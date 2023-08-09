 

Взрыв близ оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, есть погибшие

На территории склада пиротехнической компании, примыкающего к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде (помещение арендовано у завода), произошёл сильный взрыв. За медицинской помощью обратились 56 человек, шесть человек в реанимации, сообщается о пяти пострадавших с ожогом всей поверхности тела (затем одна из них, сорокапятилетняя женщина, скончалась), под завалами, разбор которых займёт не менее 12 часов, остаются люди (сообщается, что начали извлекать погибших). Опубликованы кадры из эпицентра взрыва.
Взрывом повреждены многие здания и конструкции завода, там проведена полная эвакуация. Также волна повредила два школьных здания, спорткомплекс "Луч", котельную (остановлена подача горячей воды) и выбила стекла в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта.
Основная версия произошедшего -- человеческий фактор и несоблюдение техники безопасности; вместе с тем директор предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев сказал, что перед самым взрывом раздавался непродолжительный гул (например, запись), а взрыв произошёл на механическом складе, где не было ни людей, ни пиротехники.
 
ЗОМЗ - один из основных разработчиков и изготовителей большой гаммы наблюдательных приборов, медицинской аппаратуры, фотометрических приборов. Завод имеет оборонное значение. 
Комментарий полковника в отставке Виктора Алксниса:
"В связи с взрывом склада пиротехники на Загорском оптико-механическом заводе (г. Сергиев-Посад) хочу отметить, что этот завод является одним из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса России. Он занимается разработкой и производством оптико-механических и оптико-электронных приборов, в частности, прицелов, рвботающих во всех диапазонах волн днем и ночью. И много другой крайне необходимой нашей армии продукции.
В советские времена он работал в три смены и на нем трудилось половина населения Загорска. Но за прошедшие тридцать лет и он подвергся деиндустриализации. В результате производство сократилось во много раз, как и численность трудового коллектива.
Чтобы выжить пришлось сдавать большинство производственных помещений в аренду различным коммерческим структурам. Именно так на территории ЗОМЗ появился  склад пиротехники, который сегодня взорвался или его взорвали.
Масштабы разрушений пока неизвестны, но учитывая, что производство оптической техники требует особоточных станков, которым противопоказаны удары и даже просто сотрясения, то последствия этого взрыва могут быть весьма серьёзными. А ведь продукция ЗОМЗа сейчас жизненно необходима на фронте".

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