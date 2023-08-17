В Казахстане заблокирован сайт канала "Царьград"

Министерство информации и общественного развития Казахстана заблокировало сайт российского телеканала «Царьград» за "пропаганду экстремизма". В мае власти Казахстана вынесли четыре предписания в адрес телеканала «Царьград» касательно публикации материалов, в которых упоминаются казахские националисты.

Комментарий учредителя телеканала "Царьград" Константина Малофеева:

"И знаете, почему нас запретили? За "пропаганду экстремизма"! Есть и ссылки на конкретные публикации.

О том, как казах не давал пройти шедшему с детьми в храм казаку, негодуя от того, что у него пуговицы с двуглавым имперским орлом. О том, как другие казахи при сотрудниках полиции на чистом русском языке приставали к женщинам, которые на автопробег ко Дню Победы пришли с флагами России.

Пока мы будем стесняться собственной истории, пока Российская Империя не станет символом нашего триумфа в официальной риторике так и будет. Бывшие наши провинции, которые получили образование, высокую русскую культуру, население которых за счёт природных русских областей изобильно финансировалось и при Империи и при Союзе так и будут пыжиться и корчить из себя суверенные государства за счёт издевательства над теми русскими, родители которых их учили, лечили и защищали".