Взрыв близ оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, есть погибшие

Взрывом повреждены многие здания и конструкции завода, там проведена полная эвакуация. Также волна повредила два школьных здания, спорткомплекс "Луч", котельную (остановлена подача горячей воды) и выбила стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта.

предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев сказал , что перед самым взрывом раздавался непродолжительный гул (например, запись ), а взрыв п роизошёл на механическом складе, где не было ни людей, ни пиротехники. Основная версия произошедшего -- человеческий фактор и несоблюдение техники безопасности; вместе с тем директор

ЗОМЗ - один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры, фотометрических приборов. Завод имеет оборонное значение.

Комментарий полковника в отставке Виктора Алксниса: