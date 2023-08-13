Запад готовит наступление ВСУ в 2024 году, украинский закон о "нацменьшинствах" не будет распространяться на русских

Страны Запада начинают готовиться к тому, что Вооружённые силы Украины проведут наступление весной 2024 года, пишет "Уолл-стрит Джорнал" со ссылкой на слова западных политиков и военачальников. Запад начал обсуждать подготовку к затяжному конфликту в республике.

Депутаты партии «Слуга народа» внесли в Раду проект изменений к закону о нацменьшинствах: «Кабмин будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения"», — при этом нормы законопроекта не будет распространяться на русских, зато отдельно оговорено, что "права, свободы и обязанности нацменьшинств могут быть ограничены в интересах нацбезопасности, территориальной целостности и общественного порядка, а также с целью не допустить беспорядков или преступной деятельности".