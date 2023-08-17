 

Народный фронт отправил на передовую машины, переданные госкорпорациями

20 машин от российских железнодорожников стали первыми среди машин, переданных Народным фронтом бойцам на передовой в соответствии с принятым в июле постановлением Правительства РФ.

"Мы передаем в зону проведения специальной военной операции 20 автомобилей повышенной проходимости, которые были предоставлены российскими железнодорожниками. Это наши отечественные машины различных модификаций, их будут использовать в том числе военные медики для спасения раненых. Каждую машину мы проверили на станции технического обслуживания, поменяли жидкости, проверили узлы и агрегаты", – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Федеральные органы власти, предприятия и госучреждения, находящиеся в их ведении, теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов.

Перечень такой техники утвержден распоряжением Правительства РФ в июле этого года. Речь идёт в том числе о мототранспорте, автомобилях, грузовиках, прицепах, тракторах, бульдозерах, автогрейдерах, экскаваторах. О наличии такой неиспользуемой или подлежащей списанию техники госструктуры будут уведомлять об этом Народный фронт.

В случае, если машины могут быть использованы бойцами на передовой или в гуманитарных проектах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, технику безвозмездно передадут президентскому движению. Правительство также рекомендовало использовать такую практику региональным органам власти, органам местного самоуправления, государственным предприятиям и госкорпорациям.

"Эти автомобили для наших дорог то, что нужно, состояние у них довольно неплохое, проходимость высокая. Отдельно хочу сказать спасибо за генераторы, дополнительное оборудование, лопатки сапера, это всё нам очень нужно и точно пригодится. Спасибо вам огромное. Победа будет за нами", – сообщил военнослужащий почтовой службы первого армейского корпуса.

На сегодняшний день Народному фронту уже было предложено 1420 единиц различной техники от органов власти, из которых осмотрено 678 единицы, из них 440 единиц находятся в удовлетворительном состоянии или требуют незначительного ремонта и будут переданы президентскому движению после оформления всех документов. Более 60 машин от российских атомщиков, энергетиков и металлургов сейчас также готовятся к передаче.
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