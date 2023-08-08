SHAMAN: Сила в правде

Автор и исполнитель всенародно любимых хитов SHAMAN рассказал Народному фронту о своём творчестве, патриотизме в музыке, туре по Новороссии и грядущих концертах.

— Вы недавно вернулись из зоны СВО?

— С тура по Новороссии у меня начался этот гастрольный год и им продолжается. Выступил в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. Я знаю, насколько особенное звучание приобретают мои песни там, вблизи передовой. Как говорят местные — «за ленточкой». Поэтому в планах и другие города.

— Во время прошлой поездки на Донбасс у вас родилась песня «Мы», в записи которой приняли свыше 1000 жителей Луганска, гром их голосов можно услышать в самом начале трека. Очередным хитом за считанные дни стал и «Мой бой». Клип на него, снятый в зоне СВО, продолжает набирать многомиллионные просмотры. Раскройте секрет, как вам это удаётся?

— Никакого секрета здесь нет. Помните фразу из «Брата-2», которая стала крылатой: «Сила в правде»? Я познакомился с людьми, воля которых крепче стали. То, что здесь мы называем подвигами, для них — привычная жизнь. И речь не только про военных. Новороссия показана в клипе такой, какой увидел её я сам. Честной и настоящей. Все кадры в нём документальные. Это хроника моих выступлений, поездок по госпиталям и расположениям наших бойцов, встреч с добровольцами и местными жителями. На Донбассе все, без исключения, герои. Люди остаются людьми и находят в себе силы восстанавливать привычную жизнь — строить дома, воспитывать детей, ухаживать за стариками, улыбаться и петь песни.

— Вы знаете о сборах Народного фронта в помощь нашим бойцам и жителям Донбасса?

— Конечно! Молодцы! Это очень хорошо, что народ сплотился для того, чтобы помочь нашим ребятам. Только вперёд! И обязательно с песней!

— Ваш тур по Новороссии тоже благотворительный?

— Естественно. При этом, мы устраиваем там точно такие же концерты, как и в любом другом регионе России — с самым крутым светом и звуком. Людям нужна передышка, возможность отвлечься, расслабиться, потанцевать, в конце концов.

— Полтора года назад ваш призыв «Встанем!» услышала вся страна. И, несмотря на то, что патриотизм, скажем прямо, тогда был не в тренде, вы очень быстро смогли добиться успеха с песнями о любви к Родине.

— Быстро — весьма относительное понятие. Я на сцене с малых лет, уже более четверти века. Именно столько во мне всё это зрело, кристаллизовалось. А песни… я пою о том, что у меня на душе, что радует, что болит, ну и, конечно, о любви. О любви к женщине, к родному дому и родной стране, к тем, кого я знаю, и с кем мне только предстоит познакомиться, к Богу. Только любовь, как высшая благодетель, может приблизить нас к Всевышнему.

— Такие серьёзные философские темы, наверное, понятны и близки более взрослому слушателю?

— Это то, о чём каждый из нас задумывается на всей протяженности жизни. В конце июня в столичном Парке Горького я выступал на «Московском выпускном». Многие из ребят, вчерашних школьников, специально принесли с собой наши национальные флаги и размахивали ими, хором затянув «Я русский». Зная наизусть слова моих песен, 50 тысяч подростков подпевали мне так, что слышно было на другом берегу Москвы- реки.

— А ведь про них говорили «потерянное поколение»…

— Глядя в добрые, открытые, наполненные смыслом лица нашей молодёжи, лично я за будущее России спокоен.

— Какой месседж своим творчеством вы им несёте?

— Здесь не удивлю каким-то новым откровением. Всё было сформулировано задолго до меня — десять заповедей и Нагорная проповедь. Каждый из нас кузнец своего счастья, да и несчастья, кстати, тоже. Добавлю к этому лишь то, что в любые, даже самые сложные времена, нужно оставаться самим собой, идти вперёд, не сдаваться. Делать себе и мир вокруг лучше. А страна их в этом поддержит. Все мы поддержим.

— Если говорить о будущем, какой вы видите нашу музыкальную индустрию? Сейчас происходит её обновление? Каково место наших артистов на мировой арене?

— Нужно опираться на свои корни, не забывать о них. В народной мудрости заложен безграничный потенциал для развития. Наши предки создали уникальную самобытную культуру, одну из мировых цивилизаций. Имён соотечественников, вписанных золотыми буквами в историю человечества, наберётся не на один том. Вряд ли Чайковский и Шостакович думали о покорении международных музыкальных чартов или о том, чтобы их сочинения были отмечены «Грэмми». Нужно просто относиться к своему делу искренне и с любовью. Вне зависимости от национальности и языка, на котором ты думаешь и говоришь, люди чувствуют, когда ты вкладываешь в творчество всю свою душу. Музыка — универсальное средство общения, это язык Бога. А успех рано или поздно сам приходит к тем, кто его заслуживает.

— Нас отстранили от участия в самом известном музыкальном конкурсе мира. Если международные отношения нормализуются, готовы представить страну на «Евровидении»? Есть у вас такая мечта?

— По-моему, главный музыкальный конкурс планеты ещё впереди. И он пройдёт в России. Моя же цель, а не мечта, чтобы песни на русском языке знали, пели и любили во всём мире.

— Вы всегда так демонстративно выступаете в поддержку России. Почему?

— Потому что я — русский.

— Буквально на днях вы устроили большое летнее шоу в родном городе. Прилетели в Новомосковск на вертолёте и, спустившись к зрителям, начали петь. Теперь всегда будете так эффектно появляться на сцене?

— Это был мой подарок землякам. Они же следили за мной с самых первых шагов в профессии. Поддерживали меня, когда я впервые выходил на сцену, когда принимал участие в вокальных телеконкурсах. Видели, буквально всё. Хотелось их удивить и обрадовать, сделать сюрприз. Это шоу было создано специально для них и больше не повторится.

— Чего же нам ждать впереди?

— Прямо сейчас все силы моей творческой команды заняты подготовкой первого стадионного сольника. 9 сентября представлю большое шоу в Санкт-Петербурге. Дадим жáру вместе с 60 тысячами зрителей на «Газпром Арене», самом крупном крытом стадионе во всей Восточной Европе. Это будет крутой и мощный рок-концерт. Готовлюсь и к встрече со столичной публикой. Площадка предстоит ответственная — 14 октября выйду на сцену Кремля. А прямо сейчас вылетаем на Дальний Восток, чтобы продолжить гастроли с новой программой «Я русский».

— Вы обещали, что будет не менее 100 выступлений.

— Даже больше. Афиша тура постоянно обновляется. Добавляются новые города, а там, где мы уже были, просят повторить концерт на бис. Значит мои песни нужны людям. Для меня это двойное счастье — как артиста, который их исполняет и автора, который их написал.

Интервью подготовлено Народным Фронтом