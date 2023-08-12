Алексей Навальный исповедался в своём отношении к 90-м и высказал раскаяние

"Давно собирался написать об этом. Ну, пусть будет первым постом после нового приговора. Исповедь практически. Мне надо побороть эти ненависть и страх, может быть, вы мне поможете в этом.

<...> хоть я иногда, не выдерживая, ору на какого-нибудь "судью" Самойлова, ненавижу я своей огромной ненавистью совсем не его. И не ментов-беспредельщиков-воров из колонии. И не ФСБшников, что ими командуют. И даже, вы удивитесь, не Путина. Ненавижу я в такие моменты тех, кого любил. За кого был горой, из-за кого спорил до хрипоты. И себя ненавижу за то, что их когда-то любил.

<...> ничего я не могу с собой поделать и люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале девяностых. Ненавижу Ельцина с «Таней и Валей», Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались. В какой ещё стране столько министров «правительства реформ» стали миллионерами и миллиардерами? Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха.

Особенно ненавижу всех за то, что не было даже серьёзной попытки убрать основы беззакония — провести судебную реформу, без которой все остальные реформы обречены на провал. Я много изучаю это сейчас. В 1991-м ещё в РСФСР приняли хорошую концепцию судебной реформы, но уже с 93-го года начались контрреформы, направленные на строительство судебной вертикали. Тогда все политические силы хотели честных судов. Полнейший консенсус в обществе. Если бы независимая судебная власть была создана, то новая узурпация было бы невозможна или сильно затруднена. Так что не заблуждайтесь: штуку, которая сейчас лихо выдает невиновным сроки по 8-15-20 лет, начали строить задолго до Путина. И сейчас ясно: в Кремле и правительстве девяностых никто и не хотел независимого суда. Потому что такой суд стал бы помехой на пути коррупции, подделки выборов, превращения губернаторов и мэров в несменяемых князьков.

Ненавижу «независимые СМИ» и «демократическую общественность», обеспечившие полную поддержку одному из самых драматичных поворотных событий нашей новой истории — подделке президентских выборов 96-го года. Повторюсь, я был тогда активным сторонником этого всего. Не фальсификации выборов, конечно, это бы мне и тогда не понравилось, — но я сделал всё, чтобы этого не замечать, а общая несправедливость выборов меня ни капли не смущала. Сейчас мы платим за то, что в 96-м посчитали, что подделка результатов выборов — это не всегда плохо. Цель оправдывала средства.

<...>

Часто приходится слышать, что ельцинское правительство ничего не могло сделать, потому что в парламенте им противостояли коммунисты. Но тем не менее залоговым аукционам 96-го года это не помешало. А вот судебной реформе и реформе спецслужб почему-то помешало.

Ненавижу все руководство России, имевшее в 91-м (после путча) и в 93-м (после расстрела парламента) абсолютную полноту власти и даже не попытавшееся делать очевидные демократические реформы. <...> Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя «демократами», мы в 1994-м пошли не в Европу, а в Среднюю Азию. Обменяли наше европейское будущее на виллы «Тани и Вали» на «острове миллионеров» Сен-Барт. И когда пресловутые путинские КГБшники/ФСБшники получили свободный доступ к политическим постам, им и делать ничего не пришлось. Просто оглядеться и с удивлением воскликнуть: а что, так можно было? И если правила игры такие, что можно красть, врать, фальсифицировать, цензурировать, а все суды под нашим контролем, то мы тут, считай, неплохо развернёмся.

<...> В ужасе и холодном поту я подскакиваю ночью на своих нарах, когда мне чудится, что у нас снова был шанс, но мы опять пошли той же дорогой, что в девяностые. По указателю «цель оправдывает средства». Там, где ещё маленькими буковками приписано: «подделывать выборы — это не всегда плохо», «да ты посмотри на этот народ, ну какие из них присяжные», «неважно, что он вор, зато технократ и за велодорожки», «этим людям дай волю, они такого навыбирают», «правительство все еще единственный европеец в России» и другие мудрости просвещённого авторитаризма.

То, что я написал про девяностые, — это не исторические упражнения, не рефлексия и не бессмысленное нытьё. Это важнейший и самый актуальный вопрос политической стратегии всех сторонников европейского пути и демократического развития. На меня, знаете ли, огромное впечатление произвела большая подборка разных мнений о нашем расследовании про Алексея Венедиктова и Ксению Собчак. Они получали десятки и сотни миллионов рублей из бюджетного фонда, служившего единороссам общаком. Причём Венедиктов получил 550 миллионов прямо в то время, когда он руководил штабом наблюдения и непосредственно организовал кражу голосов избирателей. Был лицом, агитатором и контролёром электронного голосования, цель которого в том, чтобы взять ваш голос и переложить его в стопочку единоросса <...>".