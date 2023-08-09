Вертикальная посадка

Следственное управление по Северо-Западному административному округу г. Москвы ведет расследование очередного громкого «адвокатского» дела. На этот раз в прицел силовиков попала питерское адвокатское бюро «S&K Вертикаль».





Узнать об этом можно, если довериться информированному телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ».





Согласно источнику: утром 8 августа следователи в сопровождении оперативников УФСБ по Москве и Московской области и спецназа Росгвардии «Гром» пришли с обыском в офис московского филиала «S&K Вертикаль», расположенный в башне «Империя» Москва-Сити.





Это адвокатское бюро специализируется на разрешении сложных юридических задач, связанных с российскими и иностранными судебными спорами, корпоративными конфликтами, M&A сделками, банкротствами и уголовно-правовыми рисками. В рекламе бюро говорится о том, что «выбирая Вертикаль, клиент получает не просто защитника своих интересов, но и бизнес-партнёра, готового вместе с клиентом достигать самые смелые вершины».





И, надо признать, в этом случае слова, похоже, не расходятся с делами.





Источники в силовых структурах сообщают, что следственные действия в отношении «S&K Вертикаль» могут быть связаны с участием бюро в попытке передела прав собственности на некий крупный промышленный актив, в связи чем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».





Следователи предполагают, что специалисты «S&K Вертикаль» могли прорабатывать юридическую схему отъема актива у законных собственников, и тем самым не только очевидным образом нарушить принципы профессиональной этики, но и стать соучастниками преступления.





Руководит бюро председатель совета партнеров «S&K Вертикаль», адвокат из Санкт-Петербурга Константин Крутильников.





По данным журнала «Юрист компании», в 1998 году Крутильников окончил юридический факультет СПбГУ, а в 2016-м освоил программу Executive MBA бизнес-школы Сколково. В 2003—2008 годах работал управляющим партнером юридической фирмы «Зеленый коридор», одного из лидеров российского рынка юридических услуг по защите собственности. В 2009 перешел на работу в территориальное управление Росимущества по Московской области, где возглавил комиссию по противодействию банкротствам предприятий и курировал работу юридического отдела. В 2010 году Крутильников был уволен из организации.





Крутильников – один из соавторов учебника «Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты». Кроме того, он член попечительского совета Фонда создания музея Иосифа Бродского.





До последнего времени Крутильников не имел большой известности в московских юридических кругах, однако в скором времени это может измениться – правоохранительные органы должны были допросить его в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, но пока не могут установить его местонахождение.





В последние годы в России практика возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов имеет явную тенденцию к росту. Несмотря на то, что привлечение крупным бизнесом внешних консультантов – совершенно законная, активно использовавшаяся на протяжении нескольких последних десятилетий и имеющаяся сейчас широкое распространение форма взаимоотношений с юридическими компаниями, это, как мы видим, не гарантирует от эксцессов.





Только за последние годы были возбуждены дела в отношении адвокатов Игоря Третьякова, Сергея Юрьева, Дины Кибец, Александра Сливко и многих других. Кажется, что все эти случаи похожи тем, что уголовные дела возбуждались правоохранительными органами по фактам совершенно официальных взаимоотношений между компаниями и адвокатами – юридические услуги оказывались в рамках заключенных между сторонами договоров. Поводом для возбуждения дела могло стать то, что, по мнению следственных органов, за оказанные юридические услуги были выплачены чрезмерно большие суммы или само заключение договоров могло показаться правоохранителям нецелесообразным.





С кейсом «S&K Вертикаль» вышеприведенные случаи может связывать еще и то, что следствие возбудило дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием), в известной степени «резиновой». Эту статью зачастую применяют тогда, когда явных квалифицирующих признаков состава другого преступления в деле нет или когда следователи сами не уверены в имеющейся доказательной базе. Тогда ст. 159 применяется как своеобразная «палочка-выручалочка», поскольку под нее при желании можно подвести чуть ли не любые гражданско-правовые отношения, которые следствие посредством возбуждения дела переводит в желаемую уголовно-правовую плоскость.





Справка





Адвокатское бюро «S&K Вертикаль» за 20 лет работы приняло участие в более чем 2500 судебных разбирательствах и корпоративных спорах. По данным компании, стоимость защищенных активов составила более 8 млрд долларов, процент успешно завершенных проектов - более 90%. Среди клиентов бюро - российские и иностранные компании, участники списков Forbes 200, Fortune Global 500, The Banker 1000 — банки, органы государственной власти, средства массовой информации, общественные организации, IT-компании и др. Специалисты «S&K Вертикаль» имеют опыт участия в судебных спорах в высших судебных инстанциях России — Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах. На в компании работает более 50 адвокатов и юристов, офисы бюро расположены в Москве и Санкт-Петербурге. С 2011 года действует представительство S&K Вертикаль в Пекине. В 2023 году открыт офис в Дубае.

Первая публикация - газета Версия



