 

Запад готовит наступление ВСУ в 2024 году, украинский закон о "нацменьшинствах" не будет распространяться на русских

 

Страны Запада начинают готовиться к тому, что Вооружённые силы Украины проведут наступление весной 2024 года, пишет "Уолл-стрит Джорнал" со ссылкой на слова западных политиков и военачальников. Запад начал обсуждать подготовку к затяжному конфликту в республике.

 

Депутаты партии «Слуга народа» внесли в Раду проект изменений к закону о нацменьшинствах: «Кабмин будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения"», — при этом нормы законопроекта не будет распространяться на русских, зато отдельно оговорено, что "права, свободы и обязанности нацменьшинств могут быть ограничены в интересах нацбезопасности, территориальной целостности и общественного порядка, а также с целью не допустить беспорядков или преступной деятельности".


 


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