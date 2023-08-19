В Воронежской области завершился федеральный форум “Рубеж” Молодёжного крыла Народного фронта

Преодолеть себя и стать единой командой. Сегодня в Воронежской области завершился пятый, юбилейный, федеральный форум "Рубеж”. 200 участников со всей страны прошли финальное испытание, которое длилось несколько часов.

Пять дней молодёжь со всей страны совершенствовала навыки командной работы, выхода из сложных и нестандартных ситуаций, а также обменивалась ценным опытом друг с другом.Полученные в ходе образовательной программы знания ребятапроявили в финальном испытании.Им предстояло преодолеть полосу препятствий, оказать помощь пострадавшим, запустить беспилотник и победить предполагаемого врага. Кроме того, в дальнейшем эти навыки отряды быстрого реагирования Молодёжного крыла Народного фронта смогут применять в своей работе – помощи людям.

Впервые за всю историю форума в качестве инструкторов с командамиработали военнослужащие – участники спецоперации, выполняющие боевые задачи в составе легендарных подразделений "Спарта”, "Сомали”, "Каскад”, "Беркут”, "Пятнашка” и других. Для 10 команд на площадку прибыли 10 бойцов из этих батальонов.

Поддержать команду во время испытания приехали руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецови журналист, военно-политический блогер Юрий Подоляка.

"Для участников Молодежного крыла Народного фронта этот год выдался особенным. Они не только, как обычно, выезжали в зоны ЧС, но и оказывали большую помощь на линии боевого соприкосновения. Помогали после обстрелов в Донецке, отправлялись с гуманитарными миссиями в новые регионы. Ребята побывали на переправе в Херсоне – эвакуировали жителей, в том числе маломобильных. Когда был террористический акт на Каховской ГЭС и разлив, они на лодках помогали эвакуировать людей и домашних животных, а после еще около месяца выдавали гумпомощь. В общем, год у них выдался "жаркий”. Хочу всем сказать огромное спасибо за то, что они сделали. Я ими горжусь! На "Рубеже” все было пропитано патриотическим духом, любовью к нашей Родине и готовностью защищать ее. Ребята молодцы, на них можно положиться, очень круто, что к нам присоединились участники из Донецка. Мы одна большая команда. Уверен, следующий год проведут также достойно”, – отметил Михаил Кузнецов.

На площадке форума гости пообщались с ребятами и обсудили вопросы, интересующие молодежь. Юрий Подоляка также провел мастер-класс для участников, которые в рамках "Рубежа”выбрали профессию военкора.

"Сначала пообщались со всеми, а после – с теми, кто на время стал военкором. С учетом того, что мы в какой-то степени коллеги, я посмотрел каналы, которые они ведут, поделился своими мыслями, дал определенные наставления и похвалил. Ребята талантливые, некоторые работаютпрофессионально, они уже готовые журналисты и могут стать известными людьми. Говоря о риске военкоров, сказал, что риск есть везде и всегда, но мы не из робкого десятка. Люди, которые пошли в Народный фронт тоже не из робких. Пообщались честно и открыто. Надеюсь, участники форума вынесут из этого много полезного”, – поделился Юрий Подоляка.

Программа "Рубежа”позволила участникам встретиться с известными журналистами, политиками и общественными деятелями. В заключительный день они познакомились и пообщались сГероем России, летчиком Петром Каштановым.

Высокое звание Пётр Каштанов получил за проявленное мужество во время выполнения задания на территории Украины. В сентябре прошлого года он пилотировал истребитель СУ-34. Самолет подбили, но экипаж успел катапультироваться. Пётр сломал руку, а штурман – позвоночник. Летчик оттащил штурмана в ближайшие заросли, смогли спастись от плена.

Герой России рассказал молодёжи, почему он решил посвятить свою жизнь защите Родины и что мотивирует его.

"Стать военным летчиком было моей детской мечтой.Я упорно этого добивался. Работа очень тяжелая, но интересная. Мужественная и героическая. В авиацию люди просто так не попадают, сюда идут только осознанно, понимая, что их ждёт. Сегодняшней молодежи нужно доносить все то, что происходит в стране и мире. Не только из СМИ, но и в формате живых встреч – мне кажется, они больше дают осознание происходящего. Идея форума"Рубеж” очень хорошая,военнослужащим необходима поддержка народа. Это самое большое, что мотивирует нас, военных, к выполнению задач”, –сказал Герой России, летчик Пётр Каштанов.

В этом годувпервые на форум "Рубеж”приехали командыиз ДНР, ЛНР и Запорожской области. Группа из новых регионов из 73 человек выступили не только в качестве участников, но и как организаторы.