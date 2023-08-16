 

Федеральный тактико-стратегический форум “Рубеж” молодёжного крыла Народного фронта стартовал в Воронежской области

Одно из самых ярких молодёжных событий лета – федеральный форум "Рубеж” объединил около 200 участников со всей страны. В этом году впервые приехали команды из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Группа из новых регионов в составе 73 человек выступит не только в качестве участников, но и как организаторы.


Основная цель нынешнего форума – слаживание актива – мобильных отрядов быстрого реагирования молодёжного крыла Народного фронта.


«Рубеж» молодёжное президентское движение проводит уже в пятый раз. Концепция юбилейного форума обновилась, организаторы обещают участникам незабываемые впечатления и уникальный опыт. Всего за пять дней они усовершенствуют навыки командной работы, выхода из сложных и нестандартных ситуаций, а также обменяются ценным опытом друг с другом.


Полученные знания ребята из отрядов быстрого реагирования молодёжного крыла Народного фронта будут применять в своей работе для помощи людям в самых сложных ситуациях.


"Мы не зря определили концепцию юбилейного "Рубежа” 2023 года как тактико-стратегическую. Это настоящая школа жизни. Начиная с названий команд, получивших имена в честь легендарных подразделений, защищающих Донбасс от нацистов ещё с 2014 года, – "Спарта”, "Сомали”, "Пятнашка”, "Каскад”, и заканчивая статусом участников. У каждого будут свои конкретные роли в команде, исходя из которых будут формироваться индивидуальные задания, и, выполняя их, молодые люди освоят полезные навыки и компетенции. Мы задумали этот форум как полную "перепрошивку”, – рассказал руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.


Впервые за всю историю форума в качестве инструкторов с командами будут работать военнослужащие – участники спецоперации, выполняющие боевые задачи в составе подразделений "Спарта”, "Сомали”, "Каскад”, "Беркут”, "Пятнашка” и других. Для 10 команд на площадку прибыли 10 бойцов, участников СВО. Они будут обучать ребят основам военной подготовки, разведки, стратегии и тактики ведения боя, работы с оружием и техникой.

Один из наставников – старший сержант, кавалер Георгиевского креста IV степени Руслан Захаров – отправился в зону СВО с самого первого дня.


Штурмовик, снайпер он штурмовал Волноваху в составе легендарной "Спарты”. Получил три контузии и восемь огнестрельных ранений. Несмотря на это, продолжил наступление.

"Великий Суворов говорил: стоя не можете, наступайте лёжа. Понял, если я останусь тут лежать, меня просто добьют. Я не мог этого позволить. Взял автомат в правую руку и пошёл на подавление огня беспорядочной стрельбой. Отработал с гранатомётом, хотя сам этого уже не помню – рассказывали те, кто меня спас. Я попал под пулемётный огонь, понимал, что умираю. Пуля пулемётная проходит в кость на 10-15 сантиметров, у меня уже даже пальцы начали неметь”, – делится воспоминаниями с участниками форума "Рубеж” Руслан Захаров.


В критический момент Руслан решил, что между пленом и смертью он выберет второе и достал гранату. Но ему повезло – боевые товарищи-"спартанцы” спасли его. Руслану ампутировали ногу, но жизнь удалось сохранить. После своего второго рождения Руслан каждый день тренируется – пробует всё, что показано людям с протезированной конечностью.


Продлится форум до 20 августа. Помимо тренировок ребят ждёт насыщенная образовательная программа и встречи с героями России, общественными деятелями и известными людьми.

 

 

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