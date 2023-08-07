 

США обучают Казахстан "ядерной безопасности"

 

Агентство по уменьшению угрозы Минобороны США провело квалификационный курс по ядерной безопасности в Казахстане. США продолжат обучат подразделения Национальной гвардии Казахстана, и особый акцент будет сделан на подразделениях, отвечающих за безопасность ядерных объектов.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сутью этого проекта назвал привязку казахстанского офицерского корпуса к американскому. «Это вызывает множество вопросов к действующему руководству Министерства обороны Казахстана», — сказал Мендкович, отметив, что после вступления в должность министра обороны в начале 2022 года Руслан Жаксылыков «с частотой проводит встречи с представителями посольства США и армии Турции». "Подобные проекты (а по сути это создание американских военных объектов на своей территории) противоречат духу и букве международных обязательств Казахстана по линии ОДКБ и ШОС", -- заключил эксперт. 


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