Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии

Президент Чехии Милош Земан извинился перед Сербией за бомбардировки Югославии в 1999 году. В заявлении, которое так и называется -- "Я прошу прощения у сербского народа" -- написано, что бомбардировки югославских городов много лет были пятном на совести Земана. Президент Чехии пояснил, что на момент принятия решения о бомбардировке Чехия находилась в НАТО несколько недель и была последней, кто согласился на этот шаг.

"Но всё же это не оправдывает нас, потому что это было проявлением недостатка мужества. Этим извинением и просьбой о прощении я избавился от многолетней травмы, потому что покаяние освобождает и, как говорили латиняне, dixi et salvavi animam meam - "я сказал, и я спас свою душу", - добавил Земан.

Президент Сербии Александр Вучич назвал извинения Земана событием, "важным с исторической точки зрения", и поблагодарил его за храбрость.