США обучают Казахстан "ядерной безопасности"

Агентство по уменьшению угрозы Минобороны США провело квалификационный курс по ядерной безопасности в Казахстане. США продолжат обучат подразделения Национальной гвардии Казахстана, и особый акцент будет сделан на подразделениях, отвечающих за безопасность ядерных объектов.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сутью этого проекта назвал привязку казахстанского офицерского корпуса к американскому. «Это вызывает множество вопросов к действующему руководству Министерства обороны Казахстана», — сказал Мендкович, отметив, что после вступления в должность министра обороны в начале 2022 года Руслан Жаксылыков «с частотой проводит встречи с представителями посольства США и армии Турции». "Подобные проекты (а по сути это создание американских военных объектов на своей территории) противоречат духу и букве международных обязательств Казахстана по линии ОДКБ и ШОС", -- заключил эксперт.