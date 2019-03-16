Кубанское казачество: родственные и территориальные коллективы выживания

Основой полноценного культурного и социального воспроизводства, сохранения любого общества являются коллективы выживания. Рассмотрим их специфику на примере дореволюционной традиции одного из регионов – Кубани. В данном случае преимущественно будет уделено внимание традиции кубанских казаков (субэтнос русского народа) с привлечением материалов других о жизни других восточных славян региона.

Что такое коллектив выживания? Это – минимальная группа людей, могущих совместно обеспечить своё существование, пользуясь услугами посторонних в минимальной степени. Основная цель коллектива выживания — культурное и физическое самосохранение и воспроизводство.Коллектив выживания — частный случай контактной группы. Его члены лично взаимодействуют друг с другом.

Такова характеристика коллектива выживания как идеального типа. На деле реальные коллективы выживания чаще всего активно сотрудничают друг с другом в рамках сетей коллективов, они выполняют только часть функций, необходимых для поддержки членов коллектива.

Другая важная характеристика коллектива выживания – это посредник между семьёй (отдельным человеком) и обществом в целом (народом, государством). Коллектив выживания амортизирует давление на человека государственных и прочих структур, помогает человеку защититься от произвола сильнейших, пережить трудные времена, экономические и социальные кризисы и пр.

Такой коллектив требует от человека соблюдения неких установленных в нём моральных норм, совместной деятельности на благо всего коллектива и других его членов.

Коллективы выживания, как правило, объединены в какие-либо более крупные структуры. Например, этносы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего прочего, на основе солидарности, общности интересов.

Существует масса различных традиционных видов коллективов выживания. Это группы, организованные по родственному и территориальному принципам, религиозные сообщества. Известны как традиционные, так и модерные виды коллективов выживания, такие как территориальные органы самоуправления и самоорганизации. При этом они отличаются от других видов самоорганизации стабильностью, чаще всего существуют на протяжении жизни нескольких поколений. Различные «краткосрочные» виды самоорганизации могут со временем превратиться в коллективы выживания, но не обязательно.

Достоинство дефиниции «коллектив выживания» — её гибкость, способность учитывать конкретную специфику малых коллективов, происходящие с ними изменения.

Научные исследования в рамках концепции коллективов выживания могут быть весьма разными. Например, направленными на выявление их локальной специфики (преобладания родственного либо территориального начала, роль конфессионального фактора, их взаимодействие; уровень разветвлённости сетей коллективов, специфика взаимодействия с государственными и потестарными структурами, другими видами самоорганизации). Очень важно установить степень автономности коллективов выживания и их сетей, набор выполняемых ими функций. Важно понять роли лидера и большинства членов коллектива выживания, а также принципы разделения – слияния коллективов, создания новых.

Коллективы выживания изучаются в рамках социологических и этнологических / антропологических исследований местных институтов семьи и устойчивых общинных структур, (например, комплекс концепций общинных исследований), методики изучения функционирования социальных сетей с акцентом на их гибкость и изменчивость, локальной и семейной истории. Немаловажен и психологический аспект.

При анализе функционирования коллективов выживания немалое значение имеет изучение конкретных проявлений реципрокации – взаимопомощи, взаимного обмена дарами, услугами, формирования соответствующих стереотипов поведения. А также редистрибуции — накопления части продукта, созданного в той или иной группе и последующего его распределения внутри той же самой группы [1].

Основным коллективом выживания, обеспечивавшим физическое и культурное воспроизводство социума, у кубанцев была (и есть) семья либо группа семей. Разумеется, вступление в брак считалось обязательным. Поэтому молодые люди брачного возраста, не сделавшие этого, как и во многих других традициях, подвергались осмеянию. На Масленицу им привязывали куски дерева – так называемые «колодки» [2]. Прежде всего, этот обычай распространялся на потенциальных женихов, которые и должны были проявить инициативу в деле создания семьи [3]. Но также и на потенциальных невест: «- А колодки вязали? - Вязали. Кто замуж не выйдэ» [4].

Ведь именно семейный коллектив выполнял основные хозяйственные функции: обработку земли, уход за скотом, торгово-предпринимательскую деятельность. Именно совместные усилия семьи позволяли физически выживать её членам (большую часть продуктов питания казаки, как правило, производили в собственном хозяйстве). «Скот держали, лошадей, пахали лошадьми, быками. На самообслуживании люди жили, что приобрёл, то и кушай. Не было, как сейчас магазинов полно». «Сами себя кормили. В общем, имели четыре пары лошадей. Или там быков. Барашек много имели. До ста штук. А у некоторых и до двести было. Обнаковенно жили. Свою живность имели». «- А семьи раньше были большие? - Да, были по пятеро (братьев вместе)и живут… А тада было детей много, были собственные хозяева» [5].

Лучше всего хозяйственную функцию могли выполнять большие многопоколенные семьи с многочисленной, уже вошедшей в силу молодёжью. В таких семьях было больше работников, они могли накапливать больше продуктов, денег и вещей, необходимых для полноценной жизни, выполнения обязанностей перед обществом, помощи другим людям. Особенно важно было количество мужчин в семье. Они были основными работниками, к тому же земельные паи для казаков полагались только мужчинам. «Было тяжко робыть. При единоличном хозяйстве. Давалы земли на мужика. Дэсять гектаров. На женщин не давалы. Шесть мужикив у нас было. Две или три невистки вси вмисте работалы. Велыки семьи были».«При единоличной жизни они, 6 неженатых сыновей жили вместе. Было 3 пары быков». «- А легче жить большими семьями, или лучше муж с женой и их дети? - Ну конечно! Та да ж отдельно, единолично жили. Поедут на поле – раз и убрали хлеб!». «И папа женатый был, и дядя женатый был. И вси вмисте жили».«Сколько детей и невестки. И у невесток дети.... И дети, и внуки вмести рожались». «Братья женилися, были невестки, у невестках дети были. Все вместе жили. Отец ушёл из жизни в двадцать первом году, в террор. Мама осталася вдовою. Мы были маленькие, (но) все слушались друг дружку. Так и хозяйнували, жили до тридцать третьего года» [6].

Маленькая семья обычно подразумевала бедность, а с увеличением её трудоспособных членов приходил достаток. «Кто как сумел, так и жил. У кого большая семья – помогали хорошо. А у кого, как мы жили, одна мать работала. Не забогатеешь».«У мамы было десять сёстр (сестёр- И.В.). А брат один был, одиннадцатый. Фамилия Белоус у мамы была. … Брат у них был один, Иван. … А у Пручаи´в, бабушки с дедушкой, один сын был. А мама у мэ´нэ Белоусивна. Так шо из большой семьи(мать Е.И. Пручай) пришла в маленькую семеечку. Они одиноко жили, шо они могли держать? Земелечку отдавали ( в аренду), хтось обрабатывал - привезуть (часть урожая). А когда отец на маме женывся — уже пошли детки. И уже начали (жить лучше). Сеялку, веялку, коней купили. И уже начали чуть- чуть хозяйнувать, для себя» [7].

Для единства и эффективного функционирования казачьей семьи важна была организованность и дисциплина. Она обеспечивалась за счёт иерархии статусов: старший по возрасту был выше младшего, мужчина – женщины.

«- Как относились к невесте в доме жениха?- Смотря как где. Должны относиться как к дочери. А тёща должна относиться к жениху как к сыну. И раньше так было – первым делом подняться, поздороваться. «Папа, мама» назвать».«- (Т.П.) Все в одной хате живуть, а щас (в наше время) - нет! …- А если несколько семей- всё равно батьке подчиняются все? - Все! - А из невесток кто была старшая, кто младшая — подчинялись?- Подчинялися! Старший сын — старша невистка, мэньший сын — младша невистка. Батьки не було — старший сын был руководитель. - А младшая невестка старшей подчинялась?- Подчинялась. Маты була стара — так та руководыла. - А ноги мыли казакам? - (Н.И.) Мыла жинка ноги человику (мужу). Цэ у богатих!». «Рассказывала бабушка, чтоб невестка крикнула на мать, Боже упаси! Все подчинялись! «Маменька, что мне делать?». Одной невестке одно снарядит, другой – то. Так бабушка и жила. Сказали родители, что породнимся – всё!- А бабушка с дедушкой дружно жили?- Дружно, но всё-таки как-то … В общем, мне нравится ихний закон. - А жена с мужа сапоги снимала? - А как же! Да! По-казачьи всё! И дети слушались» [8].

Сложные, иерархически устроенные семьи были на Кубани отнюдь не только у казаков. «Вот они жили два сына и отец с матерью. Землю обрабатывали. Управлял отец – мать, невестки подчинялись. Она была хозяйкой и отец командовал! Жили в достатке, лучше казаков! Лучше казаков были, богаче» [9].

Старожилы не раз подчёркивали контраст семейных отношений в прежние времена с современностью. «Семьи по восемь невисток булы´! И слухалы вси! А щас одна, и то не мырятся (конфликтует со свекровью, друг с другом), а если дви, то и балакать нычо´го! … А тоди хороша дисциплина була! Старшего (обидеть) — Боже сохрани!» [10].

Но при этом огромное значение имели личный авторитет и организаторские способности. Семья с сильным, всеми признанным лидером обычно преуспевала. «Дедушка посажал всех. Три сына женатых, внуки и зятья жили вместе. Дедушка был хозяин, батько. «Митька, запрягай быков. Бери девчат, ту, ту, ту. Вот туда езжай. А ты лошадей запряжи. Вот туда, туда» — рассказал А.М. Писарев о такой семье [11].

В хороших семьях жены подчинялись мужьям «не за страх, а за совесть». «Он для неё(отец для матери)воспитатель и учитель» — подчеркнула старожилка станицы Нижегородской М.Ф. Перепелица [12]. Однако в семье женщина имела достаточно большие возможности для повышения статуса. Их давали возраст, количество детей и самое главное, волевые и деловые качества [13].

Но далеко не всегда она могла проявить их в большой семье, где она не была самостоятельной хозяйкой. Бедным родственникам, живущим в чужих семьях, жилось порой особенно трудно. «А у родни как в работниках жила. Дали тёлку на премию. Пошли, продали. Платок мне купили. Пошла в клуб. Жила-жила, на их работала. Потом другий дядька сказал: «Сколько ты так будешь жить!?». Помоглы, ремонт сделалы. И она в свою хату перешла. А то восемь чи девять лет проробыла на их». «Она осталась единственная одна. У своей тётки. У тётки своих детэй богато было. Когда они поедят, тарелки повылизуе. Так и жила»[14]. Поэтому отдельно живущая малая семья могла быть более предпочтительной, несмотря на материальные трудности. «Есть семья самостоятельная (живущая отдельно). А есть и золовки не взлюбили, и свекруха такая попадается, такая не такая» [15].

Поэтому существовал отработанный алгоритм семейных разделов, когда малая семья отделялась от большесемейного коллектива, меняла свою локализацию, оставаясь в рамках родственного коллектива выживания либо сети коллективов (в зависимости от степени интеграции с другими родственными семьями). У отделяющейся семьи должно было быть достаточно имущества и рабочих рук.«Дядю мого дедушка отделял. Семейство было. Детворы у нас трое, у них четверо. А отца мого, и у дяди четверо. И большие хлопцы были, и мы ж уже порядочные. Раньше жили так. - А когда отделяли, что-нибудь давали с собой? - А как же! Корову давал. Пару, тада быки больше были. Пару быков, делижан (транспортное средство)– всё, всё полностью. Отделяли сына – дом сделали, всё готово. Молебен служат. … Кропить, а тада уже сына провожают у дом. И сразу так. Вот новый дом. Священника покличуть, посвятять этот дом. Тада, значить сына провожають, идёть дедушка и с бабушкой. Хлебину хлеба несуть и икону, его благословение. Вот дядя мой. Выносит соль, хлеб. И благословение. И говорит: «Вот, сынок, я Господом- Богом тебе отделяю. Хай Господь хранит Вас во всех путях ваших! И дарю я тебе пару быков, волов, дилижан, корову с тел ком, пять штук барашек, свиню, кабана. И полностью отделяю Вас». Да, сразу отделил и всё. - А скажите, отделялись только потому, что тесно было? Или бывало отделялись, потому, что отношения какие-то плохие? - Нет, таких отношений не было. Потому, что дедушка-хозяин командовал ими. Если сын отделится, то всё. Никакого спору не было тада, ничего». «- Женывся, батько отделяет?- Да. Положено так по закону. Дэлыть всэ хозяйство. Пару конэй, пару волив. Хату купувалы или строили». «И семьи были большие! Вот у нашего папы, у них было восемь душ, а он был самым младшим. Все жили вместе! Когда придёт черёд, мы тебя отделим, а так мы не можем тебя выкинули за ворота и всё. Семейно строили, семейно отделяли, а не так – туда – сюда разошлись, кинули»[16].

Иногда многочисленные родственные сети коллективов выживания становились одновременно и территориальными. Места их компактного расселения могли занимать целые проулки, улицы, даже края станицы. «И старые, и деточки вырастали, кто был. Уже они сообщалися, уже как-то делали по порядку (родственники жили рядом друг с другом)».«То семья у Кушнарёвых большая была, они все рыжие. Головы рыжие у них были. Рыжий край так и прозвали. … «С Рыжего Краю пришли!» [17].

Родственников, как живущих по соседству, так и в отдалении друг от друга, объединяли праздники и связанные сними обычаи. Особенно — традиция ношения кутьи (обрядовое блюдо из зерна) своим родным, причём не только по крови. «- На Рождество за стол сажали родственников или ещё кого? - Больше родственников. - А кому кутью носили? - Бабушке- дедушке, крёстным. Да и соседям».«Дети несуть своим кресным. Ну, это и дети родителям тоже можут. Поженилися, и маму-папу (надо проведать). Понесём им кутью».«Кутю варили. Носили в первую очередь крёсным. А потом уже тёткам, дядькам». «-А кому носили вечерю (другое название кутьи)? - Крёстным. Они пирижок в ответ давали. И своей кути положут. Знакоми если есть. Тому несуть. Бабушке, дедушке. Тёте, дяде» [18].

Родственники также часто ходили друг к другу в гости по большим праздникам, например, на Рождество и Пасху. «- На Рождество своей семьёй сидели или в гости ходили? - Своя семья и родня. Дочки, зятья приезжають, разговляются. На Паску разговляются, и на Рожество. Приехали, разговелись. Потом едут кто куда. Гулять до кого-то». «Бывало, что ходили (в гости на Пасху). Бывало, что и до тебя гости. Бывает, мы пойдём. Но только до близких, до родных. Например, до мене дочка с зятем или сын с невесткой придут» [19].

Особым праздником была свадьба — создание новой семьи. Она много значила не только для родных жениха и невесты, но и для всего локального социума. Особым обрядом, который, помимо прочего, укреплял его единство, было приглашение на свадьбу, сопровождавшееся вручением обрядового хлеба - «шишек». «-На свадьбу со стороны невесты кого приглашали? - Соседей, родню всю». «На свадьбу тада всех зовут. Соседей, знакомых». «Невеста, тада пэрва идэ невеста. И с дружкою. И это с шишка´мы. Идэ, прыглашае на свадьбу. До кого в хату заходэ, приглашае. И дае шишки». «Собирались не так, шо одни приглашонни. Всей станыцей идуть на свайбу смотреть. И танцюють все на дворе» [20].

Столь высокая значимость семьи объяснялась тем, что она не только обеспечивала физическое воспроизводство социума и создавала его хозяйственную основу, но содержала тех его членов, которым было трудно обеспечить себе пропитание: стариков, детей, вдов. «Старих людэй раньше докармливалы сини и дочкы. Если нет сына — дочкы». «- Если родители умерли, кто за детьми смотрел? - Больше усыновляли. Крёстные – они как родили. Вроде, должны быть. Попадало и так, что крёстные. И у кого нету детей – забирали. Милосердней были люди. Нельзя было деток бросить. Чтоб блукали (здесь - бродяжничали) дети, как щас есть – не было». «- Вдова оставалась в семье мужа, или уходила? - Оставалися вроде там. Не бросали. Может, и оделяли ей чего. Домик её могли построить. Так чтоб выкинули, бросили – не было. Тогда как-то понимали, помогали. Какие-то душевные были. С чистой душой» [21].

Именно поддержка родственников помогла многим кубанцам выжить в тяжелые годы первой половины XX в., когда выжить было нелегко даже взрослым дееспособным людям. «А нас уже семь душ было у мамы. Отец уже с войны пришёл. «Знаешь мать, там немножко крупы кукурузной. Передели её! И отнеси сестре. Пусть Маруська отнесёть». «Ну, а выжилы воны за счёт моей мамы. «Дай баночку крупы, иначе диты помирают». Так они ж маме ридны племенникы – мама давала. Кондёру наварэ – и давала. Хлебали его. Так и выжили». «Сорок четвёртый год – тоже тяжело было. Я паёк давал на всих. За два раза съедали. Было две сеcтры -доярки в станице» [22].

Немало станичников в то время росло воспитывалось в семьях братьев и сестёр своих родителей.

«Я жила у дяди у свого. У мени мамка была в тюрьми. А мени бабушка взяла, вона жила с сыном. И у их было своих двое девчат. И мени туды взялы. А тётка, ну, невистка, дядина жена, работала, амбарами заведовала в ти года. И в войну, и после войны, и всегда. И в сорок седьмом. Она в колхози кладовщиком была. А там всэ было, и мука, и перловка, и пшено и всэ-всэ. И мы жилы, дядя на войни був. И мы жилы цэ то, бабушка, их дви девчат, я иневестка бабушкина. И воно то всим обеспечала!». «- А вы тётю слушались? - Что Вы! Я её мамой называла! Не тётя, не дядя, папаня, мать! Отец в тридцать восьмом пришёл, его два года продержали ( в тюрьме)».«А у нас мамка умерла, а тётка нас возрастала» [23].

Но прочные родственные коллективы выживания и их сети не только обеспечивали взаимную поддержку своих членов. Повседневное общение с родителями, другими старшими родственниками, их друзьями способствовало усвоению фольклора. Причём главную роль здесь играло стремление подражать старшим, а не целенаправленное обучение. «- Вы от мамы слышали какие-то песни?- Да, и от мамы. Старые - престарые. Любимая песни моего папы. Как собирались, первую песню эту поёт. Про журавля. Старинная песня. Родители когда собирались – пели. А мы учились». «Бывало, папа- мама сидять. Мама там вяжеть это. А отец кукурузку там мнэ. И мы з ним мнэм. И тада тоже было спивалы какие-нибудь песни. Нам вона так хорошо запомнилася «Калына – малына, …». Не, цэ провожальная. А «Калына - малынушка»».«-А как раньше песни учили? - (С.С.) Сбираются бэ´сэды гулять. Мы, мали, сидэмо´ на пичи. Нас позагоняють на пичь. А ти сыдять, спивають! И мы, дити, сходымость и начинаем спивать. Старши нас поправлять, хто сыдять коло нас. «Ны туды тягнэтэ!». Постэпенно сами по соби научилысь. Не то шо там ходилы мы у школу. Я ж ходыла у школу, уже ж ны вчилы тэх песнэ´й старинных! - А мама вас не учила, специально рядом с собой не усаживала?- Прядуть, спивають, а мы учимось. У нас три невистки було. И батько спивает, и сами´спивают, и невестки´ все спивалы. Те прядут, а батько на мотовиле мотаеть, - як грякнуть, лампа тухла! Уси спивалы,… Так и училися мы, за матерю за батькой, за невистка´мы. - (П.М.) Родытели в мэнэ спивалы, брат и сестра спивалы» [24]. Похожим образом происходила и передача исторической памяти. «Бывало, посадимся дочка моя и я. А мама как начнёт рассказывать! « Бабушка, ты всю историю знаешь!- Я же прожила на этом (здесь), я всё видела!». Мама мне рассказывала» [25].

Но первичным для семьи был всё же практический результат отношений между её членами (такой как добрые отношения и отсутствие конфликтов, успешное воспитание детей, зажиточность). Тем более, что, как показала практика, без семейной основы сельскохозяйственного производства духовная культура быстро слабеет и размывается.

Поэтому при создании семьи чувства молодых людей порой не учитывалась. Решающую роль при заключении брака играли родители. «Это когда парень с девушкой уже договорятся? - Бывало, не договаривались. Родители выбирали. Идут сватать».«- А супруга ваша местная, имеретинская? - Да. Здеся родилась. Мать её в станице Черноморской. Отцы, когда ещё они служили, её отец и его отец. И решили, что если дети будут – поженим. У этого дочь родилась. А у этого сын. В одном году. В двенадцатом году родились. И в двадцать девятом году. Или тридцатом, я точно не помню.Поженились. В тридцатом году родилась уже дочь. Получилось так, что одного отца уже не было. У жениха. Он уже умер в 26 году. А этот завет так они и оставили. Детей своих и поженили» [26].

В таких условиях случалось, что жены, брошенные мужьями, оставались жить с их родителями. «Сын ихний ушёл, нас бросил. А дед и бабушка нас не бросили. Мы б подохли б! Спрашиваю: «Мамаша, что будем готовить?». А та: «Бабушка даст наряд». И мама двадцать пять лет с ними жила… Так его родителей наша мама и похоронила» [27].

Во многом по причине важности практического результата семейных отношений существует мнение, что в традиционном обществе частную жизнь семьи уважают мало [28]. Для кубанского казачьего социума это не совсем верно. Представления о замкнутости и автономии семьи были предусмотрены системой ценностей. Но чтобы быть автономной и избежать воздействия извне, семья как раз и должна была соответствовать ценностным критериям. Одним из них была безусловная верность членов семьи друг другу. Особенно это было необходимо в отношениях жены к мужу. Ведь она была ценностным знаменем семьи, символизирующим её достоинство. В то время как муж занимался обеспечением средств существования семьи, руководил её жизнью, отвечал за её место в социальной системе и единство. Поэтому измены жен казакам, находящимся на службе, воспринимались очень остро. В таких случаях супруг бывал не только оскорблён как мужчина, но и чувствовал себя не справившимся со своими обязанностями защитника семейной независимости.

Н.Н. Канивецкий описал случай, когда вернувшийся со службы вахмистр потребовал выселения любовника жены из станицы. Сход согласился с требованием [29]. В станице Темижбекской второй половины XIX в. ревность была одним из самых распространённых поводов для конфликтов [30].

Надо отметить, что на рубеже XIX – XX вв. началось размывание казачьих семейных ценностей. Наиболее ярко это выразилось в снижении авторитета высокостатусных членов семей, стремлении ставить свои интересы выше общих. В станице Темижбекской это проявилось в судебных процессах между родственниками, учащении случаев девиантного сексуального поведения [31].

Итак, родственные коллективы выживания обеспечивали физическое воспроизводство кубанского казачьего социума. Также они были производственными ячейками, создававшими жизненно необходимые материальные блага (прежде всего — продукты питания). Родственные коллективы выживания транслировали культурные традиции, например, фольклор. Семейные группы также помогали своим членам выживать в трудных условиях, буквально спасали им жизнь. Поэтому крайне важна была их верность друг другу.

Они также должны были обеспечивать родственникам психологический комфорт, в частности — чрез праздничный досуг. Последняя составляющая иногда входила в противоречие с необходимой для успешного ведения хозяйства чёткой иерархией и порой большим числом членов многопоколенной семьи, живущих под одной крышей. Но так или иначе эти трудности преодолевались. Например, через нормативный семейный раздел, когда молодая семья оставалась внутри сети родственных ей коллективов.

(О территориальных коллективах выживания — после примечаний)

Примечания.

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6. ПМ КФЭЭ-1992. а/к. 244. ст. Березанская. Инф-ты.: Бондаренко М. С., 1915 г.р., Фисенко И.С., 1910 г.р. Исс-ли.: Горбань А.Е., Зуб Е.В; ПМ КФЭЭ-1995, а/к. 784. ст. Новодмитриевская, Инф.: Каменев П.И., 1912 г.р. Иссл.: Самовтор С.В; ПМ КФЭЭ-1992. а/к. 317. ст. Мартанская. Инф.: Спиридонова Е.М., 1917 г.р. Иссл.: Креминская В.Ю; ПМ КФЭЭ-1992. а/к. 233. ст. Платнировская. Инф.: Саночкина В.М., 1922 г.р; ПМ КФЭЭ-2007. а/к.3739. ст. Раздольная. Инф.: Чернявская М.Т., 1914 г.р. Иссл.: Бондарь Н.И; ПМ КФЭЭ-1993. а/к. 397. ст. Ленинградская. Инф.: Пручай Е.И., 1918 г.р. Исс-ли.: Буланкин А.А., Бабицкий В. В.

7. ПМ КФЭЭ – 2008. а/к. 4055. ст. Новолабинская Инф.: Филипская Е.Д., 1932 г. р., Иссл.: Васильев И.Ю; ПМ КФЭЭ-1993, а/к. 397. ст. Ленинградская. Инф.: Пручай Е.И., 1918 г.р. Исс-ли.: Буланкин А. А., Бабицкий В. В.

8. ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3763. ст. Раздольная. Инф-ты.: Немцов А.И., 1924 г.р.; Немцова А.Н., 1928 г.р. Иссл.: Щербатюк Р.С; ПМ КФЭЭ- 1993. а/к. 433. ст. Крыловская. Инф-ты.:Сыч Т.П., 1930 г.р.; Конник Н.И., 1900 г.р. Исс-ли.: Бутко Е.А., Бабицкий В.В; ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 4030. ст. Тенгинская. Инф.: Латынина Р.Т., 1929 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.

9. ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 4090. ст. Некрасовская. Инф.: Бондарев Н.П., 1924 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.

10. ПМ КФЭЭ - 1992. а/к. 279. ст. Старолеушковская. Инф-т.: Трощий М.Я., 1907 г.р. Иссл.: Чмырёва И.Ю.

11. ПМ КФЭЭ-1998. а/к. 1533. ст. Сторожевая. Инф.: Писарев А.М., 1918 г.р. Иссл.: Рыбко С.Н.

12. ПМ КФЭЭ-2003. а/к. 2950. ст. Нижегородская. Инф.: Перепелица М.Ф., 1924 г.р. Иссл.: Рыбко С.Н.

13. Мануйлов А.Н. Статус женщины в обычноправовой системе казачьей семьи и станичного общества на Кубани (вторая половина XIX- 20-е годы XX века). Армавир — Краснодар, 1998. С. 44 – 46.

14. ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3772. хутор (далее - х.) Верхний. Инф.: Лукина Е.Н., 1945 г.р. Исс-ли.: Скиба Д.А., Борейко А.Г; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3708. ст. Дядьковская. Инф-ты.: Логвин М.Г., 1929 г.р.; Логвин М.Е., 1928 г.р. Иссл.: А.И. Зудин.

15. ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 4057. ст. Новолабинская. Инф.: Сопелкина М.П., 1924 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.

16. ПМ КФЭЭ-1992. а/к. 318. ст. Мартанская. Инф.: Панченкина Г.Т., 1911 г.р. Иссл.: Креминская В.Ю; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3774. х. Казачий Малёванный. Инф-ты: Диденко Г. А., 1918 г.р., Диденко В.А., 1920 г.р. Иссл.: Бондарь Н.И; ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 4088. ст. Некрасовская. Инф.: Протасова Р.С. 1936 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.

17. ПМ КФЭЭ-1993. а/к. 398. ст. Ленинградская. Инф.: Пручай Е.А., 1918 г.р. Исс-ли: Буланкин А.А., Бабицкий В.В., Бутко Е.А; ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 4055. ст. Новолабинская. Инф.: Самородова Р.Д., 1922 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.

18. ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4200. cт. Сергиевская. Инф.: Борисенко А.А., 1938 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю; ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4237. ст. Мартанская. Инф.: Кацеба Е.Г., 1926 г.р., Иссл.: Васильев И.Ю; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3744. ст. Раздольная. Инф.: Субачева Н.И., 1929 г.р. Иссл.: Зудин А.И; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3791. ст. Журовская. Инф.: Роговская Т.Д. 1926 г.р. Иссл.: Дианова Н.Ф.

19. ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3744. ст. Раздольная. Инф.: Субачева Н.И., 1929 г.р. Иссл.: Зудин А.И; ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 4059. ст. Новолабинская. Инф.: Кравченко М.А., 1924 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.

20. ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3733. ст. Дядьковская. Инф-ты.:Слуцкая А.Н., 1938 г.р.; Кияшко Е. М., 1937 г.р. Иссл.: Щербатюк Р.С; ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4237. ст. Мартанская. Инф.: Горбачёв И.А., 1927 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю; ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4261. ст. Имеретинская. Инф.: Гапченко В.А., 1930 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3789. ст. Журовская. Инф.: Серочинская З.С., 1927 г.р. Иссл.: Логвинова В.А.

21. ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4260. ст. Имеретинская. Инф.: Мирошниченко Е.Е., 1919 г.р. Иссл.: Рыбко С.Н; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3744. ст. Раздольная. Инф.: Субачева Н.И., 1929 г.р. Иссл.: Зудин А.И; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3744. ст. Раздольная. Инф.: Субачева Н.И., 1929 г.р. Иссл.: Зудин А.И.

22. ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 3967. ст. Имеретинская. Иссл. ЩербатюкР.С.; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3797. ст. Платнировская. Инф-ты.: Махно В.Я., 1940 г.р.; Гедзик Г.Т., 1940 г.р.Иссл.: Зудин А.И; ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4208. ст. Платнировская. Инф.: Бенедюк С.С., 1920 г.р. Иссл.: Матвеев О.В.

23. ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4245. cт. Имеретинская. Инф.: Якуня Е.А., 1938 г.р. Иссл.: Бондарь Н.И; ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 4057. ст. Новолабинская. Инф.: Сопелкина М.П., 1924 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю; ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3708. cт. Дядьковская. Инф-ты.: Логвин М.Г., 1929 г.р.; Логвин М.Е., 1928 г.р. Иссл.: А.И. Зудин.

24. ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3727. ст. Дядьковская. Инф.: Ермак Е.М., 1931 г.р. Иссл-ли.: Щербатюк Р.С., Логвинова В.А; ПМ КФЭЭ-2008. а/к. 3909. ст. Бакинская. Инф.: Захарченко Е.А., 1937 г.р. Иссл.: Жиганова С.А; ПМ КФЭЭ - 1992. а/к. 279. ст. Старолеушковская. Инф-ты: Василенко С. С., 1917 г. р., Квантух П. М., 1910 г. р. Иссл.: Зуб Е.В.

25. ПМ КФЭЭ-1992. а/к. № 395. ст. Ленинградская. Инф.: Пручай Е.И., 1918 г.р. Исс-ли.: Бондарь Н.И., Буланкин А. А., Бабицкий В.В.

26. ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4199. ст. Сергиевская. Инф.: Борисенко А.А., 1938 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю; ПМ КФЭЭ-2010. а/к. 4261. ст. Имеретинская. Инф.: Гапченко И.К., 1926 г.р. Иссл.: Васильев И.Ю.

27. ПМ КФЭЭ-2007. а/к. 3763. ст. Раздольная. Инф.: Карпенко Н.С., 1920 г.р. Иссл.: Щербатюк Р.С.

28. Кон И.С. Сексуальная культура в России. М. 2005. С. 21.

29. Канивецкий Н.Н. По станичному приговору // Канивецкий Н.Н. На вершок от счастья. Краснодар, 1993. С. 10.

30. Передельский Е. Станица Темижбекская и песни, поющиеся в ней // Сборник для описания местностей и племён Кавказа. Тифлис, 1983. Вып. 3. Отд. 2. С. 20 – 21.

31. Передельский Е. Там же. С. 20 – 21.

Территориальные коллективы выживания кубанских казаков

В соответствии с общерусской традицией, наиболее разветвлёнными сетями коллективов выживания были сети, организованные по территориальному принципу. Они были сравнительно сложно устроены, включали в себя специфические социальные институты. Так, местная община была и религиозным сообществом, и низовым органом власти, в её рамках функционировали объединения молодёжи. Поэтому не удивительно, что жизнь станичного общества нашла своё отражение в рассказах старожилов, мемуарах, архивных документах, материалах прессы.

Рассказы о единстве местного социума, успешных коллективных действиях являются неотъемлемой частью корпуса устных рассказов, бытующих в кубанских станицах. Основой всего была повседневная трудовая помощь между соседями. Она порождала взаимное доверие, необходимые для взаимодействия социальные навыки: «На неделю, бывало в поле выезжали, с палаткой, там еду готовили. Домой ночевать ездили. А то бабушка ходила, на два двора смотрела. … это отцова мать была. Ходить. Туда — сюда. Корову свою подоить, идёть тут подоить. Рано встанет, скажет: «Соседки, выгоняйте! Я пойду туды доить». Придёт тут подоить, выгонит в стадо» [4].«Тадалюди очень хорошо жилы промеж собой! Бабушка Корнеенчиха сбоку жила. А я ж небольша была. Она свою коровку подое, прибежит и мою подое. … Она подое, прибере, подскаже мне» [5].

«Дедушка с бабушкой жили, старики. Они мне были как родные. Если бабушке, что нужно – она придет до мамы. А мама: «Придет моя хозяйка – у ей спросим». И я прихожу с работы. Помогаю. Они мне чужие, а я к им относилась как к родным. И они ко мне. А внуки через дрогу жили. Бабушка была не родная. Та умерла. А дедушка родный. Можно ж было приходить?! А дедушка тот мне всегда помогал, подсказывал. Где дом строить – он размерил. Колышки позабивал. Столбики закопать помогал» [6]. Соседи помогали друг другу приглядывать за домом, имуществом. «Крикнули соседке: «Тётя Агаша!»– И пошли пешком в Усть - Лабинск. Так крючочек накинули. Никто не трогал, хотя и трогать было нечего! Но соседи все приглядывали!» [7].

Соседская / территориальная взаимопомощь во многом обеспечила выживание станичников в трудные годы первой половины XX столетия. «Раньше были дружеские такие отношения между соседями. То и выжили, до войны, после войны» [8]. Например, так могли выжить дети -сироты. «И так мы стали по станице ходить. Просыть у людэй. - А люди давали?- Конечно, давали. У кого было шо (есть — И.В.) – давалы. Кто сам зазывал, кормыл нас. А кто прогонял нас, ругал. Всяки люды были. - А пока вы ещё сами жили до коммуны, больше было добрых людей, которые помогали детям, или которые прогоняли? - Нет, больше тих, кто помогал. Мало было. У кого забрали что. Мало, старухи там. Даже сами зазывали, кормили нас. Мы в Абхазькой знали, в каком доме нам якый хлеб дадут. Тут чисто кукурузный. Там с картошкой. Там с грушам. Лепёшки таки пекли» [9].

Но взаимопомощь играла огромную роль и в более спокойные времена. Например, во время постройки хаты тем, кто строился, помогали их соседи, друзья, знакомые [9]. «Делали тада гуртом, почти всем хутором. Я если строюсь — сходятся все хуторяне. Вилами ж кидают с ямы этот замес. На бричке конями возять сюда, где ложить. … Тада тоже собиралися с села все».«Гуртом хату ляпали. Всем селом строили, помогали так. Кто строится, я всё бросаю, иду помогать!». «Глины, соломы навезут. На завтра собираешь знакомых. Человек двадцать и больше. Гуртом. Потом до стола» [11].

Особенно распространена была взаимопомощь при изготовлении блоков для постройки саманного дома, обмазке глиной вновь построенного жилища. «Я в пиесят седьмом году хату построил. Много начали строиться. (Н.Ф). Делали с самана хаты. Сами. Гуртом. Глину и солому месят конём. Водой поливают. Станки деревянные. И туда вот их запихают. Как блок, тока с глины. Месят конём. (В.И). Замесы большие. По триста кирпичей выкидали. Большие самана. Как блок щас делают. Есть немножко больше. Есть поменьше. Строились много – много! Как тока воскресение – саман делаем (помогаем друг другу)». «Был пустой план (участок, где можно было строиться), завёз глины, завёз соломы. Лошадок взял. Ребята помогли. Коллективом делали. Тада люди друг другу помогали. Замесили, налепили самана». «А люди мазать помогали? - Да. Тада вообще община вся приходила и помогала. Тада мазать дом никто сам не мазал. Только собирались человек пятьдесят, шестьдесят. Первую помазку всегда делали артелью» [12].

Помогать иногда приходили сами, без приглашения. В других случаях соседей, знакомых звали или подвали знак, что нуждаются в помощи. Отказываться было не принято, тем более, что работа заканчивалась праздничным застольем. «Гуртом как-то строили. Собралися, на шесток полотенце или флаг повесили. Знают, отуть стройка. Кто свободен от работы, кто может – все сюда». «Зинченчиха легла уже спать. Две бабы молодые, моложе меня. Идуть и говорять: «Чего Зинченчиха легла спать? А ну-ка вставай!». Кирпич делали. У них замешанный замес. Они Зинченчиху разбудили. И тут же я по соседству. И кирпич лепили до утра... - А строить помогали? - Да мазали люди всегда по соседству. Помогали. И саман вместе. Каждый друг другу помогал. Плату не брали. Сегодня этой помогли, на другой день – другой.-Помогать звали или сами шли? - Кого звали, а кто шёл. Конечно, звали».- А раньше были саманные хаты? Их все вместе мазали? - Да, и мы ещё так жить начинали. Когда саман делали – всем хутором делали. Если хату мазать – мы вси едем. А щас платить надо. А тада шли как на праздник. - А как благодарили? - Стол накрывали. Борщ обязательно, мясо. Выпарка обязательно. Песни пели». «Дом строить — это был праздник?- Да, праздник! Идут: «О, там Иван, Грицко строится». Манька, Гришка, Санька. И все идуть! Господи! Наварила котелок: «Иштэ, пейтэ!». Всё помазали! За один раз помазали!» [13].

При этом считалось, что лучше не ждать просьбы о помощи, надо идти помогать самому: «Кого звали. А в кого(у кого)совесть е, придэ,поможе»[14]. Но если кого-то не приглашали помогать в трудоёмких работах, это могло быть поводом для обиды: «Не дай Бог кто-то кого не пригло´се лепить этикизеки!» [15].

Практика взаимопомощи при строительстве была тесно связана с традиционными технологиями возведения домов, до широкого применения в частном строительстве кирпича и шлакоблока. И поэтому бытовала в основном до 1970-х гг. Но иногда саманные дома строили с привлечением взаимопомощи и немного позднее. «Вот буквально перед перестройкой строились. Люди строились, да я вот сам. Построил дом, навозил глины. Пришли, сосэди там, знакомые. Замесили эту глину, помогают. Дом, бесплатно, без ничего. Просто как отдавали должное. Если человек нуждается, значит все гуртом сошлись сделали. А сейчас такого нет!» [16].

Распространённым явлением старожилы называли объединение усилий, предоставление друг другу скота или техники для какой-либо производственной деятельности, особенно связанной с сельским хозяйством (вспашки земли, обмолота зерна и пр.). Такая форма взаимной поддержки осмыслялась старожилами как значимый символ прежних времён, ушедшего уклада жизни. «Зэмлю обрабатывали товариществом. Спрягалысь и начиналы работать. Охранялы. Ночами не спалы. Набеги были из-за Кубани». «А у меня сосед ничего не имел (не имел рабочего скота). Сад у него был и пчёлы. Подходит весна — надо вспахать. Приходит. «Кум Чирва, дай мне быков, лошадей! Вспашу делянку свою. - Выбирай!». Берёт, вспашет. Потом приводит лошадей. «Спасибо, кум! - Пожалуйста!». Бесплатно помогали друг другу! Ни каких денег так и не платили». «У меня лошадка, а у тебя тоже лошадка. Мы с тобой спряглыся. И пашем твою землю, мою землю». «Я ж тебе рассказывал, как табак сажали. На быках, на коровах. Сажали, коров спрягали. Ты хозяин, и я хозяин. У тебя есть коровка. И у меня есть. Мы так спряжём. И зерно так вывозили». «Единолично жили. Не у каждого была молотилка, шо молотэ пшеницу. Када молотыть – спрягалыся. Соединялыся несколько семей. Поезжай, до второго, до третьего. Но все вместе» [17].

Соседи могли объединяться и для рыбной ловли. «- А с кем обычно ловили рыбу? Семья сама себе ловила? - Знакомый со знакомым, по знакомству. Кумовья там называются, знакоми, соседи. Кто есть. А можно и семьи». С ними также могли делиться уловом. «Наловлю, поотдаю. Каракаям, Петрусенкам. Всем же ж тоже рыбы хочется» [18].

В начале XX в. на Кубани большое развитие получила хозяйственная кооперация «современного типа», которая была представлена различного рода кооперативами, ссудосберегательными товариществами и пр. Порой такие объединения действовали столь эффективно, что могли принимать участие в развитии местной инфраструктуры. «Общество было, вот как кооператив. Они сложились, и создали такое общество — ссудосберегательное товари´щество. Они так работали хорошо, что имели возможность построить у нас Дом культуры. Ссыпка была, принимали зерно. Чтоб людям не возить на переправу своей лошадкой. … Амбра были, а потом большой навес, там стояли веялки, триера´. Нужно просеять зерно на посев — туда шли.

В Доме культуры у нас библиотека была чудесная. Малый зал — это библиотека была. Причём стеллажей не было, были шкафы. Книги были все в таком переплёте твёрдом. Они ставили спектакли. Магазинчик был небольшой. Там продавали запчасти на сеялки, на веялки, на плуги. Их называли баклуши. И вот они имели возможность построить Дом культуры!

В окружающих станицах ничего такого не было. Даже в Уманской, там маленькая хатка была. У нас в единственной из станиц, Челбасской, Платнировской, был дом культуры с паровым отоплением. Там библиотека, спектакли ставила наша интеллигенция. Кружки были мой отец ходил в хор — кружок» [19].

Но хозяйственная кооперация в дореволюционный период оставалась неразрывно связанной с территориальным единством.

Одним из наиболее ярких проявлений территориальных коллективов выживания и их сетей а рамках отдельной улицы, переулка, края (объединения нескольких близлежащих улиц) были территориальные объединения молодёжи. «На угол все сходилися (парни и девушки), вроде там закопана была каша (такое это было притягательное место)» [20]. Парни и девушки, ещё не вступившие в брак, пели песни, играли в игры, усваивали принципы подобающего мужского и женского поведения, приглядывались друг к другу. Иногда здесь они находили будущего спутника жизни.

Порой территориальное деление населённого пункта совпадало с этническим. «Когда до греков пойдёшь – ихний край. А тут наш, казачий край». «Они казакы считаются. А мы ж – хохлы» [21].

Территориальное деление станицы, помимо прочего, выражалось в кулачных боях между мужчинами из разных её частей, которые начинали подростки и юноши. «Кулачка» традиционно проходила по определённым правилам. «Проводились кулачные бои. Собирались все, мужчины и подростки. Начинали сначала дети. Дрались край на край. Чаще всего дрались Воробьи и Мамайка… Драка останавливалась при первой крови».«Я вот ещё був пацаном, во вторый класс ходил. Ото бьются на лёду, школа ж на той стороне(показывает). Выходим с школы з во таких начинается (маленьких)! Тот снежок кинул- пишло дальше. И уже на лёд выходят с во такими бородами!» [22]. Кулачные бои случались и между жителями разных селений, располагавшихся по соседству. «То с новокорсунцами кулачка была. До девчат прыходять» [23].

Как было сказано выше, передача традиционной культуры, фольклора молодому поколению имело место в рамках территориальных сетей коллективов выживания. Здесь значительную роль играло стремление младших подражать старшим. «Собрание. Большинство по воскресеньям — бубон и гармошка. Молодыци, они мамки наши, посходылыся. Бубон, гармошка бубнят. Рассказывают (разговаривают), танцюют. А мы (дети) по-за кругом танцуем. А потом нам: «Идите, идите, идите!». И мы в кружок. И спивалы» [24].

Неудивительно, что некоторые небольшие населённые пункты со сплочённым населением практически были едиными территориальными коллективами выживания. Как, например, станица Абхазская в окрестностях Горячего Ключа. Она в глазах её жителей осмыслялась как единый коллектив. «А у нас дружно было. Как гулянка, так вся станицы празднует. Не було такого, что кто-то забув пригласыть. Если зайдэ — никто его не выгонэ. «Пожалуйста, извиняй, что тебе не пригласилы» [25]. «А раньше, в Абхазской было дело. А там, значит, провожают (парней в армию). Там есть поляна Пьяная Груша. Я её знаю. Чрез поле большая была груша. Вот такая толщиной. И вот тада всей станицей, все родственники, заходят туда последний раз. Чарку на коня и потом уже пошёл служить, пешком. А те возвращаются до дома» [26].

Жители станицы Абхазской продолжали общаться друг с другом уже в начале XXI в., задолго после её ликвидации «-А связи як-то пиддержуете?- Конечно, вы шо! Встретимся як родные! Щас радости никакой уже в наших годах. А там хто помрэ, тада мы только встречаемся» [27].

В целом совместный досуг был одним из основных проявлений единства территориальных коллективов выживания и их сетей.: «Мы ходили(друг к другу)на все праздники. Вот на Новый Год — гуляют у Логача. Следующий праздник(праздновали у других).Какие праздники были при советском времени — мы все отмечали. Сёдня в этой хате, на завтра в другой хате. Друг друга приглашали» [28].«А как раньше ходили в гости? По приглашению? - Компанией своих. Друг к другу ходили. Раз Масленица, до тебе приходят, и до тебе приходят».«-А вот Троица такой праздник был? - Это складчина, складались, выпивали. Троица!».«- Троицу как у вас праздновали? - Вязали венки. Собиралася молодёжь. Пацаны и девчата» [29].

Люди, жившие по соседству, помогали готовиться к семейным праздникам, особенно — к свадьбе. «Соседи помогали шишки печь. Разрешали печкой пользоваться. Специально пекли из сдобы. Сметану, масло клали. Сахар. Вымешивали. Раскатывали, резали наискосок. Поясочек делали с теста. Обводили это всё. В жаровку ставили» [30].

В праздничные дни практиковались угощения, особенно старались попотчевать наиболее бедных. «Я молоко, что родители надоили, разносила, не продавала! В воскресенье, на праздники, на Рожество, на Паску».«Не говорили, что на Пасху приглашали бедных и нищих?- Обязательно утром корову выгонишь и пасочку бэрэшь. И яичко. Встретишь кого-нибудь – отдаешь. Обязательно. Бедным. Пастуху обычно. И у кого нимае яичка» [31].

Старожилы называли праздничные ритуальные обходы и взаимные визиты как таковые неотъемлемым элементом традиционного уклада жизни, ушедшего в прошлое. «-А вообще считалось хорошо, когда приходят колядовать? Рады были люди? -Да, да. Раньше вообще ради были´. А сичас каждый позамыкався. У телевизор ото уткнэтся. И бильш нэчего им ны надо. Мы тепер ны сталы ходыть» [32].

Символом единства станичного социума был и отчасти остаётся престольный праздник местной церкви: «Двадцать восьмого — Успение Пресвятой Богородицы — престольный день. У нас храм носит название такое, это престольный день. Мы тада сносим усё. И колхоз(агропромышленное предприятие), конечно, помогает, мясо выписует, масло дают, сахар дают и муку. И там прямо готовим» [33].

Храм вообще был важнейшим объединяющим элементом станичной общины, всей зачастую весьма разветвлённой сети территориальных коллективов выживания. «На площадь выходили (к храму) все и кругами ходили, када крестный ход» [34]. Помимо чисто религиозного, церковь была важнейшим организующей силой местного сообщества, одной из важнейших основ уклада жизни. «Была дисциплина, был порядок в станице. Праздники отмечали разные. Божественные, Рождество то, Пасха. Всё как обычно было» [35].

Церковная община могла быть многочисленной и могла включать в себя разные территориальные объединения, сохраняя свою значимость. «...мы жили на хуторе, у нас церьквы не было. За шесть километров была церковь. И когда был большой религиозный праздник, Рождество и Паска, родители едут на подводах и берут детей. А крестили детей, маленькими, до года. Не как сейчас, кто када хочет. Два- три месяца, а то и месячных». «У нас не було церкви, но мы знаем. Мы пид Паску вседа носилы (пасхальные куличи) девчатушкамы и (уже) женщинами старими пешком аж в Мартанку. Ходылы святыть паски. Вот это перед Паской вседа идэм. То с бабушкой, бабулечка у нас в сорок восьмом году умэрла. С бабушкой ходилы пешком» [36].

Локальное объединение верующих вокруг храма обычно ровнялось местной территориальной самоорганизации в виде станичного / хуторского общества и была полномочным органом власти. Как исполнительным, так и представительным. Общество было ответственно за поддержание общественного порядка, развитие инфраструктуры, социальную политику.

«Решение общественных и государственных вопросов атаман выносил на обсуждение выборных, которых выдвигали на станичном сходе в таком представительстве. Одного из ста казаков сроком на четыре года. В денежный фонд станичного управления поступалидоходы от продажи леса, находящегося в юрте станицы, за аренду земельного участка в несколько сот десятин, которая находилась в Ейском отделе по реке Кугосе, госпошлина от оформления всевозможных справок. Станичное правление хранило деньги тут же, при казначействе. Штат правления содержался за счёт своего бюджета без государственных дотаций. Свободные средства использовались для строительства общественных зданий. Строились колодцы, мосты и другое. Хозяйство правления состояла из двух пар выездных лошадей. Две тачанки, две пары лошадей. И два комплекта пожарного инвентаря. Жеребец – производитель и два бугая производителя для общественного стада»[37].

Организация строительных работ вообще была одной из основных функций станичной власти. «Что атаман сказал, то и делали. Атаман говорил своим урядникам. Они ходили по улицам. «Ты этот мост ремонтируешь! Ты – этот». «Построили больницу. Это где щас школа механизации. Это была двухэтажная больница. Ссыпку построили на станицу, имели двухгодишный запас зерна. Гребли поправляли, всё в ручную делали. Порядок был что надо. Хозяева были в станице, а сейчас их нет» [38]. Иногда станичнику приходилось выполнять определённые работы по строительству в качестве наказания за проступок. «Как мы его накажем-то? Михайловну ты знаешь бабку старенькую? – Да знаю! – Значит, завтра плетень ей, навози травы своими лошадьми. Плетень чтоб с другой стороны не начал разваливаться». А следующий раз он этого не делал. Это наказание такое было внутри» [39].

К рубежу XIX – XX в. сходы начали заботиться о местном здравоохранении. «Видны заботы и в организации медицинской части. Приемный покой и при нём аптека вполне удовлетворяют своему назначению» — писал в 1896 г. наказной атаман после осмотра станицы Абинской [40].

Общество станицы Царской вызывало в свою больницу хирурга из Майкопа для проведения сложных операций [41]. При этом органы казачьего самоуправления помогали налаживать жителям, страдавшим от недугов, необходимое для них общение за пределами общины. В 1873 г. правление станицы Азовской вызвало лабинских казаков С. Мордвинцева и Е. Косова к их тяжело больному родственнику [42].

Во второй половине XIX в. кубанцы начинают активно развивать народное образование. Ведь только получение знаний давало возможность приспособиться к условиям начавшихся быстрых перемен. Например, образованность во многом определяло карьерный рост казака в условиях мирного времени, давало возможность меньше служить и овладеть прибыльной профессией. Это обстоятельство способствовало преодолению недоверия к образованию как к новшеству. К тому же, каждый отдельный станичник всё больше втягивался во всевозможные виды экономических и юридических отношений, для участия в которых грамотность была необходима. Очевидцы постоянно отмечали относительно высокий уровень казачьих станичных школ. Система образования в Кубанской области быстро развивалась. В 1896 г. появилось 14 училищ, подотчётных директору народных училищ [43]. В 1905 – 25 [44]. К числу школ, подведомственных управлению епархиальных училищ, в 1896 г. прибавилось ещё 27 [45]. В 1898 – 78. Всего в этом году появилось 96 новых школ [46]. В 1903 г. четверть кубанских казаков была грамотной [47]. В 1909 – около трети [48].

Исследователю А.Н. Забазнову удалось обнаружить интересный документ. Это записка инспектора народных училищ второго района Кубанской области Е. Григорьева. В ней он ёмко характеризует школьное образование на Кубани. «Кубанская дирекция народных училищ по размаху организации всего школьного дела и должной постановке учебно-воспитательной части занимает одно из первых почётных мест в Российской империи» — писал инспектор [49].

Таких результатов нельзя было бы добиться без помощи крепкой общинной организации. Заслуги станичных обществ в деле просвещения отражают следующие цифры: в 1905 г. они потратили на нужды народных училищ 653057 руб. [50], в 1909 – 995573 руб. [51].

Станичные общества по-разному способствовали развитию системы образования. Они возводили здания школ, оказывали им материальную поддержку, всячески стремились к повышению их статуса. В 1909 г. в станице Пашковской одноклассное мужское училище было преобразовано в трёхклассное, а женское одноклассное - в двухклассное. Училища были отремонтированы и расширены [52]. Значительный опыт в деле просвещения, наличие образованных кадров и энтузиазм жителей позволили в разгар гражданской войны (1919 г.) открыть в станице Полтавской учительскую семинарию [53].

Не удивительно, что существуют устные рассказы о постройке местной школы силами общины. Например: «Я ходил у пэрвый класс. А эту школу у центре, называется Красна школа, началы строить. А техники ны было´ як сейчас. Всё в ручную. Мы пры´дэм, заглянем в эту траншею, шо выкопана на хундамэнт. Як упадэшь туды, ны вылезешь. И строилы ету школу общественным порядком. Деньги заплатылы тики тем, кто ложил кирпич, выкладывал стены. А всё остальное квартальный задавав тому, другому, третьему, четвёртому хозяину. С подводами шоб былы´на недилю. Возыть кирпыч, лис (лес),цемэнт. Людей пять — десять человек с вашего квартала, третьего, десятого. Человек пятьдесят, там сколько требуется кирпыч подавать, цемэнт подавать. Эту школы сделалы, как говориться, за шапку сухарив. Ны платылы, кто возив лошадьми кирпыч, глыну, песок или там цемэнт. За это ны платылось ни кому. Это общественное. Ваши ж дети должны учится! У уже в трэтий класс (ходил — построили)! Эту школу построилы за два года! У трэтий класс я уже ходил в неё, в эту школу. И доси стоит!» [54].

Важнейшей обязанностью станичной общины также традиционно была благотворительность. Одним из мест средоточия единства общины был станичный зерновой фонд (называвшийся также «мага´зин»). В нём местные казаки, пострадавшие от стихийных бедствий и других неурядиц, могли получить зерно для собственных нужд. «Был фонд заложен. Станичный фонд. Магазин был, мага´зин! В этом фонде находилось у нас зерно. И стихия когда постигает, люди туда обращаются, кому необходимо - давали… От народа(формировался фонд). Закладали в фонд. Облагали или просто душевно человек отвозил — этого я не скажу. А фонд был, я даже примерно могу сказать, где он находился. Примерно где колхозная заправочная. А то курган сюды (информант показывает). Это там хранилище было´. Это если стихия, чи град, чи что, или если человек просто нуждается. Все ему помогали в этом случа´е». «А хлеб уберуть, помолотять, в амбары ссыпять. У человека несчастье, пожар там. Тада ж под соломой хаты были. Или град выбьеть. Идёшь до атамана, он пишет бумажку. И дають тебе хлеб — без платы, без ничего. И налог не платили — только за трубы 25 копеек. Это штраф, если труба(дымоход)разваленная».

«Одно здание большое. На окраине станицы. Возле кладбища здание было большое. Специально построено. У неё там закрома были. Комнатки. Комнатки , досками все заделаны. Для хранения зерна. И разных овощей. Усё было пристроено. Это шоб хранить. Для оказания помощи населению. - На случай неурожая? - Да, неурожая. У женщины двое трое детей. Мужа нет. Корова сдохла — надо оказать помощь… Несчастье — надо оказать помощь».

«...страховой фонд был. В станице у нас амбар был тут. «Гамазин» называли люди. Это магазин как бы в переводе на русский язык. Склад. И там страховой фонд был. Его года два тому назад или три как разобрали. Хороший, добротный. Склад был. И там ежегодно обновлялся зерновой фонд. Это который страховой. В случае неурожая. Или там помогали. Принимали решение, кому помогнуть надо. Было ж такое, супруга живёт, а супруг уже помер. Детишки. А как она? Тада ж не пенсии ж, ничего ж не было. Общественный фонд помогал. Воспитывали этих сирот. Вот это входило в обязанности самого атамана» .

«Там магазин был. Магазин. Там такие вот доски были шириной. С дуба сделанный двухэтажный. И там закрома были. Шесть закромов. - Это ссыпка? - Вот зерно туда ссыпали. Вдруг вот неурожай. Запас был, держали. И ли вот удовы были без мужей погибших. У кого детей много – помогали» [55].

Часть зерна для страхового фонда собирали с полей, находившихся в собственности станичной общины. «А население станицы — тада ж ни пенсий, ничего не платили! Люди чё заработают — то и твоё. Чтоб было людям оказывать помощь — была земля, числилась за советом. Ну, и каждый казак должен был участвовать в работе. Поле засевать, убирать урожай — это общественное!» [56].

Станичная община помогала своим членам и деньгами. 1911 г. жителям ст. Гиагинской, пострадавшим от пожара, было выдано по 50 рублей из станичных сумм [57].

Станичное общество должно было покровительствовать всем принадлежащим к ней вдовам и сиротам, детям служащих казаков и происходящих из неблагополучных семей [58]. Над имуществом сирот немедленно учреждалась опека. Это делалось на сходе. Имущество описывалось в присутствии 3 свидетелей и передавалось избранному на сходе опекуну. Опекун регулярно отчитывался об управление имуществом [59]. Таким образом, станичное общество отвечало за имущество сирот. Утраченное восполнялось из общественных сумм. Община за свой счёт снаряжало сирот на службу. Опекун был обязан заботиться о приращении имущества сирот. Он отвечал перед обществом за его сохранность. Так, казак станицы Старовеличковской Макар Мижирич давал сиротские деньги в рост. Должник И.А. Зоря оказался несостоятельным. Его имущества не хватило для покрытия долга. Мижирич был вынужден возместить убытки из собственных средств [60].

Члены общины заботились о людях, нужных станице. Казак Переясловского куреня Андрей Щербина, отец выдающего учёного Ф.А. Щербины, был слишком слаб для военной службы и земледельческого труда. Зато он был умен и выделялся хорошим голосом. По решению схода Андрей Щербина был направлен в Екатерино-Лебяжский монастырь для обучения и подготовки к церковной службе. Впоследствии о. Андрей сделал успешную карьеру священника [61]. Это было в первой половине XIX в. Позднее добрая традиция не была забыта. Станицы направляли на обучение будущих писарей [62]. В начале XX в. братья Д. и Р. Хохлины освоили профессию ветеринарного фельдшера на средства общества станицы Ладожской. Впоследствии они были весьма уважаемыми в общине людьми [63].

Атаман станицы Абхазской защищал своего станичника Т. Онищенко от кредитора [64]. Правление станицы Попутной в 1863 г. поддержало казака Буланкина, который был незаконно оштрафован на 8 руб. за вырубку леса в юрте станицы Передовой [65]. Расшеватский станичный сбор вступился за чабана Е. Горлова, который избил земельного поверенного станицы Темижбекской С. Щеглова, когда последний застал его на пастбище своей станицы. Сбору удалось доказать, что Щеглов неоднократно вымогал у расшеватских пастухов деньги и нарушил обычай, согласно которому казаки соседних общин свободно пасли скот на землях друг друга. Щеглов был посрамлён и, опасаясь судебного преследования, поспешил замять дело [66]. Казаки поддерживали и тех чужаков, которые оказывали услуги общине. Сбор станицы Абинской постановил снизить налогообложение для Темрюкского мещанина Борзика на 243 руб. 20 коп. за его неоднократную помощь станице «как деньгами, так и делами» [67].Станичные суды, когда разбирали личные ссоры, старались не столько наказывать виновных, сколько добиваться их примирения [68].

Взаимопомощь и самоорганизация в рамках станичного социума основывались на альтруистических ценностях и значимости личной репутации. Они укрепляли единство общины, улучшали отношения между её членами, и тем самым поддерживали её автономию от внешнего мира [69]. В середине XIX в. сотник Бирюков, будучи начальником станицы Попутной, снарядил на службу в долг нескольких казаков. Он не пытался вернуть долги в течении всей своей жизни [70]. В состоятельных кубанских семьях было принято держать много работников, что не всегда было необходимо [71]. Это делалось для того, чтобы бедные люди имели возможность прокормиться. В 1866 г. сход станицы Прочноокопской добился права выплачивать казаку Г. Гейкину пособие по причине его старости и слепоты в размере 15 руб. серебром в год [72]. «Взяток не брав, сырит та вдов защищав» — говорил о своих лучших качествах атаман станицы Каневской сотник И.И. Недбаевский [73].

Из приведённых выше примеров видно, что основой общинного порядка, прежде всего, были межличностные отношения. Поэтому общество достаточно эффективно добивалось от своих членов нужного поведения, высказывая ему своё мнение о нём. В его арсенале были и улыбки, похвала, приглашения в гости; и насмешки, обидные прозвища [74]. Об эффективности общинного контроля над нравственностью и поведением косвенно свидетельствует мемуарист С.И. Эрастов. Он отмечал слабое распространение среди казаков второй половины XIX в. матерной брани [75].

Как и у всех восточных славян, место кубанского казака в обществе определялось его личной репутацией. [76]. Для её поддержания необходимо было быть честным человеком, т. е. неукоснительно соблюдать определённые правила (не воровать, держать слово, возвращать долги).

Тесное взаимодействие в повседневном общении, практическая взаимозависимость, теснейшая связь самооценки с внешней оценкой заставляли казака дорожить мнением о себе окружающих [77]. Часто именно им, а не какими – либо объективными показателями оценивались достижения казака в профессиональной и общественной деятельности. Так, в 1864 г. решено было наградить похвальным листом церковного старосту станицы Отрадной казака Щербакова. Предварительно на это было получено разрешение станичного общества [78]. Дурная репутация могла серьёзно повредить. Вдове А. Ермоленко было отказано в опекунстве над дочерью, так как её второй муж не вызывал доверия общества и мог оказать на падчерицу дурное влияние [79].

Огромное значение репутация имела при расследовании преступлений. Когда казаки-черноморцы Левинецкий и Гладкий были заподозрены в краже денег, следователи сразу же решили узнать какого мнения о них однополчане и станичники [80]. Новомышастовские казаки заметили своего земляка Н. Евтушенко, который в ночное время гнал куда-то быка. Евтушенко был известен как вор и был сразу же задержан. Бык действительно оказался ворованным [81]. Используя уважение казачьих властей к станичной репутации, община старалась помочь своим членам, подвергнувшимся необоснованным судебным преследованиям [82]. При этом уличённых в преступлениях старались опозорить на всю станицу. Например, их заставляли ходить по улицам с украденной вещью и кричать «Я вор, я вор!». «Беруть курицу, уже с дома. Надевают ему мешок, прорезают дырки. Беруть вот сюда завязывают, сюда завязывают (информант показывает). И идут по станице и (укравший курицу) кричить «Я – вор». Это ж страшный стыд был! Страшно было! Это один случай такой был. Завязывал». «Вот если вот ворувал, да, трафарет пишут, на спину вешають. И водят потом по станице. «Такой-то такой-то воровал корову». Там ещё шо-то». «А кто воровал, тэ ж (то, что украл) повесят на його. И ведуть по станице, показують. Шо вин вор. Шо украв повесять». «Перед религиозными праздниками запрещались в станице массовые гулянья и всякий шум. В противном случае дежурный при правлении брали турлучины (колья, использовавшиеся для постройки турлучных построек), незаметно окружали гуляющих и разгоняли. Кто попадался, сажали в холодную. На следующий день, когда жители шли в церковь, провинившихся заставляли полоть бурьян на площади. Самым позорным было полоть колючки на площади в праздник» [83].

Воспитательное значение, апелляцию к чувству стыда подразумевало и такое распространённое дореволюционное наказание, как порка. «Позор, о — о — о! Вся станица говорит. В станице говорили: «Отпороли его»» [84].

Порой именно устранением территориальных коллективов выживания и их сетей из «воспитательного процесса» старожилы объясняют дерзость молодёжи, правонарушения среди молодого поколения. ««Твой сын нахулиганил! – За своимы смотри!». Ещё и выматюкаеть. А тада нет! Тада посторонний замечание сделал – отругал там или ещё что. И дома ещё дадуть. Тада совсем. Щас вот маленькому скажи, и он огрызается» [85].

Как уже упоминалось выше, для сохранения репутации очень важно было вовремя отдавать долги. По воспоминаниям С.И. Эрастова, большим позором для черноморца было прощение ему долга как не способному вернуть. Это показывало неспособность человека отвечать за свои поступки и содержать себя, т. е. исключало его из числа людей, которые сами могут оказывать серьёзные услуги [86]. «Долг надо отдать обязательно» — говорил уже упомянутый П.Я. Романенко [87].

Однако в целом станичный сход был достаточно снисходительным и ценил любого своего члена [88].

В свою очередь станица стремилась не мстить своим недостойным жителям. В казачьей общине официальное право применялось редко. Оно использовалось при взаимоотношениях с представителями других общин, государством и в случаях трудноразрешимых внутренних конфликтов. В соответствии с казачьими традициями поход к каждому отдельному событию был по возможности индивидуальным [89].

Уже наказанных за недостойное поведение членов общества охотно прощало в случае их просьб. Особенно снисходительны были к тем, кто совершал значимые проступки всего один раз. В 1876 г. казак станицы Канеловской был лишен прав состояния за истязание казачки. Вскоре он был восстановлен в правах, так как у него была семья, которую надо было содержать, и он не был ранее судим. Высылка из станицы обычно применялась к преступникам-рецидивистам, чьё поведение показало их нелояльность к обществу [90].

В начале XX в. эффективность станичной общины слабеет вместе с их единством. Нарастает имущественное расслоение, которое приводит к конфликтам. «Раньше ж боролися за межу! За межу не ходи! И дралися даже за межу! Перепахал немного дальше, на полметра. Давай снова перемеривай, отступай назад!» [91]. Ощущается потребность в разделении по отраслям и профессионализации органов управления, например, организации постоянных отделений полиции. Атаману и станичному сходу всё труднее было совмещать контроль над теми же строительными работами с поддержанием правопорядка.

Но даже в советское время достаточно действенные элементы традиционной социальной организации ещё сохранялись. Например, в практике колхозных бригад и малых (включавших в себя часть станицы) колхозов. «Раньше дэ наша станыця шесть колхозив було. Ленин, Сталин, Молотов, Ворошилов и «Путь к коммунизму». И Крупской. Шесть колхозив! У каждого колхоза брыгада в станици. Собрание. Большинство по воскресеньям — бубон и гармошка». Это, например, выражалось во взаимопомощи при строительстве. « - Если дом строили, помогали друг другу?-Да! После войны, всё дальше и дальше, по десять, по пятнадцать домов строили. Каждый год. И всем колхозом шли, помогали друг другу». Колхоз как единая структура также мог поддержать того, кто в нём работал: «А колхоз помогал строиться людям?- Лошадей давал – месили. Бочку давал, воду возили. Когда высох саман – брали лошадей и подвозили на место. Строиться уже колхоз помогал. Уже стали богатые» [92].

Таким образом, для территориальных (соседских) коллективов выживания и их локальных сетей был важен совместный досуг. А также взаимопомощь при строительстве, во время хозяйственных работ (вспашке земли, аренде сельскохозяйственной техники, рыбной ловли и пр.). Территориальные коллективы выживания и их малые сети способствовали усвоению традиционной культуры: правил поведения, фольклора и пр. Зримым воплощением таких локальных территориальных групп: улиц, краёв станицы и др., были объединения молодёжи.

Территориальные сети коллективов выживания кубанских казаков масштаба населённого пункта образовывали местные органы власти и самоуправления. Они поддерживали порядок на своей территории, развивали местную инфраструктуру, помогали членам общины материально и юридически. Такая территориальная сеть также была религиозной общиной, центром которой был храм. Для её единства огромное значение имели церковные праздники. Продолжением локальных сетей коллективов выживания уже после коллективизации сельского хозяйства в средине XX в. могли быть небольшие колхозы, которые охватывали определённую часть населённого пункта.

Примечания.

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