказы Главы Государства. Но Чрезвычайной комиссии в борьбе с саботажеми СМЕРШа всё нет…





Победим же чужебесие и его представителей, внедрившихся в наши начальственные и общественные круги. Ибо побеждённые не побеждают! Ни в мирной жизни, ни в войне.

Как мы можем победить Запад в Малороссии и Новороссии, если не осмеливаемся одержать победу над его сознательной агентурой в университетах, составившей целый враждебный ВЛАСТНЫЙ слой?? Запад нам не победить, если мы не вытравим его из своих душ во всём – от повсеместного чужеземного «музона», насилующего сограждан в торговых центрах, до государственного финансирования самоубийственной практики убиения младенцев в абортариях и дозволения продажи презервативов в гастрономах, с «возмещением» этой сознательной или безсознательной русофобщины массовым завозом «среднеазиатских мигрантов». Всё это вершится под предлогом лживых «индивидуальных прав человека», во имя которых якобы «можно и нужно» уничтожать действительное Право народов на жизнь, прежде всего – Право Русского народа, как основного и главного народа Исторической Руси-России.

Остановим же умело навязанное Западом чрез сеть «наших» внутренних западнистов «системное» побуждение к самоубийству Великого Русского Народа и всех коренных Российских племён, «идущих вместе» с нами! Будем помнить завет Св. Иоанна Кронштадского о необходимости предельно решительных действий в критические для Отечества времена:

Дерзновение – великий Божий и великое сокровище души! В земной брани или войне смелость и храбрость много значит, ибо она творит просто чудеса, а в духовной брани и тем паче.

Наши кличи-маяки, коим надо следовать, таковы: РУССКИЕ – объединяйтесь! Вернём Киев Русскому Миру! Отразим очередное нашествие богомерзких западных племён! Наша сила в общерусском единстве Великой, Малой и Белой Руси! Русские кадры с русским духом решат всё! Власть – Великороссам!





Если наша политическая элита, наконец, поймёт, что надо оставить в «санкт-петербургском» прошлом период нерусского безвременья, обернувшегося уже безвременьем вполне русофобским, а затем прекратит наследование патологии «западнистского» чужебесия – духовного, культурного, просветительского, промышленного, финансового и т.д., то у России, наконец, появится действительная возможность «вернуться к себе». Тогда она заживёт ДЛЯ СЕБЯ и вновь научится, имея космический «богоносный» масштаб, жить так как советовал великий Пушкин субъекту-творцу: «ЖИВИ ОДИН». Однако, повторим, «возрождающее» спасение без русского дерзновения и борьбы не придёт, как об этом метко сказал современный классик В.И. Белов и подтвердили мыслью и делом покойные Э.В. Лимонов и К.А. Крылов. Все они уверенно стояли на стороне Русской Правды, правды мысли и решительного действия. Пусть их заветы будут руководящими, например, по Белову, воспевшему этос борьбы:

"Она меня не приласкала, А обняла железной хваткой, Жалеть и нянчится не стала, В борьбу втянула без остатка. Борьба! <…> И больше делать нечего, И никуда уже не деться. А мир велик, суров и радостен, Моей отчизной огорошен, Всё меньше в мире дряхлой гадости Всё больше свежести хорошей…"

Эти строки, родом из ключевого в нашей истории 1974 года, когда В.М. Шукшин, слушавший эти строки соратника-друга, уже знал, что бесам удастся захватить «монастырь» по имени Россия[7]. Однако он, как и его друг, знал победную силу всегда «свежей» русской духовности и культуры, и призывал всеми силами противодействовать, опираясь на эту непреоборимую силу, дабы потомки, наконец, сумели победить, и, наконец, решить эпохальную задачу, поставленную Н.М. Карамзиным, А.С. Пушкиным, Ф.М. Тютчевым, осознанную М.А. Шолоховым, Л.М. Леоновым и всей нашей «почвенной» полнотой. Она гласит:

ВЕРНЁМ РУСИЗМ В ПОЛИТИКУ РОССИИ !

ДОБЬЁМСЯ ТОРЖЕСТВА РУССКОЙ ПОЛИТИКИ !

Сим победим, наконец, пробудившись от скучной дрёмы, вставая со своей печи, как сказочный Иван. Сорвём же западный скотч, коим нас, бездвижных, опутали, и, вырывая из ушей музон-зомбо-наушники, вставленные в безпамятстве, станем вновь САМИ СОБОЙ. Тогда Русскiе вновь вернут Великую Россiю к самой себе.

В.Н. Шульгин, д.и.н., действительный член Академии геополитических проблем (АГП)

Август, 2023 г.